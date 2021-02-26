Пикантный и вкусный обед или ужин: сочная начинка и тонкое хрустящее тесто

Соленая выпечка — это очень вкусно, сытно, а порой и очень необычно. Из самых простых ингредиентов можно приготовить вкуснейший обед или ужин. А оригинальная форма изделий точно удивит всех, кому доведется попробовать это блюдо.

Для приготовления теста понадобятся:

теплое молоко — 200 мл;

кефир комнатной температуры — 100 мл;

соль — 1 ч.л;

разрыхлитель — 1 ч.л;

мука — 500 г;

Начинка состоит из:

говядина — 350 гр;

лук — 2 шт;

специи: соль; черный перец, паприка, зира, кариандр, красный перец;

Для смазки теста понадобится смесь сливочного и растительного масла. Перед выпечкой изделия будет необходимо смазать яичным желтком, смешанным с водой.

Соедините теплое молоко, кефир, соль и разрыхлитель и хорошо перемешайте все ингредиенты. Добавьте муку и замесите тесто средней мягкости.

Переложите тесто в миску, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.

Для приготовления начинки порежьте все ингредиенты мелким кубиком и смешайте со специями и растительным маслом. Разделите тесто на 4 равных части. Из каждой части скатайте шарик.

Раскатайте каждый шарик в очень тонкий пласт теста. Если под тесто положить ладонь, то она будет просвечиваться.

Аккуратно возьмитесь за середину лепешки и закрутите пласт теста.

Смажьте тесто смесью растопленного сливочного и растительного масла. Выложите начинку. По желанию можно добавить тертый сыр.

Заверните края теста к середине. Переложите заготовку на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Полейте заготовки небольшим количеством смеси растительного и сливочного масла и смажьте яичным желтком, соединенным с водой.

Посыпьте изделия кунжутом. Выпекайте при температуре 200 градусов 35 минут. Начинка получится очень сочной, а из-за того, что тесто было раскатано в очень тонки пласт, оно будет слегка хрустящим.