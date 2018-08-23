Медальоны из говядины - вкуснейшее блюдо для гурманов и не только!

Медальоны из говядины – простое в приготовлении и очень вкусное блюдо. Пришло из французской кухни, где повара знают толк в техниках приготовления: су-вид – в закрытой форме или фламбе – на открытом огне. Но есть и более легкие варианты, отбивные на сковороде или в духовке - получится блюдо не менее изысканным.

Как приготовить медальоны из говядины?

Медальоны из говядины прекрасно сочетаются с овощами и рисом. Особенно вкусно получается мясо в панировке из сухарей, молотых орехов либо кунжута, зерновой или кукурузной муки и крахмала. Чтобы получилась румяная корочка, отбивные нужно промаокнуть, чтобы убрать воду. Для пикантности вкуса в маринад добавляют красное вино.

Вкус блюда определяет еще и маринад для медальонов из говядины. Если говядина жесткая, ее отлично размягчат уксус, соевый соус или фруктовая кислота. Мясо получится сочнее, если запекать его в фольге. Соль в маринад не добавляют, иначе мясо пустит сок и останется сухим. Спасти пересушенные медальоны из говядины поможет сливочный или сметанный соус, им заливают отбивные и тушат в духовке 20 минут.

Как приготовить медальоны из яблочка говядины?

Нежные и мягкие получаются медальоны из яблочка говядины. Так называют часть туши из мышцы бедра животного, где мясо самое вкусное.

При покупке продукта нужно обратить внимание на свежесть, для этого надо надавить пальцем на вырезку. Если мякоть быстро восстановит форму, то кусок отличного качества. Не стоит брать слишком темное мясо, это означает, что его не раз замораживали.

Ингредиенты:

яблочко говядины – 1 кг;

морковь – 2 шт.;

помидор – 3 шт.;

оливковое масло – 2 ст. л.

Приготовление

Мясо порезать на куски в 2 см толщиной. Слегка отбить, посыпать специями. Обжарить с двух сторон по 8 минут. В жире спассеровать измельченные лук и морковь. Добавить тертый помидор, немного воды, приправы. Тушить 10 минут. Полить заправкой мясо.

Медальоны из говяжьей вырезки - рецепт

Опытные хозяйки советуют готовить медальоны из говяжьей вырезки, чтобы сделать ее нежнее, после отбивания нужно полить лимонным соком. А законсервировать мясной сок помогут давленный чеснок и тертый корень имбиря, которыми посыпают отбивные. Натертое специями мясо держат 20 минут, за 5 минут до окончания можно полить сухим вином для пикантного вкуса.

Ингредиенты:

мясо – 1 кг;

оливковое масло – 3 ст. л.;

перец – 0,5 ч. л.

Приготовление

Мясо порезать на куски круглой формы. Слегка отбить, натереть специями. Подержать 20 минут. Медальоны из говядины на сковороде обжаривают по 5 минут, потом еще столько же пропаривают на малом огне.

Говяжьи медальоны в сливочном соусе

Обжаривать мясо лучше всего на оливковом или топленом масле, подавать рекомендуется с заправкой. Приготовить медальоны из говядины с соусом очень легко. Можно сделать грибной, сырный, чесночный, горчичный, фруктово-ягодный. Гурманы советуют попробовать гранатовый соус или гуакомоле. Используют и готовый: ткемали, сациви, аджика, самый простой – сливочный соус.

Ингредиенты:

мясо – 0,5 кг;

сливочное масло – 40 г;

растительное масло – 30 г;

сливки – 1 ст.;

базилик сухой – 0,5 ч. л.;

водка – 40 мл.

Приготовление

Говядину порезать на куски в 1 см, Обжарить с двух сторон. Развести в сливках специи. Добавить водку и поджечь. Когда перестанет гореть, залить сливками. Тушить 5 минут.

Медальоны из мраморной говядины

Особый деликатес – мраморная говядина, благодаря мелким жировым прожилкам, мясо выходит очень нежным, сочным, испортить такой кусок почти невозможно. Сильно отбивать куски не нужно. Чтобы не забрызгаться, мясо заворачивают перед процедурой в пищевую пленку. Жарить рекомендуется медальоны из мраморной говядины на сливочном масле.

Ингредиенты:

говядина – 1кг;

сливочное масло – 2 ст. л.;

смесь перцев – 0,5 ч. л.

Приготовление

Говядину промыть, обсушить, порезать на куски в 2 см. Натереть смесью перцев, травами и солью. Замариновать на полчаса. Медальоны из мраморной говядины обжаривают по 5 минут с каждой стороны.

