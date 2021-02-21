Неделю назад позвонила подруга-вегетарианка и позвала на обед, сказав, что приготовит котлеты. Я всегда скептически относилась к ее попыткам заменить мясо другими ингредиентами в знакомых блюдах. Поэтому приглашение я приняла, но предварительно перекусила дома.
Что ж, я об этом пожалела. Когда я попробовала котлеты из фасоли, то не смогла поверить, что в них нет ни грамма мяса! Более того, они были непередаваемо вкусными и сочными. Теперь я готовлю такие дома, даже когда в холодильнике есть фарш!
Ингредиенты
|Фасоль
|1 стак.
|Лук
|1 шт.
|Морковь
|1 шт.
|Подсолнечное масло
|по вкусу
|Яйцо
|2 шт.
|Соль
|по вкусу
|Имбирь
|0,25 ч. л.
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
|Кетчуп
|2 ст. л.
|Крахмал
|1 ст. л.
Приготовление
- Замочите фасоль в холодной воде на 5–6 часов или на ночь. После этого варите бобовые около часа, в конце посолив воду.
- Тем временем натрите морковь на крупной терке, а лук нарежьте четвертинками колец. Обжарьте овощи на растительном масле, а затем измельчите в блендере.
- Добавьте к фасоли яйца и разомните смесь в кашицу с помощью блендера или деревянной толкушки.
- Смешайте фасолевую массу с поджаренными овощами, добавьте соль, молотый имбирь, перец, кетчуп и крахмал. По вкусу можно заменить кетчуп томатной пастой и добавить другие любимые приправы. Хорошенько перемешайте.
- Застелите противень пергаментом и выложите на него сформированные котлеты. Выпекайте при 180 °С около 20 минут.
Котлеты из фасоли в духовке можно готовить и под соусом — сметанным или томатным. Если не дружите с духовкой, кругляшки можно поджарить на сковороде. Кроме того, получившаяся смесь отлично подходит для вегетарианских голубцов, пельменей, пирогов.
Свежие комментарии