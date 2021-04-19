Из маринованных огурцов готовлю вкусную начинку для пирожков

Сегодня хочу поделится рецептом вкусной начинки из маринованных огурцов для пирожков, которую на вкус сразу и не определишь из чего она. Отлично подходит в пост.

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Ингредиенты:

Для начинки:

маринованные огурцы -450г

рис -70г

лук -2-3шт

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Кладем рис в кастрюлю заливаем водой 200 мл, немного добавим соли и ставим варить до готовности, я варю на небольшом огне 15 минут.

Лук почистим и нарежем кубиками.

Огурцы маринованные 450 грамм натрем на крупной терке.

Берем сковороду.

Наливаем немного растительного масла и кладем лук, жарим его до полупрозрачности.

Теперь добавляем тертые огурцы и жарим до испарения жидкости под крышкой минут 10, как жидкость испарится и огурцы немного обжарятся добавляем рис.

Добавим немного соли по вкусу и специи, я добавляю черны перец. Перемешиваем начинка готова, дадим немного остыть.

Подробности и детали приготовления начинки Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже на 1:10 минуте: