Неделю назад позвонила подруга-вегетарианка и позвала на обед, сказав, что приготовит котлеты. Я всегда скептически относилась к ее попыткам заменить мясо другими ингредиентами в знакомых блюдах. Поэтому приглашение я приняла, но предварительно перекусила дома.

Что ж, я об этом пожалела. Когда я попробовала котлеты из фасоли, то не смогла поверить, что в них нет ни грамма мяса! Более того, они были непередаваемо вкусными и сочными. Теперь я готовлю такие дома, даже когда в холодильнике есть фарш!

Ингредиенты

Фасоль 1 стак. Лук 1 шт. Морковь 1 шт. Подсолнечное масло по вкусу Яйцо 2 шт. Соль по вкусу Имбирь 0,25 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Кетчуп 2 ст. л. Крахмал 1 ст. л.

Приготовление

Замочите фасоль в холодной воде на 5–6 часов или на ночь. После этого варите бобовые около часа, в конце посолив воду. Тем временем натрите морковь на крупной терке, а лук нарежьте четвертинками колец. Обжарьте овощи на растительном масле, а затем измельчите в блендере. Добавьте к фасоли яйца и разомните смесь в кашицу с помощью блендера или деревянной толкушки. Смешайте фасолевую массу с поджаренными овощами, добавьте соль, молотый имбирь, перец, кетчуп и крахмал. По вкусу можно заменить кетчуп томатной пастой и добавить другие любимые приправы. Хорошенько перемешайте. Застелите противень пергаментом и выложите на него сформированные котлеты. Выпекайте при 180 °С около 20 минут.

Котлеты из фасоли в духовке можно готовить и под соусом — сметанным или томатным. Если не дружите с духовкой, кругляшки можно поджарить на сковороде. Кроме того, получившаяся смесь отлично подходит для вегетарианских голубцов, пельменей, пирогов.