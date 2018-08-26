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Вяленые помидоры в домашних условиях

Вяленые помидоры в домашних условиях

Вяленые помидоры, с ароматами тимьяна, орегано и розмарина, несколько долек чеснока и оливковое масло… Приготовить это, известное всем, средиземноморское блюдо в домашних условиях очень просто. И однажды, открыв баночку с такими помидорами, на вашем столе появится настоящий деликатес, оторваться от которого практически невозможно.

Ингредиенты

  • Помидоры - 1500 г
  • Соль - 1/2 ч.л.
  • Розмарин - 2 веточки
  • Тимьян - 6 веточек
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Орегано - 1 ч.л.
  • Оливковое масло - 250 мл

Вам понадобятся

  • Разделочная доска
  • Противень или решетка из духовки
  • Бумага для выпечки
  • Банки с крышками для заготовок на зиму
  1. Помидоры разрезать пополам и убрать семечки, чеснок нарезать пластинами.
  2. На решетку положить бумагу для выпечки и разложить помидоры срезом вверх, немного посолить.
  3. Поставить решетку с помидорами в духовку на 6-8 часов при температуре 70°С на режим конвекции (если есть), духовку необходимо приоткрыть на 2 см.
  4. Через 6-8 часов помидоры станут вялеными, важно не пересушить помидоры, они не должны быть как сухари. Если помидоры были разной величины, мелкие готовые помидоры достаньте по-раньше.
  5. Простерилизуйте банки и крышки. На дно банки положите маленькие веточки розмарина и тимьяна, 4-5 пластин чеснока, 1/3 ч.
    л. орегано. Сверху до половины банки уложите  вяленые помидоры, затем опять положите веточки розмарина, тимьяна, 4-5  пластин чеснока и 1/3 ч.л. орегано, заполните банку до верха помидорами.
  6. Нагрейте оливковое масло, но ни в коем случае не кипятите!
  7. Залейте помидоры горячим маслом и закройте плотно крышкой.
  8. Банки накройте теплым пледом и держите в нем до полного остывания. Затем уберите в темное прохладное место, через 10 дней помидоры будут готовы. Приятного аппетита!

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Источник

заготовкиконсервируемвяленые помидорыкулинария
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