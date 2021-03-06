Изысканное меню на 8 марта: любимая будет в восторге

8 марта – исторически праздник с идеологической нагрузкой, символ торжества женской эмансипации. Но, скажем честно, сегодня об этом уже мало кто задумывается, а день этот превратился просто в очередной повод сделать приятное прекрасной половине человечества в первые дни весны.

Не забывая о подарках, открытках и поздравлениях по случаю Международного женского дня, сегодня сосредоточимся на организации тематического праздничного стола – тем более что обычно в этот день сия обязанность ложится на плечи разновозрастных мужчин, тех, кто в будни в основном не спешит простоять за плитой несколько часов.

Впрочем, и сейчас это не понадобится. Не стоит в этот день загружать праздничный стол тяжелыми жирными отбивными, плотными гарнирами из картофеля или круп и калорийными тортами с масляным кремом. Сосредоточимся на вкусных, легких и полезных блюдах с обилием белого птичьего мяса, рыбы, морепродуктов, творога, овощей и фруктов. Поверьте – это совсем несложно приготовить! Записывайте.

Закуска "Тюльпаны" из помидоров с творожным сыром

Вам понадобятся: 8-10 шт. томатов-сливок (или крупных черри), 100 г мягкого творожного сыра, 1 пучок зеленого лука, 1 зубчик чеснока, свежий укроп.

Приготовление. Зелень вымойте, обсушите.

Укроп нарубите. Чеснок очистите, раздавите.

Смешайте творожный сыр с чесноком и рубленым укропом.

Томаты вымойте, обсушите бумажным полотенцем и в каждом сделайте с верхушки глубокий надрез крест-накрест. Если помидоры очень сочные, излишек сока с семенами удалите чайной ложкой.

Каждый томат наполните творожно-чесночной смесью (удобнее это делать при помощи кондитерского мешка).

Начинку "тюльпанов" можно разнообразить по своему вкусу – вместо творожного сыра использовать смесь отварных яиц и крабовых палочек, отварных яиц и плавленого сыра, отварного риса с приправами и зеленью, даже рубленого куриного филе с майонезом.

Выложите на плоское сервировочное блюдо перья зеленого лука – это будут "стебли тюльпанов" (можно перевязать их тонкой яркой луковой "ленточкой" как букет). В верхней части "букета" разместите "бутоны" – фаршированные томаты.

Бутерброды "Праздничные" с авокадо и яйцом

Вам понадобятся: тостовый хлеб, спелые авокадо, яйца, тыквенные семечки, по желанию – цветы и/или зерна граната для украшения.

Приготовление. Отварите яйца, остудите, разрежьте каждое пополам.

Авокадо вымойте, обсушите, разрежьте пополам, удалите косточку.

Поджарьте тостовый хлеб, по желанию вырежьте каждый ломтик формочкой в виде сердца.

На хлебный ломтик намажьте мякоть авокадо, разместите половинки томатов, обильно посыпьте очищенными тыквенными семечками и по желанию украсьте съедобными цветами (виола, настурция, бурачник, хризантема и т.п.) или зернами граната.

Салат из курицы с грейпфрутом и сыром бри

Вам понадобятся: 300 г отварного белого куриного мяса, 1 красный грейпфрут, 80 г сыра бри, листья салата и мяты, 1 ст.л. оливкового масла, 1/2 ст.л. лимонного сока, молотый красный перец, кедровые орешки или кунжут для украшения.

Приготовление. Белое куриное мясо отварите в подсоленной воде, остудите, нарежьте ломтиками.

Грейпфрут вымойте, обсушите, снимите кожицу, разберите на дольки. Удалите семена и внутренние толстые пленки, мякоть нарежьте.

Сыр бри нарежьте произвольно.

Для соуса соедините оливковое масло, лимонный сок и молотый красный перец.

Вымойте и обсушите листья салата. Выложите их на плоское блюдо в качестве основы.

На салатные листья поместите ломтики курицы, грейпфрута и сыра. Полейте заправкой. Украсьте листиками свежей мяты и посыпьте кедровыми орехами.

Этот салат имеет вариации приготовления – например, некоторые готовят его без куриного мяса, другие добавляют авокадо и т.п.

Салат с копченым лососем и черными оливками

Вам понадобятся: 250 г копченого лосося, листья овощного салата и/или рукола, 4-6 шт. томатов-черри, 6-8 шт. черных оливок (маслин), нерафинированное оливковое масло, бальзамический уксус, молотый черный перец, зелень укропа.

Приготовление. Вымойте и обсушите салатные листья и/или руколу. Выложите на блюдо как основу.

Томаты вымойте, обсушите. Нарежьте как вам нравится – половинками или четвертинками.

Консервированные оливки также нарежьте произвольно – дольками или ломтиками.

Лосось нарежьте небольшими ломтиками, выложите на салатные листья вперемешку с дольками маслин и черри.

Смешайте оливковое масло и уксус (последнего должно быть примерно вдвое меньше). Заправьте салат.

Сверху посыпьте черным перцем грубого помола и свежей зеленью укропа. По желанию украсьте съедобными цветами.

