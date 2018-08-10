Паштет из селедки: бюджетная закуска, которая просто тает во рту

Паштет из селедки.



Когда наступает время праздника, хозяйка всегда пребывает в легком смятении, чем бы удивить гостей и своих домашних. Ведь стандартный набор запеченной курицы, нескольких салатов и бутербродов со шпротами порядком поднадоел. Мы предлагаем прекрасную альтернативу магазинным «намазкам» - паштет из селедки. Гости сразу и не догадаются, что скрывается за этой вкуснятиной.

Паштет из селедки - бюджетное решение.



Необходимые ингредиенты:



• Сельдь – 1 шт;

• Морковь – 1 шт;

• Сырок плавленый – 1 шт;

• Масло сливочное – 150 гр.

Все ингредиенты пропустить через мясорубку.



Морковь необходимо отварить. Селедку почистить и убрать все кости. Если вы не хотите возиться в разделыванием рыбы, купите филе. Далее необходимо пропустить через мясорубку селедку, морковку и плавленый сырок. В эту массу добавить мягкое сливочное масло. Тщательно все перемешать. Паштет готов. Приятного аппетита!

Селедочный паштет готов.



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