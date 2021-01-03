Горбуша, запеченная с овощами

Абсолютно универсальный рецепт! Можно запечь любую красную рыбу или судака, например. Это будет очень вкусно! Рыба получается очень нежной и сочной, с легким приятным сливочным вкусом :)

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

Рыба

горбуша 0,7 кг

Маринад для рыбы

имбирь молотый ⅓ ч. л.

сахар ⅓ ч. л.

базилик сушеный ⅓ ч. л.

тимьян сушеный ⅓ ч. л.

розмарин сушеный ⅓ ч. л.

чеснок сушеный ⅓ ч. л.

соль по вкусу

лайм 1 шт.

Начинка

сливочное масло 60 г

петрушка 1 пучок

Овощи

картофель 3 шт.

морковь 2 шт.

брокколи замороженная 200 г

лук красный 1 шт.

перец болгарский 2 шт.

Рыбу чистим, потрошим, вырезаем жабры. Просушиваем бумажными полотенцами. Натираем солью, смесью специй и ломтиками лайма или лимона. Оставляем мариноваться минимум на 2 часа. Можно оставить на ночь.

Сливочное масло достаем из холодильника и, когда оно станет достаточно мягким, смешаем с рубленой петрушкой. Кладем масло на пленку и формируем колбаску размером с полость внутри брюха рыбы. Убираем в холодильник.

В форму для выпечки укладываем овощи, солим. Сверху размещаем рыбу. Внутрь кладем масло с зеленью и ломтики лайма или лимона.

Зубочисткой или шпажкой закалываем брюшко. Чтобы картофель наверняка успел приготовиться, я его нарезала и опустила в кипящую воду на 5 минут! Время засекаем с момента, как только опустили картофель в воду. Такая кратковременная подготовка позволит уменьшить время запекания картофеля. И за 40 минут он точно успеет приготовиться.

Сбрызгиваем все оливковым маслом. Запекаем в хорошо прогретой духовке при температуре 190°C около 35–40 минут. Длительность будет варьироваться в зависимости от размера вашей рыбы. Приятного аппетита!