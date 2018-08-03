Вкусные блинчики с творогом - новые вкусы, рецепты + идеи

Блинчики являются универсальным блюдом, употребляющимся в чистом виде после снятия со сковородки. Разнообразить его можно начинками. Если применять начинку, блюдо получиться более сытным.

Блинчики с творогом

Самыми популярными считаются блинчики с творогом, которые можно подать в качестве основного блюда либо в качестве вкусного десерта. Зависит все от того, как будет подготовлен творог.

Чем полезны блинчики с творогом?

Профессиональные повара советуют готовить их часто, поскольку творог – очень полезный продукт. Он необходим для человеческого организма и является незаменимым продуктом для полноценного питания. Это натуральный источник фосфора и кальция, которые оказывают организму помощь в стабильном формировании костной системы.

Именно поэтому данная разновидность блинчиков пользуется популярностью среди детских блюд. Вещества, включенные в творог, рекомендованы для употребления в период беременности.

Подготовка продуктов для блинчиков с творогом

Однозначного ответа на то, какой творог приобретать, не даст никто. Сегодня практически все производители делают продукцию на основе сухого молока. Конечно, вкус от этого не страдает, а вот пользы от продукта меньше.

Что касается продукта домашнего приготовления, его не всегда делают в соответствии с санитарными нормами. Но иногда купив один раз творог «от бабушки» люди становятся буквально его фанатами.

Как выглядит настоящий творог? Он обязательно рассыпчатый. Если же масса напоминает масло, то производитель перестарался с добавлением соевого порошка, делающего продукт сытным, но искусственным. Такой показатель, как цвет не имеет обобщенных правил. Когда творог создается из топленого молока, то у него оттенок с желтизной. У жирного продукта сливочный цвет, а обезжиренный творог - белый.

Новые вкусные рецепты блинчиков с творогом

Блинчики с творогом «Апельсиновые»

Компоненты:

стакан воды,

100 г масла (сливочного),

стакан молока,

140 г муки,

3 яйца,

2 ст.л. коричневого сахара,

1/2 ложечки соли.

Ингредиенты начинки:

250 г творога,

апельсиновая цедра,

1 большая ложка коричневого сахара,

ванилин.

Процесс приготовления:

Предварительно растопить масло. Яйца взбивают с двумя ложками сахара и солят, а потом постепенно вводят муку, не допуская комочков. Миксер продолжает работать, вводят масло и воду. Подготовленное тесто убирают на холод примерно на 30 минут. После этого берутся за приготовление начинки. К подготовленному творогу отправляют сахар, апельсиновую цедру и ванилин. Смесь тщательно перемешивают. блинчики жарят на раскаленной сковородке по минутке с каждой из сторон. Начинку заворачивают в блинчики и их снова обжаривают.

Блинчики с творогом и вишневым соусом

Компоненты для теста:

120 г муки,

2 ст.л. сахарного песка,

2 яйца,

ложка любого растительного масла,

350 г молока.

Компоненты для соуса:

3 ложки сахара,

200 мл сока из вишни,

2 ложки коньяка,

500 г вишни.

Ингредиенты для начинки:

300 г творога,

3 ст.л. сахарного песка,

ложка сметаны,

ванильный сахар.

Для украшения можно использовать листы мяты и шоколад.

Процесс приготовления:

Первым делом взбивают с сахаром все яйца, отправляют к ним масло, насыпают муку и хорошенько смешивают. Далее вливают молоко и вымешивают тесто до образования однородной массы. Для приготовления соуса сок выливают в сотейник, отправляют туда сахар и доводят массу до кипения. Затем добавляют коньяк и кипятят пару минут смесь для выпаривания алкоголя. В полученный сироп добавляют вишню и аккуратно перемешивают. Отдельно в миске соединяют творог, сахар, сметану и ванилин. Смесь разминают вилкой. На подогретой сковороде пекут блинчики и выкладывают их на тарелку, мажут творожной смесью и заворачивают блинчики с творогом в конвертики. Подавая блюдо к столу, их поливают шоколадным и вишневым соусами, а сверху украшают листами мяты и вишней.

Блинчики с начинкой из творога, зелени и ветчины

Компоненты:

280 мл молока,

3 яйца,

160 г пшеничной муки,

100 г рукколы,

300 г творога,

200 г любой ветчины,

1 ложка сметаны,

2 ложки оливкового масла,

соль и перец молотый,

петрушка,

полпучка базилика.

Процесс приготовления:

Петрушка моется и меленько нарезается. Яйца солят, взбивают и добавляют к ним 1/2 объема подготовленной зелени. Потом всыпается мука с перцем и растирается, так, чтобы не было комков. Затем осторожно вливают молоко при постоянном размешивании. Когда молоко перемешается, к тесту добавляется масло. Смесь замешивается до однородности и оставляется на полчаса. Базилик с рукколой моют и рубят. Затем подсоленный творог смешивается сметанкой и зеленью. Сковородка сильно разогревается и смазывается маслицем для приготовления тоненьких блинчиков. Сверху на каждый из блинчиков выкладывают творожную массу, кладут рукколу и ломтик ветчины. Их сворачивают рулетом и разрезают пополам.

Блинчики с творогом - полезные советы

блинное тесто перед жаркой оставляют на тридцать минут;

чтобы жарить блинчики, нужно пользоваться плоской сковородой с антипригарным покрытием либо чугунной;

много масла для смазки нельзя применять;

тестовую струю следует подлавливать, чтобы одинаково распределять его по сковороде;

если блинчики выходят бледными, стоит усилить огонь и досыпать сахара;

слишком толстые блинчики исправляют добавлением в тесто немного кипятка;

когда блинчики получаются хрустящими, к тесту стоит влить масла и усилить нагрев;

когда при переворачивании они рвутся, нужно позволить тесту больше настояться и увеличить прогрев сковороды.

Идеи блинчиков с творогом и начинки

Блинчики с творогом и лососем

Блинчики с творогом и шпинатом

Блинчики с творогом и фруктами

Блинчики с творогом, ягодами и шоколадной крошкой

Блинчики с творогом и изюмом

Блинчики с творогом и сгущенкой

Блинчики с творогом, бананом, шоколадом

Блинчики с творогом и вишней

Перевернутые блинчики из миски - с творогом, сметаной и ягодами

Блинчики с творогом и тропическими фруктами

Блинчики с творогом, зеленью и овощами

Блинчики с творогом, вареньем и ягодами