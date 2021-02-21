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Котлеты из фасоли в духовке

Котлеты из фасоли в духовке

Неделю назад позвонила подруга-вегетарианка и позвала на обед, сказав, что приготовит котлеты. Я всегда скептически относилась к ее попыткам заменить мясо другими ингредиентами в знакомых блюдах. Поэтому приглашение я приняла, но предварительно перекусила дома.

Что ж, я об этом пожалела. Когда я попробовала котлеты из фасоли, то не смогла поверить, что в них нет ни грамма мяса! Более того, они были непередаваемо вкусными и сочными. Теперь я готовлю такие дома, даже когда в холодильнике есть фарш!

Котлеты из фасоли в духовке

Ингредиенты

Фасоль 1 стак.
Лук 1 шт.
Морковь 1 шт.
Подсолнечное масло по вкусу
Яйцо 2 шт.
Соль по вкусу
Имбирь 0,25 ч. л.
Черный перец (молотый) по вкусу
Кетчуп 2 ст. л.
Крахмал 1 ст. л.

 

Приготовление

  1. Замочите фасоль в холодной воде на 5–6 часов или на ночь. После этого варите бобовые около часа, в конце посолив воду.Котлеты из фасоли в духовке
  2. Тем временем натрите морковь на крупной терке, а лук нарежьте четвертинками колец. Обжарьте овощи на растительном масле, а затем измельчите в блендере.Котлеты из фасоли в духовке
  3. Добавьте к фасоли яйца и разомните смесь в кашицу с помощью блендера или деревянной толкушки.Котлеты из фасоли в духовке
  4. Смешайте фасолевую массу с поджаренными овощами, добавьте соль, молотый имбирь, перец, кетчуп и крахмал.
    По вкусу можно заменить кетчуп томатной пастой и добавить другие любимые приправы. Хорошенько перемешайте.Котлеты из фасоли в духовке
  5. Застелите противень пергаментом и выложите на него сформированные котлеты. Выпекайте при 180 °С около 20 минут.Котлеты из фасоли в духовке

Котлеты из фасоли в духовке можно готовить и под соусом — сметанным или томатным. Если не дружите с духовкой, кругляшки можно поджарить на сковороде. Кроме того, получившаяся смесь отлично подходит для вегетарианских голубцов, пельменей, пирогов.

 

 

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