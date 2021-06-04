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Оладьи из цветной капусты

Оладьи из цветной капусты

Эти оладьи пользуются большой популярностью в моей семье уже далеко не первый год))) Готовлю их частенько, и кто бы не пробовал в итоге спрашивал рецепт. Потрясающе вкусные оладьи-котлетки, которые подойдут как для завтрака, так и для перекуса, или даже в качестве основного блюда. Плюс их еще в том, что можно экспериментировать с сырами, например тот который есть в холодильнике, либо утилизировать смесь нескольких сыров. При этом вкус у оладий будет каждый раз немного отличатся))) Одним словом нужно пробовать! Очень надеюсь, что рецептик приживется и у вас!! Угощайтесь!!!

Ингредиенты:

  • 1 средний качан цветной капусты
  • 200 гр. сыра (подойдет любой - твердый, плавленный, фета, брынза, и даже творог)
  • 1/2 небольшого пучка зеленого лука
  • по 5-6 веточек укропа и петрушки
  • 3 яйца (если очень крупные то два)
  • 2-3 ст.л. муки (или панировочных сухарей)
  • соль,черный молотый перец по вкусу
  • мука для панировки
  • растительное масло для жарки

Приготовление:
Цветную капусту разобрать на мелкие соцветия и отварить в подсоленной воде минут 20-25. Капуста должна получится достаточно мягкой, даже переваренной.
Готовую капусту откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Остудить.

Остывшую капусту размять вилкой, или толкушкой для картофеля, до состояния небольшого кусочка.

В пюре превращать не нужно!
Добавить к капусте натертый сыр, мелко нарезанную зелень, слегка взбитые вилочкой яйца и муку. Посолить, поперчить по вкусу и хорошенечко вымешать.

Мокрыми руками сформировать небольшие круглые котлетки, запанировать их в муке и обжарить на растительном масле до золотистого цвета с двух сторон.
По желанию, котлетки можно запечь в духовке. Для этого панировать в муке их не нужно, а просто выложить на противень, застеленный пергаментом, и смазать растительным маслом))) Запечь в духовке до румяности.

Подавать оладьи можно в любом виде, в дополнении с овощным салатом и сметанкой)))

Приятного вам аппетита!!!

Оладьи из цветной капусты

 

 

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