Курица по-осетински

Вкуснейшая курочка в пряном сметанно-ореховом соусе! Мне безумно понравилось! Рекомендую попробовать и вам!!!
Ингредиенты:
- 800 гр. курицы (любых частей, у меня бедра)
- 1 стакан грецких орехов
- 300 гр. сметаны 15%
- 3 зубчика чеснока
- соль, перец и хмели-сунели по вкусу
- растительное масло для жарки
Приготовление:
На раскаленной сковородке на растительном масле обжарить курицу до золотистой корочки.
Для соуса, орехи измельчить блендером, добавить сметану, чеснок пропущенный через пресс, соль, перец и хмели-сунели по вкусу, перемешать.
Обжаренную курицу переложить в форму для запекания, сверху выложить соус.
Запекать в духовке разогретой до 180 градусов минут 20, чтобы курица хорошо пропиталась соусом.
Подавать курицу теплой с гарниром по вкусу.
Приятного вам аппетита!!!
Свежие комментарии