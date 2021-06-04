Оладьи из цветной капусты

Эти оладьи пользуются большой популярностью в моей семье уже далеко не первый год))) Готовлю их частенько, и кто бы не пробовал в итоге спрашивал рецепт. Потрясающе вкусные оладьи-котлетки, которые подойдут как для завтрака, так и для перекуса, или даже в качестве основного блюда. Плюс их еще в том, что можно экспериментировать с сырами, например тот который есть в холодильнике, либо утилизировать смесь нескольких сыров. При этом вкус у оладий будет каждый раз немного отличатся))) Одним словом нужно пробовать! Очень надеюсь, что рецептик приживется и у вас!! Угощайтесь!!!

Ингредиенты:

1 средний качан цветной капусты

200 гр. сыра (подойдет любой - твердый, плавленный, фета, брынза, и даже творог)

1/2 небольшого пучка зеленого лука

по 5-6 веточек укропа и петрушки

3 яйца (если очень крупные то два)

2-3 ст.л. муки (или панировочных сухарей)

соль,черный молотый перец по вкусу

мука для панировки

растительное масло для жарки

Приготовление:

Цветную капусту разобрать на мелкие соцветия и отварить в подсоленной воде минут 20-25. Капуста должна получится достаточно мягкой, даже переваренной.

Готовую капусту откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Остудить.

Остывшую капусту размять вилкой, или толкушкой для картофеля, до состояния небольшого кусочка.

В пюре превращать не нужно!Добавить к капусте натертый сыр, мелко нарезанную зелень, слегка взбитые вилочкой яйца и муку. Посолить, поперчить по вкусу и хорошенечко вымешать.

Мокрыми руками сформировать небольшие круглые котлетки, запанировать их в муке и обжарить на растительном масле до золотистого цвета с двух сторон.

По желанию, котлетки можно запечь в духовке. Для этого панировать в муке их не нужно, а просто выложить на противень, застеленный пергаментом, и смазать растительным маслом))) Запечь в духовке до румяности.

Подавать оладьи можно в любом виде, в дополнении с овощным салатом и сметанкой)))

Приятного вам аппетита!!!