Запеченный болгарский перец, фаршированный брынзой с овощами

Вам понадобятся: 3 крупных разноцветных болгарских перца, 2 средних размеров томата, 200 г брынзы, 1 яйцо, 1-2 зубчика чеснока, оливковое масло, свежемолотый черный перец, зелень петрушки и укропа.

Приготовление. Томаты, перцы и зелень вымойте, обсушите.

Зелень нарубите нарубите. Чеснок очистите, раздавите.

Томаты измельчите ножом, с перцев срежьте "крышечки" у плодоножки, удалите перегородки и семена.

Взбейте яйцо. Брынзу в отдельной миске разомните вилкой, смешайте с измельченными томатами, давленым чесноком (по желанию) и взбитым яйцом.

Начините перцы получившейся смесью, разложите их на слегка смазанный маслом противень в один ряд, сверху еще сбрызните оливковым маслом.

Запекайте в разогретой до 200°С духовке около 20-30 минут (точное время зависит от размера перцев).

Подавайте горячими, посыпав свежей рубленой зеленью.

Курица по-корейски с салатом из красной капусты

Вам понадобятся: куриные ножки или крылышки (4-6 кусочков), 400 г краснокочанной капусты, 100 г свежего редиса, зеленый лук перьями, 2-4 зубчика чеснока, 100 мл соевого соуса, 1 ст.л. коричневого сахара, 1 ст.л. рисового уксуса, 1 ст.л. меда, 50 г кукурузного крахмала, свежий имбирь или имбирная паста, сухой перец чили, молотый белый перец, соль по вкусу.

Приготовление. Смешайте соль, два вида перца и имбирную пасту (либо измельченный свежий имбирь). Натрите этой смесью кусочки курицы.

В глубокую миску засыпьте крахмал, туда же отправьте куски курицы и хорошо обваляйте их в нем.

Чеснок порубите и отправьте в сковороду с разогретым маслом. Как только пойдет запах, туда же отправляйте соевый соус, рисовый уксус, мед, коричневый сахар и 100 мл воды. Прогрейте соус, помешивая, 5 минут на среднем огне, затем отставьте в сторону.

В другой глубокой сковороде (идеально подойдет вок) сильно разогрейте масло и быстро обжаривайте 8-10 минут куриные куски, аккуратно переворачивая их шумовкой.

Достаньте жареную курицу из масла, обсушите на бумажной салфетке, чтобы стекли его излишки. Затем отправляйте куриные кусочки в блюдо, обильно полив их соусом.

Приготовьте салат из свежих овощей (капуста, редис, зеленый лук).

Подавайте жареную по-корейски курицу с овощным гарниром и на горячей подушке из белого отварного риса.

Креветки на гриле с лимоном

Вам понадобятся: крупные (королевские) креветки, лимоны, зубчики чеснока, розмарин, оливковое масло, морская соль.

Приготовление. Замаринуйте очищенные креветки около 10 минут в смеси оливкового масла с лимонным соком (2 ст.л. масла, сок половины лимона), давленым молодым чесноком, листьями розмарина и щепоткой соли.

Несколько лимонов разрежьте на половинки или четвертинки.

Хорошо разогрейте гриль (сковороду-гриль), обжарьте на нем креветки с каждой стороны по 3-4 минуты (дополнительно присолив и сбрызнув оливковым маслом, если это необходимо) и четвертинки лимона.

Подавайте в горячем виде, посыпав лимонной цедрой или рубленой свежей зеленью по вкусу.

Венские вафли с ванилью

Вам понадобятся: 200 мл молока, 200 г пшеничной муки, 100 г сливочного масла, 3 яйца, 70 г сахара, 1/2 ч.л. разрыхлителя для теста, 1/2 ч.л. ванилина, щепотка соли.

Приготовление. Сливочное масло размягчите, тщательно взбейте с сахаром.

Отдельно взбейте яйца.

Смешайте обе массы, добавив в процессе молоко, ванилин, разрыхлитель и соль.

В процессе перемешивания постепенно порциями добавляйте просеянную муку.

Готовое тесто выпекайте в хорошо разогретой и смазанной растительным маслом вафельнице.

Подавайте вафли теплыми, посыпав сахарной пудрой, к горячему какао или кофе.

Подавать вафли также можно со свежими ягодами или фруктами, горячим шоколадом, джемом, сгущенным молоком, шариками мороженого и т.п.

Десерт "Полезный" из творога и фруктов

Вам понадобятся: творог, фрукты и ягоды по желанию (банан, манго, клубника, гранат и т.д.).

Приготовление. Все фрукты и ягоды вымойте, обсушите. Бананы, манго и гранаты очистите.

Фрукты и ягоды нарежьте ломтиками, достаньте семена граната.

Творог разомните вилкой, выложите горкой на тарелку, декорируйте по своему вкусу ломтиками фруктов и цельными ягодами, посыпьте зернами граната.

Сделать красивый, вкусный и полезный стол к празднику 8 марта совсем несложно – с этим справится даже подросток или мужчина, редко проводящие время на кухне, но желающие порадовать своих подруг, мам, сестер, бабушек… Главное – выбрать подходящие и проверенные рецепты. Надеемся, наш небольшой список праздничных блюд вам в этом поможет.