Как засолить листья капусты для голубцов: простая закрутка на зиму и не только

Голубцы – отличное блюдо, которое можно готовить хоть на каждый день, хоть на праздник. Но особенно хорошо оно получается, если делать голубцы из свежей капусты. К сожалению, зимой найти кочан со свежими сочными листочками не так-то просто, поэтому предприимчивые хозяюшки придумали отличный выход из ситуации – засолить свежие листья капусты так, чтобы потом из них можно было сделать голубцы.
Маринованные листья капусты на голубцы
Ингредиенты:
- 1 кочан белокочанной капусты
- горчица в зернах
- 1 корень хрена
- пучок петрушки
— для маринада:
- 1 л воды
- 1 ст.л. сахара
- 3 ст.л. соли
Как готовить:
- Кочан капусты промыть. Вырезать из него кочерыжку.
- В кастрюле закипятить воду. Подсолить и опустить в нее капусту.
- Поставить вариться на средний газ. По мере готовности аккуратно отделить от кочана и вынуть на отдельное блюдо каждый листочек капусты.
- Как только листья остынут, срезать у каждого из них крупное уплотнение. Сложить вместе по 3-4 штуки и скрутить плотным рулетом.
- Сложить капустные рулетики в чистые банки, на дно которых предварительно положить немного хрена и пару зернышек горчицы.
- Приготовить маринад. Для этого в 1 литр воды всыпать 1 ст.л. сахара и 3 ст.л. соли. Все перемешать и довести до кипения.
- Горячим рассолом залить каждую банку с капустой до самого верха. Последние сразу же закупорить прочными крышками и охладить. Хранить закрутку в прохладном месте.
Совет: перед тем, как готовить голубцы, маринованные листья капусты можно немного вымочить в холодной воде, чтобы убрать лишнюю соль.
Видео-урок
Мариновать капусту для голубцов можно по-разному. Например, это можно сделать вот так:
А еще в кулинарных книгах можно найти массу интересных рецептов маринования капусты целыми кочанами, которая тоже подходит для приготовления голубцов. В таких случаях ее конечно же складывают в бочки или другие крупные емкости, но результат вполне того стоит.
Для разнообразия в капусту можно добавлять яблоки и кукурузу, благодаря которым она будет оставаться хрустящей и упругой. Также она будет вкусна вместе с разнообразными травами и перцами, лавровыми листьями и прочими специями.
Квашеная капуста по-болгарски
Это известный среди многих хозяюшек рецепт квашеной капусты по-болгарски, который включает в себя капусту, початки кукурузы, вишневые листья и корень хрена. Чтобы сделать такую закрутку необходимо:
- У каждого кочана капусты вырезать кочерыжку.
- Засыпать полученное отверстие солью и сложить капусту в глубокую емкость, кочерыжками вверх.
- Спустя 3-4 дня положить к ним несколько початков кукурузы, пару кусочков корня хрена и листочков вишни.
- Сверху прикрыть все широкой плоской тарелкой или крышкой. Поставить на них гнет.
- Залить бочку (или другую глубокую емкость) водой и посолить. Соль стоит брать, исходя из пропорции 300 грамм соли на 10 кг капусты. При этом воды должно быть столько, чтобы она покрывала собой капусту примерно на 10 см (можно больше). Сами кочаны не должны всплывать на поверхность воды.
- Оставить капусту квасится на 2 недели. Первую неделю 3-4 раза взбалтывать воду, чтобы перемешивалась соль. Во вторую неделю это можно делать уже 1-2 раза.
- Затем перенести емкость с капустой в холодное темное место и оставить стоять 20 дней. Спустя указанное время капуста будет полностью готова, и ее можно будет использовать для приготовления голубцов или любых других блюд.
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