В данном рецепте используются тонкие лепешки сыра сулугуни, которые можно купить или приготовить самим в домашних условиях. Сырные конвертики с мятно-творожной начинкой — это очень вкусная закуска к обеду или к завтраку, особенно вкусно побаловать себя надуги с мятой вместе с ароматным чаем.
Надуги с мятой в сыре сулугуни. Пошаговый рецепт
Ингредиенты
- 8 тонких лепешек сулугуни,
- 300 г надуги (мягкого творога),
- 1 чайная ложка сушеной мяты.
На заметку: лепешки сулугуни можно купить на рынке, а можно приготовить самим: для этого головку сыра следует нарезать на кусочки, сварить в кипящей воде, а затем раскатать на кружочки.
Приготовление: добавить творог (надуги) и сухую мяту в миску.
Тщательно перемешать.
Добавить небольшое количество творожной смеси на кружочек сулугуни.
Аккуратно завернуть начинку, придавая сулугуни форму конуса.
Вот так:
Надуги с мятой в сыре сулугуни подавать в холодном виде. Приятного аппетита!
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