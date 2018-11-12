Как засолить листья капусты для голубцов: простая закрутка на зиму и не только

Голубцы – отличное блюдо, которое можно готовить хоть на каждый день, хоть на праздник. Но особенно хорошо оно получается, если делать голубцы из свежей капусты. К сожалению, зимой найти кочан со свежими сочными листочками не так-то просто, поэтому предприимчивые хозяюшки придумали отличный выход из ситуации – засолить свежие листья капусты так, чтобы потом из них можно было сделать голубцы.

Маринованные листья капусты на голубцы

Ингредиенты:

1 кочан белокочанной капусты

горчица в зернах

1 корень хрена

пучок петрушки

— для маринада:

1 л воды

1 ст.л. сахара

3 ст.л. соли

Как готовить:

Кочан капусты промыть. Вырезать из него кочерыжку. В кастрюле закипятить воду. Подсолить и опустить в нее капусту. Поставить вариться на средний газ. По мере готовности аккуратно отделить от кочана и вынуть на отдельное блюдо каждый листочек капусты. Как только листья остынут, срезать у каждого из них крупное уплотнение. Сложить вместе по 3-4 штуки и скрутить плотным рулетом. Сложить капустные рулетики в чистые банки, на дно которых предварительно положить немного хрена и пару зернышек горчицы. Приготовить маринад. Для этого в 1 литр воды всыпать 1 ст.л. сахара и 3 ст.л. соли. Все перемешать и довести до кипения. Горячим рассолом залить каждую банку с капустой до самого верха. Последние сразу же закупорить прочными крышками и охладить. Хранить закрутку в прохладном месте.

Совет: перед тем, как готовить голубцы, маринованные листья капусты можно немного вымочить в холодной воде, чтобы убрать лишнюю соль.

Видео-урок

Мариновать капусту для голубцов можно по-разному. Например, это можно сделать вот так:

А еще в кулинарных книгах можно найти массу интересных рецептов маринования капусты целыми кочанами, которая тоже подходит для приготовления голубцов. В таких случаях ее конечно же складывают в бочки или другие крупные емкости, но результат вполне того стоит.

Для разнообразия в капусту можно добавлять яблоки и кукурузу, благодаря которым она будет оставаться хрустящей и упругой. Также она будет вкусна вместе с разнообразными травами и перцами, лавровыми листьями и прочими специями.

Квашеная капуста по-болгарски

Это известный среди многих хозяюшек рецепт квашеной капусты по-болгарски, который включает в себя капусту, початки кукурузы, вишневые листья и корень хрена. Чтобы сделать такую закрутку необходимо: