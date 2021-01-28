Мясные пальчики из фарша, с хрустящей корочкой

Ингредиенты
- 500 гр. фарша
- 3 зубчика чеснока
- 1 луковица
- 100 гр. твёрдого сыра
- 2 ст.л. острой аджики
- соль
- черный молотый перец
- чебрец
- панировочные сухари
Пошаговый рецепт приготовления
Пошаговое приготовление:
В миску отправляем в фарш.
Чеснок выдавливаем через пресс.
лук измельчаем в блендере в пюреобразное состояние или мелко нарезаем.
Добавляем аджику, соль, чёрный молотый перец, чабрец по вкусу.
Противень застилаем фольгой и смазываем растительным маслом.
Формируем мясные пальчики с помощью циновки, которых заранее необходимо обернуть пленкой.
Готовые мясные пальчики обваливаем в панировочных сухарях.
Выпекаем в духовке, разогретой до 200 градусов 30 минут.
Приятного аппетита!
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