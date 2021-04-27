Чем ближе светлый праздник Пасхи, тем больше хочется приготовить к нему что-то необычное. Не просто вареные яйца (пусть даже и красиво разукрашенные). Некоторые хозяюшки готовят фаршированные половинки — классическое фуршетное блюдо. Но есть и другой способ эффектно подать главный пасхальный продукт. Рассказываем, как готовится яичная колбаса.

Нет, это не «длинное яйцо» из одних желтков и белков, похожее на рулет. Это полноценная закусочная колбаса, которую не грех и на бутерброд положить.

Самое лучшее в ней то, что она абсолютно диетическая. А специи и травки для вкуса можно выбрать любые. Уместен будет чесночный порошок, острый перец и даже паприка. В отличие от фаршированных яиц, такое блюдо не обветривается и его хватает на несколько дней.

Ингредиенты

Яйцо 3 шт. Черный перец (молотый) по вкусу Карри по вкусу Соль по вкусу

Приготовление

Отварите яйца вкрутую. Для этого будет достаточно 10 минут после закипания воды. Затем остудите и почистите. Отделите белки от желтков. Белки нарежьте мелкими кубиками. Желтки хорошенько разомните вилкой, добавьте к ним соль, перец, карри. Затем смешайте белки с желтками, выложите на пищевую пленку или фольгу и тщательно скатайте в плотную колбасу. Положите яичную колбасу в пароварку и готовьте на максимальном огне 15 минут. Если пароварки нет, используйте герметичный пакет для запекания и варите колбасу прямо в кипятке. После этого дайте ей полностью остыть. Готово!

Отличное блюдо как для застолья, так и на каждый день. Рекомендуем подавать его с хлебцами и мягким сыром (или творожной намазкой). Признавайтесь, уже готовили яйца таким способом? Если да, расскажите нам в комментариях, как это делаете вы и какие приправы используете.