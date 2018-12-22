Готовим яйца, фаршированные шпротами, которые в моей семье являются коронным блюдом и украшением любого праздничного стола. Они съедаются в первую очередь, сколько бы я их ни приготовила. Подать это блюдо лучше на специальной тарелке с углублениями для яиц. От этого оно выглядит еще более эффектно.
Универсальная закуска
Фаршированные яйца – отличная закуска под крепкие спиртные напитки, но приготовить их можно и на детский день рождения. В любом случае гости – будь то взрослые или же дети – останутся сыты и довольны, ведь блюдо не только вкусное, но и невероятно интересное на вид.
Еще больше начинок
Яйца можно фаршировать и другими начинками. Попробуйте приготовить их с грибами, куриной печенью или сыром.
Ингредиенты для яиц, фаршированных шпротами
Как приготовить яйца, фаршированные шпротами
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Яйца опустить в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения и варить в течение 10 минут, после чего залить холодной водой, вытереть, остудить и очистить. Разрезать яйца вдоль пополам и отделить желтки от белков.
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Желтки натереть на мелкой терке.
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Шпротинки вынуть из банки, удалить хвостовые плавники, а мякоть размять вилкой в кашицу.Масло не использовать!
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Соединить желтки и рыбную массу, посолить по вкусу и заправить майонезом.
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Начинку тщательно вымешать.
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Белки нафаршировать начинкой так, чтобы изделия имели форму целого яйца.
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Фаршированные белки разложить на блюде, украсить майонезом и зеленью.
Приятного аппетита!
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