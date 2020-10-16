В какие дни нужно квасить капусту. Квашеная капуста по нашему семейному рецепту!

У каждой хозяйки есть свой самый удачный и любимый рецепт квашеной капусты. Делюсь своим и хочу отдельно отметить, что квашу я капусту на растущую луну в любо женский день – среды, пятница или суббота. Так квасила капусту моя мама, а вот бабушка в любой недели, в котором есть буква «р». Иными словами, только в понедельник не стоит заниматься капустой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста,1 кг;

морковь, 1 шт;

вода кипяченная, 1 л;

соль, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Я на каждый 1 кг капусты беру только 1 морковь, такое соотношение считается самым идеальным. Если вы взяли 2кг капусты, тогда берите 2 средние моркови.

Капусту тонко шинкуем, морковь трем на крупной терке.

Смешиваем капусту, морковь, семена укропа по вкусу.

Укладываем, но не трамбуем капусту в банки или большую емкость.

Для маринада смешиваем воду кипяченную с солью и заливаем капусту.

Оставляем в помещении на 5 – 6 дней и каждый день протыкаем, чтобы вместе с углекислым газом выходила горечь.

Раскладываем капусту в банки, трамбуем. В каждую банку насыпаем по 2 ст.л сахара и заливаем рассол.

Ставим капусту в подвал или в холодильник на пару дней.

Храним капусту в прохладном месте.

Такая капуста очень подходит для тушения и в качестве начинки для пирогов и пирожков, вареников.