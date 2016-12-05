В данном рецепте используются тонкие лепешки сыра сулугуни, которые можно купить или приготовить самим в домашних условиях. Сырные конвертики с мятно-творожной начинкой — это очень вкусная закуска к обеду или к завтраку, особенно вкусно побаловать себя надуги с мятой вместе с ароматным чаем.

Надуги с мятой в сыре сулугуни. Пошаговый рецепт

Ингредиенты

8 тонких лепешек сулугуни,

300 г надуги (мягкого творога),

1 чайная ложка сушеной мяты.

На заметку: лепешки сулугуни можно купить на рынке, а можно приготовить самим: для этого головку сыра следует нарезать на кусочки, сварить в кипящей воде, а затем раскатать на кружочки.

Приготовление: добавить творог (надуги) и сухую мяту в миску.

Тщательно перемешать.

Добавить небольшое количество творожной смеси на кружочек сулугуни.

Аккуратно завернуть начинку, придавая сулугуни форму конуса.

Вот так:

Надуги с мятой в сыре сулугуни подавать в холодном виде. Приятного аппетита!

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