БУДЕТ ВКУСНО!

129 748 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Малова3 января, 8:01
    Будет намного вкусней, если убрать чеснок и лимон, но добавить в него сок свежевыжатого граната (обычно чищу гранат...Паштет из фасоли ...
  • Людмила Бочкова (Хайрунина)3 января, 7:47
    Спасибо, много нового.Как приготовить д...
  • Наталия Татарчук2 января, 9:31
    Супер-рецепты! Я некоторые делаю.Спасибо, очень хорошие дополнения!!!6 простых блюд, к...

Горбуша, запеченная с овощами

Горбуша, запеченная с овощами

Абсолютно универсальный рецепт! Можно запечь любую красную рыбу или судака, например. Это будет очень вкусно! Рыба получается очень нежной и сочной, с легким приятным сливочным вкусом :)

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

Рыба

горбуша

 0,7 кг

Маринад для рыбы

имбирь молотый

 ⅓ ч. л.

сахар

 ⅓ ч. л.

базилик сушеный

 ⅓ ч. л.

тимьян сушеный

 ⅓ ч. л.

розмарин сушеный

 ⅓ ч. л.

чеснок сушеный

 ⅓ ч. л.

соль

 по вкусу

лайм

 1 шт.

Начинка

сливочное масло

 60 г

петрушка

 1 пучок

Овощи

картофель

 3 шт.

морковь

 2 шт.

брокколи замороженная

 200 г

лук красный

 1 шт.

перец болгарский

 2 шт.

Рыбу чистим, потрошим, вырезаем жабры. Просушиваем бумажными полотенцами. Натираем солью, смесью специй и ломтиками лайма или лимона. Оставляем мариноваться минимум на 2 часа. Можно оставить на ночь.

Рыбу чистим, потрошим, вырезаем жабры. Просушиваем бумажными полотенцами. Натираем солью, смесью специй и ломтиками лайма или лимона. Оставляем мариноваться минимум на 2 часа. Можно оставить на ночь.

Сливочное масло достаем из холодильника и, когда оно станет достаточно мягким, смешаем с рубленой петрушкой. Кладем масло на пленку и формируем колбаску размером с полость внутри брюха рыбы. Убираем в холодильник.

Сливочное масло достаем из холодильника и, когда оно станет достаточно мягким, смешаем с рубленой петрушкой. Кладем масло на пленку и формируем колбаску размером с полость внутри брюха рыбы. Убираем в холодильник.

В форму для выпечки укладываем овощи, солим. Сверху размещаем рыбу. Внутрь кладем масло с зеленью и ломтики лайма или лимона. Зубочисткой или шпажкой закалываем брюшко. Чтобы картофель наверняка успел приготовиться, я его нарезала и опустила в кипящую воду на 5 минут! Время засекаем с момента, как только опустили картофель в воду. Такая кратковременная подготовка позволит уменьшить время запекания картофеля. И за 40 минут он точно успеет приготовиться.

В форму для выпечки укладываем овощи, солим. Сверху размещаем рыбу. Внутрь кладем масло с зеленью и ломтики лайма или лимона.

Зубочисткой или шпажкой закалываем брюшко. Чтобы картофель наверняка успел приготовиться, я его нарезала и опустила в кипящую воду на 5 минут! Время засекаем с момента, как только опустили картофель в воду. Такая кратковременная подготовка позволит уменьшить время запекания картофеля. И за 40 минут он точно успеет приготовиться.

Сбрызгиваем все оливковым маслом. Запекаем в хорошо прогретой духовке при температуре 190&deg;C около 35&ndash;40 минут. Длительность будет варьироваться в зависимости от размера вашей рыбы. Приятного аппетита!

Сбрызгиваем все оливковым маслом. Запекаем в хорошо прогретой духовке при температуре 190°C около 35–40 минут. Длительность будет варьироваться в зависимости от размера вашей рыбы. Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
рыбные блюда
Обсудить

Картина дня

наверх