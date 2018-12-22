Готовим яйца, фаршированные шпротами, которые в моей семье являются коронным блюдом и украшением любого праздничного стола. Они съедаются в первую очередь, сколько бы я их ни приготовила. Подать это блюдо лучше на специальной тарелке с углублениями для яиц. От этого оно выглядит еще более эффектно.

Универсальная закуска

Фаршированные яйца – отличная закуска под крепкие спиртные напитки, но приготовить их можно и на детский день рождения. В любом случае гости – будь то взрослые или же дети – останутся сыты и довольны, ведь блюдо не только вкусное, но и невероятно интересное на вид.

Еще больше начинок

Яйца можно фаршировать и другими начинками. Попробуйте приготовить их с грибами, куриной печенью или сыром.