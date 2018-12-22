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Яйца, фаршированные шпротами

Яйца, фаршированные шпротами

Готовим яйца, фаршированные шпротами, которые в моей семье являются коронным блюдом и украшением любого праздничного стола. Они съедаются в первую очередь, сколько бы я их ни приготовила. Подать это блюдо лучше на специальной тарелке с углублениями для яиц. От этого оно выглядит еще более эффектно.

Универсальная закуска

Фаршированные яйца – отличная закуска под крепкие спиртные напитки, но приготовить их можно и на детский день рождения. В любом случае гости – будь то взрослые или же дети – останутся сыты и довольны, ведь блюдо не только вкусное, но и невероятно интересное на вид.

Еще больше начинок

Яйца можно фаршировать и другими начинками. Попробуйте приготовить их с грибами, куриной печенью или сыром.

Ингредиенты для яиц, фаршированных шпротами

Яйца, фаршированные шпротами: Ингредиенты
  • Яйца куриные - 6 шт.
  • Шпроты (консервы) - 160 г
  • Майонез 67%-й жирности - 2 ст. л.
  • Соль - 1 щепотка

Как приготовить яйца, фаршированные шпротами

  1. Яйца, фаршированные шпротами: Сварить и разделить яйца

    Яйца опустить в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения и варить в течение 10 минут, после чего залить холодной водой, вытереть, остудить и очистить. Разрезать яйца вдоль пополам и отделить желтки от белков.

  2. Яйца, фаршированные шпротами: Натереть желтки

    Желтки натереть на мелкой терке.

  3. Яйца, фаршированные шпротами: Размять шпроты

    Шпротинки вынуть из банки, удалить хвостовые плавники, а мякоть размять вилкой в кашицу.

    Масло не использовать!

  4. Яйца, фаршированные шпротами: Соединить желтки, шпроты и майонез

    Соединить желтки и рыбную массу, посолить по вкусу и заправить майонезом.

  5. Яйца, фаршированные шпротами: Вымешать начинку

    Начинку тщательно вымешать.

  6. Яйца, фаршированные шпротами: Нафаршировать белки

    Белки нафаршировать начинкой так, чтобы изделия имели форму целого яйца.

  7. Яйца, фаршированные шпротами

    Фаршированные белки разложить на блюде, украсить майонезом и зеленью.

Приятного аппетита!

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