Оладьи из цветной капусты

Эти оладьи пользуются большой популярностью в моей семье уже далеко не первый год))) Готовлю их частенько, и кто бы не пробовал в итоге спрашивал рецепт. Потрясающе вкусные оладьи-котлетки, которые подойдут как для завтрака, так и для перекуса, или даже в качестве основного блюда. Плюс их еще в том, что можно экспериментировать с сырами, например тот который есть в холодильнике, либо утилизировать смесь нескольких сыров. При этом вкус у оладий будет каждый раз немного отличатся))) Одним словом нужно пробовать! Очень надеюсь, что рецептик приживется и у вас!! Угощайтесь!!!
Ингредиенты:
- 1 средний качан цветной капусты
- 200 гр. сыра (подойдет любой - твердый, плавленный, фета, брынза, и даже творог)
- 1/2 небольшого пучка зеленого лука
- по 5-6 веточек укропа и петрушки
- 3 яйца (если очень крупные то два)
- 2-3 ст.л. муки (или панировочных сухарей)
- соль,черный молотый перец по вкусу
- мука для панировки
- растительное масло для жарки
Приготовление:
Цветную капусту разобрать на мелкие соцветия и отварить в подсоленной воде минут 20-25. Капуста должна получится достаточно мягкой, даже переваренной.
Готовую капусту откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Остудить.
Остывшую капусту размять вилкой, или толкушкой для картофеля, до состояния небольшого кусочка.В пюре превращать не нужно!
Добавить к капусте натертый сыр, мелко нарезанную зелень, слегка взбитые вилочкой яйца и муку. Посолить, поперчить по вкусу и хорошенечко вымешать.
Мокрыми руками сформировать небольшие круглые котлетки, запанировать их в муке и обжарить на растительном масле до золотистого цвета с двух сторон.
По желанию, котлетки можно запечь в духовке. Для этого панировать в муке их не нужно, а просто выложить на противень, застеленный пергаментом, и смазать растительным маслом))) Запечь в духовке до румяности.
Подавать оладьи можно в любом виде, в дополнении с овощным салатом и сметанкой)))
Приятного вам аппетита!!!
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