Из маринованных огурцов готовлю вкусную начинку для пирожков

Сегодня хочу поделится рецептом вкусной начинки из маринованных огурцов для пирожков, которую на вкус сразу и не определишь из чего она. Отлично подходит в пост.
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Ингредиенты:
Для начинки:
маринованные огурцы -450г
рис -70г
лук -2-3шт
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Кладем рис в кастрюлю заливаем водой 200 мл, немного добавим соли и ставим варить до готовности, я варю на небольшом огне 15 минут.
Лук почистим и нарежем кубиками.
Огурцы маринованные 450 грамм натрем на крупной терке.
Берем сковороду.
Наливаем немного растительного масла и кладем лук, жарим его до полупрозрачности.
Теперь добавляем тертые огурцы и жарим до испарения жидкости под крышкой минут 10, как жидкость испарится и огурцы немного обжарятся добавляем рис.
Добавим немного соли по вкусу и специи, я добавляю черны перец. Перемешиваем начинка готова, дадим немного остыть.
Подробности и детали приготовления начинки Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже на 1:10 минуте:
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