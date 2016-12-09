Салат из сырой свеклы: 3 супер полезных рецепта

Родиной свеклы считают острова Средиземного моря. Из истории известно, что сначала она заслужила уважение как лечебное растение и уже значительно позже получили распространение культурные формы корнеплода.
В составе продукта – много клетчатки, органических кислот и разных микроэлементов (магний и кальций, калий и железо, цинк и йод, фосфор). Также свекла содержит витамины групп В, РР, С, Р и много фолиевой кислоты и бетаина.
Важная информация для тех, кто ведет здоровый образ жизни, и следит за своим здоровьем и фигурой: калорийность свеклы равна 40 ккал на 100 г.
Как лучше приготовить свеклу, максимально сохраняя ее ценные качества?
Термообработка разрушает многие ценные вещества, так как они переходят в отвар, а значит использовать этот овощ лучше в свежем виде. Не устают это утверждать сыроеды.
Употребление свеклы ускоряет метаболизм и тяжелые блюда (мясные, жирные) усваиваются и перевариваются значительно легче. Именно поэтому эта яркая красавица - желанная гостья в любой семье и на любом столе.
Салат из свежей свеклы, моркови и яблока - настоящая "витаминная бомба". В овощах, не подвергшихся термообработке, остается все полезное. Рекомендуется готовить такие салаты круглый год, а особенно зимой, тем более что морковь, свекла и яблоки отлично хранятся.
Оценят салаты со свежей свеклой те, кто постится - овощ замечательно поддержит в это время организм нужными микроэлементами. Кроме того, свекла – природный "чистильщик". Она помогает очистить кишечник, если есть запоры, борется с токсинами и гнилостными бактериями.
Морковь является лидером на содержание витамина А - помощь в росте и улучшении иммунитета, омоложение организма и коррекция зрения. Яблоки лидеры по витамину С и железу, имея в составе грубую клетчатку помогают пищеварению.
Рецепт свежего витаминного салата из свеклы, моркови и яблока
Ингредиенты:
-
сырая не крупная свекла
-
сырая не крупная морковина
-
яблочко среднее
-
лимонный сок — ч. ложка
-
2 столовые ложки масла растительного
Как приготовить:
1. Все овощи помыть, очистить и натереть на терке крупно. Яблоко рекомендуется готовить в салат последним – оно может потемнеть от окисления.
2. Все составляющие собрать в емкости и добавить несколько кристалликов лимонки, перемешать, добавить масло.
3. Ставя салата на стол, по желанию посыпают свежим зеленым луком и любимой в вашей семье зеленью.
Салат из сырой свеклы с овощами и яблоком
Следующий предлагаемый рецепт – классический салат - «метелка». Его любят во всех национальных кухнях мира и рекомендуют желающим оздоровить, почистить организм и просто быть в хорошей форме.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная - 200г
-
кольраби не крупная
-
не крупная свежая свеклина
-
морковина свежая крупная
-
зеленое яблочко среднее
-
3 ст. ложки масла растит.любого
-
сок лимона - 1ч.л.
-
соль по вкусу
-
зелень разная - по вкусу
Как приготовить:
1. Капусту мелко шинкуем.
2. Свеклу, морковь, яблоко, кольраби натираем на крупной терке и сбрызгиваем соком 1/2 лимона.
3. Немного посолив, заправляем овощи маслом.
4. На стол салат подают посыпанным любимой вами зеленью.
Совет: в ингредиенты этого салата можно добавлять огурец, редьку, репу, редис и разные другие овощи. Салаты, с основным овощем - сырой свеклой, признаны полезными для очищения кишечника, также их можно готовить после длительных застолий.
Салат из огурца, сырой свёклы и моркови
Ингредиенты:
-
морковь крупная
-
огурец не крупный
-
свёкла не крупная
-
луковица сладкого сорта не крупная
Для заправки:
-
горчица французская в зернах – одна ст.л.
-
сахар по вкусу
-
соль по вкусу
-
винный уксус – 3-4 капли
-
молотый перец – 2г
-
оливк.масло – 3ст.л.
Приготовление заправки - смешать все ингредиенты и хорошо перемешать. Слегка острая, она сбалансирует чуть сладковатый вкус свежих овощей.
Как приготовить:
1. ½ луковицы порезать не толстыми полукольцами.
2. Морковь, свеклу, огурец помыть, крупно натереть на терке или приспособлением для корейской моркови (салат в таком исполнении выглядит очень эффектно).
3. Отбросить готовые овощи в дуршлаг и дать стечь лишнему соку – сделать это нужно обязательно, чтобы салат не стал водянистым.
4. Соединить все в глубокой посуде, полить заправкой и хорошо перемешать.
5. Салат готов.
Готовим с любовью!
Свежие комментарии