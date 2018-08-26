Вяленые помидоры в домашних условиях

Вяленые помидоры, с ароматами тимьяна, орегано и розмарина, несколько долек чеснока и оливковое масло… Приготовить это, известное всем, средиземноморское блюдо в домашних условиях очень просто. И однажды, открыв баночку с такими помидорами, на вашем столе появится настоящий деликатес, оторваться от которого практически невозможно.
Ингредиенты
- Помидоры - 1500 г
- Соль - 1/2 ч.л.
- Розмарин - 2 веточки
- Тимьян - 6 веточек
- Чеснок - 3 зубчика
- Орегано - 1 ч.л.
- Оливковое масло - 250 мл
Вам понадобятся
- Разделочная доска
- Противень или решетка из духовки
- Бумага для выпечки
- Банки с крышками для заготовок на зиму
- Помидоры разрезать пополам и убрать семечки, чеснок нарезать пластинами.
- На решетку положить бумагу для выпечки и разложить помидоры срезом вверх, немного посолить.
- Поставить решетку с помидорами в духовку на 6-8 часов при температуре 70°С на режим конвекции (если есть), духовку необходимо приоткрыть на 2 см.
- Через 6-8 часов помидоры станут вялеными, важно не пересушить помидоры, они не должны быть как сухари. Если помидоры были разной величины, мелкие готовые помидоры достаньте по-раньше.
- Простерилизуйте банки и крышки. На дно банки положите маленькие веточки розмарина и тимьяна, 4-5 пластин чеснока, 1/3 ч.л. орегано. Сверху до половины банки уложите вяленые помидоры, затем опять положите веточки розмарина, тимьяна, 4-5 пластин чеснока и 1/3 ч.л. орегано, заполните банку до верха помидорами.
- Нагрейте оливковое масло, но ни в коем случае не кипятите!
- Залейте помидоры горячим маслом и закройте плотно крышкой.
- Банки накройте теплым пледом и держите в нем до полного остывания. Затем уберите в темное прохладное место, через 10 дней помидоры будут готовы. Приятного аппетита!
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