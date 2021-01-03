Горбуша, запеченная с овощами

Абсолютно универсальный рецепт! Можно запечь любую красную рыбу или судака, например. Это будет очень вкусно! Рыба получается очень нежной и сочной, с легким приятным сливочным вкусом :)
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ
Рыба
|
горбуша
|0,7 кг
Маринад для рыбы
|
имбирь молотый
|⅓ ч. л.
|
сахар
|⅓ ч. л.
|
базилик сушеный
|⅓ ч. л.
|
тимьян сушеный
|⅓ ч. л.
|
розмарин сушеный
|⅓ ч. л.
|
чеснок сушеный
|⅓ ч. л.
|
соль
|по вкусу
|
лайм
|1 шт.
Начинка
|
сливочное масло
|60 г
|
петрушка
|1 пучок
Овощи
|
картофель
|3 шт.
|
морковь
|2 шт.
|
брокколи замороженная
|200 г
|
лук красный
|1 шт.
|
перец болгарский
|2 шт.
Рыбу чистим, потрошим, вырезаем жабры. Просушиваем бумажными полотенцами. Натираем солью, смесью специй и ломтиками лайма или лимона. Оставляем мариноваться минимум на 2 часа. Можно оставить на ночь.
Сливочное масло достаем из холодильника и, когда оно станет достаточно мягким, смешаем с рубленой петрушкой. Кладем масло на пленку и формируем колбаску размером с полость внутри брюха рыбы. Убираем в холодильник.
В форму для выпечки укладываем овощи, солим. Сверху размещаем рыбу. Внутрь кладем масло с зеленью и ломтики лайма или лимона.Зубочисткой или шпажкой закалываем брюшко. Чтобы картофель наверняка успел приготовиться, я его нарезала и опустила в кипящую воду на 5 минут! Время засекаем с момента, как только опустили картофель в воду. Такая кратковременная подготовка позволит уменьшить время запекания картофеля. И за 40 минут он точно успеет приготовиться.
Сбрызгиваем все оливковым маслом. Запекаем в хорошо прогретой духовке при температуре 190°C около 35–40 минут. Длительность будет варьироваться в зависимости от размера вашей рыбы. Приятного аппетита!
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