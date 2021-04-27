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Яичная колбаса

Яичная колбаса

Чем ближе светлый праздник Пасхи, тем больше хочется приготовить к нему что-то необычное. Не просто вареные яйца (пусть даже и красиво разукрашенные). Некоторые хозяюшки готовят фаршированные половинки — классическое фуршетное блюдо. Но есть и другой способ эффектно подать главный пасхальный продукт. Рассказываем, как готовится яичная колбаса.

Нет, это не «длинное яйцо» из одних желтков и белков, похожее на рулет. Это полноценная закусочная колбаса, которую не грех и на бутерброд положить.

Самое лучшее в ней то, что она абсолютно диетическая. А специи и травки для вкуса можно выбрать любые. Уместен будет чесночный порошок, острый перец и даже паприка. В отличие от фаршированных яиц, такое блюдо не обветривается и его хватает на несколько дней.

Ингредиенты

Яйцо 3 шт.
Черный перец (молотый) по вкусу
Карри по вкусу
Соль по вкусу

 

Приготовление

  1. Отварите яйца вкрутую. Для этого будет достаточно 10 минут после закипания воды. Затем остудите и почистите.Яичная колбаса
  2. Отделите белки от желтков. Белки нарежьте мелкими кубиками.
  3. Желтки хорошенько разомните вилкой, добавьте к ним соль, перец, карри.Яичная колбаса
  4. Затем смешайте белки с желтками, выложите на пищевую пленку или фольгу и тщательно скатайте в плотную колбасу.
    Положите яичную колбасу в пароварку и готовьте на максимальном огне 15 минут.
  5. Если пароварки нет, используйте герметичный пакет для запекания и варите колбасу прямо в кипятке. После этого дайте ей полностью остыть. Готово!Яичная колбаса

Отличное блюдо как для застолья, так и на каждый день. Рекомендуем подавать его с хлебцами и мягким сыром (или творожной намазкой). Признавайтесь, уже готовили яйца таким способом? Если да, расскажите нам в комментариях, как это делаете вы и какие приправы используете.

 

 

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