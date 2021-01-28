Мясные пальчики из фарша, с хрустящей корочкой

БУДЕТ ВКУСНО!

Ингредиенты

500 гр. фарша

3 зубчика чеснока

1 луковица

100 гр. твёрдого сыра

2 ст.л. острой аджики

соль

черный молотый перец

чебрец

панировочные сухари

Пошаговый рецепт приготовления

Пошаговое приготовление:

В миску отправляем в фарш.

Чеснок выдавливаем через пресс.

лук измельчаем в блендере в пюреобразное состояние или мелко нарезаем.

Добавляем аджику, соль, чёрный молотый перец, чабрец по вкусу.

Противень застилаем фольгой и смазываем растительным маслом.

Формируем мясные пальчики с помощью циновки, которых заранее необходимо обернуть пленкой.

Готовые мясные пальчики обваливаем в панировочных сухарях.

Выпекаем в духовке, разогретой до 200 градусов 30 минут.

Приятного аппетита!

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