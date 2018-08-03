Вкусные блинчики с творогом - новые вкусы, рецепты + идеи

Блинчики являются универсальным блюдом, употребляющимся в чистом виде после снятия со сковородки. Разнообразить его можно начинками. Если применять начинку, блюдо получиться более сытным.
Блинчики с творогом
Самыми популярными считаются блинчики с творогом, которые можно подать в качестве основного блюда либо в качестве вкусного десерта. Зависит все от того, как будет подготовлен творог.
Чем полезны блинчики с творогом?
Профессиональные повара советуют готовить их часто, поскольку творог – очень полезный продукт. Он необходим для человеческого организма и является незаменимым продуктом для полноценного питания. Это натуральный источник фосфора и кальция, которые оказывают организму помощь в стабильном формировании костной системы.
Именно поэтому данная разновидность блинчиков пользуется популярностью среди детских блюд. Вещества, включенные в творог, рекомендованы для употребления в период беременности.
Подготовка продуктов для блинчиков с творогом
Однозначного ответа на то, какой творог приобретать, не даст никто. Сегодня практически все производители делают продукцию на основе сухого молока. Конечно, вкус от этого не страдает, а вот пользы от продукта меньше.
Что касается продукта домашнего приготовления, его не всегда делают в соответствии с санитарными нормами. Но иногда купив один раз творог «от бабушки» люди становятся буквально его фанатами.
Как выглядит настоящий творог? Он обязательно рассыпчатый. Если же масса напоминает масло, то производитель перестарался с добавлением соевого порошка, делающего продукт сытным, но искусственным. Такой показатель, как цвет не имеет обобщенных правил. Когда творог создается из топленого молока, то у него оттенок с желтизной. У жирного продукта сливочный цвет, а обезжиренный творог - белый.
Новые вкусные рецепты блинчиков с творогом
Блинчики с творогом «Апельсиновые»
Компоненты:
- стакан воды,
- 100 г масла (сливочного),
- стакан молока,
- 140 г муки,
- 3 яйца,
- 2 ст.л. коричневого сахара,
- 1/2 ложечки соли.
Ингредиенты начинки:
- 250 г творога,
- апельсиновая цедра,
- 1 большая ложка коричневого сахара,
- ванилин.
Процесс приготовления:
- Предварительно растопить масло. Яйца взбивают с двумя ложками сахара и солят, а потом постепенно вводят муку, не допуская комочков. Миксер продолжает работать, вводят масло и воду. Подготовленное тесто убирают на холод примерно на 30 минут.
- После этого берутся за приготовление начинки. К подготовленному творогу отправляют сахар, апельсиновую цедру и ванилин. Смесь тщательно перемешивают. блинчики жарят на раскаленной сковородке по минутке с каждой из сторон. Начинку заворачивают в блинчики и их снова обжаривают.
Блинчики с творогом и вишневым соусом
Компоненты для теста:
- 120 г муки,
- 2 ст.л. сахарного песка,
- 2 яйца,
- ложка любого растительного масла,
- 350 г молока.
Компоненты для соуса:
- 3 ложки сахара,
- 200 мл сока из вишни,
- 2 ложки коньяка,
- 500 г вишни.
Ингредиенты для начинки:
- 300 г творога,
- 3 ст.л. сахарного песка,
- ложка сметаны,
- ванильный сахар.
Для украшения можно использовать листы мяты и шоколад.
Процесс приготовления:
- Первым делом взбивают с сахаром все яйца, отправляют к ним масло, насыпают муку и хорошенько смешивают. Далее вливают молоко и вымешивают тесто до образования однородной массы.
- Для приготовления соуса сок выливают в сотейник, отправляют туда сахар и доводят массу до кипения. Затем добавляют коньяк и кипятят пару минут смесь для выпаривания алкоголя. В полученный сироп добавляют вишню и аккуратно перемешивают.
- Отдельно в миске соединяют творог, сахар, сметану и ванилин. Смесь разминают вилкой.
- На подогретой сковороде пекут блинчики и выкладывают их на тарелку, мажут творожной смесью и заворачивают блинчики с творогом в конвертики. Подавая блюдо к столу, их поливают шоколадным и вишневым соусами, а сверху украшают листами мяты и вишней.
Блинчики с начинкой из творога, зелени и ветчины
Компоненты:
- 280 мл молока,
- 3 яйца,
- 160 г пшеничной муки,
- 100 г рукколы,
- 300 г творога,
- 200 г любой ветчины,
- 1 ложка сметаны,
- 2 ложки оливкового масла,
- соль и перец молотый,
- петрушка,
- полпучка базилика.
Процесс приготовления:
- Петрушка моется и меленько нарезается. Яйца солят, взбивают и добавляют к ним 1/2 объема подготовленной зелени. Потом всыпается мука с перцем и растирается, так, чтобы не было комков.
- Затем осторожно вливают молоко при постоянном размешивании. Когда молоко перемешается, к тесту добавляется масло. Смесь замешивается до однородности и оставляется на полчаса.
- Базилик с рукколой моют и рубят. Затем подсоленный творог смешивается сметанкой и зеленью. Сковородка сильно разогревается и смазывается маслицем для приготовления тоненьких блинчиков. Сверху на каждый из блинчиков выкладывают творожную массу, кладут рукколу и ломтик ветчины. Их сворачивают рулетом и разрезают пополам.
Блинчики с творогом - полезные советы
- блинное тесто перед жаркой оставляют на тридцать минут;
- чтобы жарить блинчики, нужно пользоваться плоской сковородой с антипригарным покрытием либо чугунной;
- много масла для смазки нельзя применять;
- тестовую струю следует подлавливать, чтобы одинаково распределять его по сковороде;
- если блинчики выходят бледными, стоит усилить огонь и досыпать сахара;
- слишком толстые блинчики исправляют добавлением в тесто немного кипятка;
- когда блинчики получаются хрустящими, к тесту стоит влить масла и усилить нагрев;
- когда при переворачивании они рвутся, нужно позволить тесту больше настояться и увеличить прогрев сковороды.
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