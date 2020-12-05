Курица по-осетински

Вкуснейшая курочка в пряном сметанно-ореховом соусе! Мне безумно понравилось! Рекомендую попробовать и вам!!!

Ингредиенты:

800 гр. курицы (любых частей, у меня бедра)

1 стакан грецких орехов

300 гр. сметаны 15%

3 зубчика чеснока

соль, перец и хмели-сунели по вкусу

растительное масло для жарки

Приготовление:

На раскаленной сковородке на растительном масле обжарить курицу до золотистой корочки.

Для соуса, орехи измельчить блендером, добавить сметану, чеснок пропущенный через пресс, соль, перец и хмели-сунели по вкусу, перемешать.

Обжаренную курицу переложить в форму для запекания, сверху выложить соус.

Запекать в духовке разогретой до 180 градусов минут 20, чтобы курица хорошо пропиталась соусом.

Подавать курицу теплой с гарниром по вкусу.

Приятного вам аппетита!!!