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Курица по-осетински

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Вкуснейшая курочка в пряном сметанно-ореховом соусе! Мне безумно понравилось! Рекомендую попробовать и вам!!!

Ингредиенты:

  • 800 гр. курицы (любых частей, у меня бедра)
  • 1 стакан грецких орехов
  • 300 гр. сметаны 15%
  • 3 зубчика чеснока
  • соль, перец и хмели-сунели по вкусу
  • растительное масло для жарки 

Приготовление: 
На раскаленной сковородке на растительном масле обжарить курицу до золотистой корочки.

Для соуса, орехи измельчить блендером, добавить сметану, чеснок пропущенный через пресс, соль, перец и хмели-сунели по вкусу, перемешать.

Обжаренную курицу переложить в форму для запекания, сверху выложить соус.

Запекать в духовке разогретой до 180 градусов минут 20, чтобы курица хорошо пропиталась соусом.

Подавать курицу теплой с гарниром по вкусу.

Приятного вам аппетита!!!

Курица по-осетински

 

 

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