Салат из сырой свеклы: 3 супер полезных рецепта

Родиной свеклы считают острова Средиземного моря. Из истории известно, что сначала она заслужила уважение как лечебное растение и уже значительно позже получили распространение культурные формы корнеплода.

В составе продукта – много клетчатки, органических кислот и разных микроэлементов (магний и кальций, калий и железо, цинк и йод, фосфор). Также свекла содержит витамины групп В, РР, С, Р и много фолиевой кислоты и бетаина.

Важная информация для тех, кто ведет здоровый образ жизни, и следит за своим здоровьем и фигурой: калорийность свеклы равна 40 ккал на 100 г.

Как лучше приготовить свеклу, максимально сохраняя ее ценные качества?

Термообработка разрушает многие ценные вещества, так как они переходят в отвар, а значит использовать этот овощ лучше в свежем виде. Не устают это утверждать сыроеды.

Употребление свеклы ускоряет метаболизм и тяжелые блюда (мясные, жирные) усваиваются и перевариваются значительно легче. Именно поэтому эта яркая красавица - желанная гостья в любой семье и на любом столе.

Салат из свежей свеклы, моркови и яблока - настоящая "витаминная бомба". В овощах, не подвергшихся термообработке, остается все полезное. Рекомендуется готовить такие салаты круглый год, а особенно зимой, тем более что морковь, свекла и яблоки отлично хранятся.

Оценят салаты со свежей свеклой те, кто постится - овощ замечательно поддержит в это время организм нужными микроэлементами. Кроме того, свекла – природный "чистильщик". Она помогает очистить кишечник, если есть запоры, борется с токсинами и гнилостными бактериями.

Морковь является лидером на содержание витамина А - помощь в росте и улучшении иммунитета, омоложение организма и коррекция зрения. Яблоки лидеры по витамину С и железу, имея в составе грубую клетчатку помогают пищеварению.

Рецепт свежего витаминного салата из свеклы, моркови и яблока

Ингредиенты:

сырая не крупная свекла

сырая не крупная морковина

яблочко среднее

лимонный сок — ч. ложка

2 столовые ложки масла растительного

Как приготовить:

1. Все овощи помыть, очистить и натереть на терке крупно. Яблоко рекомендуется готовить в салат последним – оно может потемнеть от окисления.

2. Все составляющие собрать в емкости и добавить несколько кристалликов лимонки, перемешать, добавить масло.

3. Ставя салата на стол, по желанию посыпают свежим зеленым луком и любимой в вашей семье зеленью.

Салат из сырой свеклы с овощами и яблоком

Следующий предлагаемый рецепт – классический салат - «метелка». Его любят во всех национальных кухнях мира и рекомендуют желающим оздоровить, почистить организм и просто быть в хорошей форме.

Ингредиенты:

капуста белокочанная - 200г

кольраби не крупная

не крупная свежая свеклина

морковина свежая крупная

зеленое яблочко среднее

3 ст. ложки масла растит.любого

сок лимона - 1ч.л.

соль по вкусу

зелень разная - по вкусу



Как приготовить:

1. Капусту мелко шинкуем.

2. Свеклу, морковь, яблоко, кольраби натираем на крупной терке и сбрызгиваем соком 1/2 лимона.

3. Немного посолив, заправляем овощи маслом.

4. На стол салат подают посыпанным любимой вами зеленью.

Совет: в ингредиенты этого салата можно добавлять огурец, редьку, репу, редис и разные другие овощи. Салаты, с основным овощем - сырой свеклой, признаны полезными для очищения кишечника, также их можно готовить после длительных застолий.

Салат из огурца, сырой свёклы и моркови

Ингредиенты:

морковь крупная

огурец не крупный

свёкла не крупная

луковица сладкого сорта не крупная

Для заправки:

горчица французская в зернах – одна ст.л.

сахар по вкусу

соль по вкусу

винный уксус – 3-4 капли

молотый перец – 2г

оливк.масло – 3ст.л.

Приготовление заправки - смешать все ингредиенты и хорошо перемешать. Слегка острая, она сбалансирует чуть сладковатый вкус свежих овощей.

Как приготовить:

1. ½ луковицы порезать не толстыми полукольцами.

2. Морковь, свеклу, огурец помыть, крупно натереть на терке или приспособлением для корейской моркови (салат в таком исполнении выглядит очень эффектно).

3. Отбросить готовые овощи в дуршлаг и дать стечь лишнему соку – сделать это нужно обязательно, чтобы салат не стал водянистым.

4. Соединить все в глубокой посуде, полить заправкой и хорошо перемешать.

5. Салат готов.

Готовим с любовью!

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