Медальоны из говядины с беконом

Украшением стола станут медальоны из говядины – рецепт с беконом. Мясо будет сочнее, если каждый кусок обернуть полоской бекона, который легко завязать ниткой. «Обертка» будет пропитывать отбивные, придавая им подкопченный вкус. Дополнит вкусовой букет и специальная заправка из горчицы, соевого соуса и меда.

Ингредиенты:

говядина – 1кг;

бекон – 10 полосок;

горчица – 2 ст. л.;

соевый соус – 1,5 ст. л.;

мед – 0,5 ч. л.;

растительное масло – 50 г.

Приготовление

Смешать горчицу, соевый соус и мед. Говядину порезать на куски, залить маринадом. Держать 1,5 часа, перевернуть, мариновать еще столько же. Промокнуть, натереть специями, обернуть каждый кусок беконом. Обжарить до корочки. Выложить в форму, запекать 15 минут.

Медальоны из говядины с грибами

Насыщенный и удивительный вкус получают медальоны из говядины с грибным соусом. Больше в ходу шампиньоны, но для аромата рекомендуется добавить хотя бы немного лесных. Можно заменить порошком из грибов сушеных. Чтобы отбивные прожарились одинаково, их делают одной толщины, расстояние можно отмерять кулинарной нитью.

Ингредиенты:

говядина – 1кг;

грибы – 250 г;

томатный соус – 0,5 ст.;

вино – 80 мл;

куриный бульон – 400 мл;

растительное масло – 30 г;

оливковое масло – 30 г;

молотый перец – 0,5 ч. л.

Приготовление

Мясо вымыть, порезать, посыпать солью и перцем. Грибы измельчить, обжарить в сливочном масле. Обжарить куски говядины до корочки. Накрыть грибами, протомить 10 минут.

Медальоны из говядины с овощами

Говяжьи медальоны отлично сочетаются с гарниром из овощей. Выбор большой: болгарский перец, баклажаны, цукини. Чтобы мясо получилось более сочным, перед обжариванием его нужно довести до комнатной температуры. Из трав можно добавить розмарин, тимьян и базилик. Для полноты вкуса добавляют грибы.

Ингредиенты:

мясо – 300 г;

перец – 1 шт.;

помидор – 1 шт.;

чеснок – 1 зубок.;

шампиньоны – 100 г;

розмарин, базилик, тимьян – по 1 ветке;

баклажан – 1 шт.;

цукнии – 1 шт.;

оливковое масло – 1 ст. л.

Приготовление

Мясо порезать, сдобрить специями. В раскаленном масле обжарить тимьян, розмарин и чеснок до аромата. Обжарить в смеси отбивные по 2 минуты с каждой стороны. Овощи измельчить на ломтики, пассеровать 10 минут. Добавить соевый соус, перемешать. Накрыть мясо, потомить 10 минут.

Медальоны из говядины с брусничным соусом - рецепт

Гурманам понравятся медальоны из говядины с брусничным соусом. Вкус дополнения – кисло-сладкий, на любителя, но очень пикантный. Использовать можно и свежие, и консервированные ягоды, свежие нужно помыть, ошпарить кипятком. Заранее подготовить куриный бульон и красное вино. Из специй подойдет шалфей.

Ингредиенты:

мясо – 700 г;

масло – 4 ст. л.;

лук – 1 шт.;

бульон – 1 ст.;

шалфей – 1 ст. л.;

вино – 75 мл;

брусника – 250 г;

цедра апельсина – 1 ч. л.

Приготовление

Мясо порезать на куски в 2 см, натереть специями. Обжарить по 5 минут с каждой стороны. Измельчить лук, вместе с шалфеем пассеровать пару минут. Влить бульон и вино, нагреть. Всыпать ягоды и цедру, варить до сгущения. Полить медальоны перед подачей на стол.

Медальоны из говядины в духовке

Не менее вкусными получаются говяжьи медальоны в духовке, такое блюдо получится более полезным, а чтобы не вытек мясной сок, куски нужно завернуть в фольгу. Для образования румяной корочки обертку снимают за 5 минут до окончания готовки. Чтобы аромат был насыщеннее, веточки розмарина закрепляют ниткой.

Ингредиенты:

мясо – 0,5 кг;

оливковое масло – 40 г;

твердый сыр – 75 г;

майонез – 3 ст. л.;

базилик – 1 ч. л.;

соевый соус – 50 г;

лимонный сок – 10 г;

лук – 1 шт.

Приготовление

Мясо слегка отбить, натереть соусом и базиликом. Порезать, влить лимонный сок, положить в холод на полчаса. Обжарить куски с двух сторон. В смазанную форму выложить отбивные. Смазать майонезом, посыпать тертым сыром. Выложить лук, накрыть фольгой. Медальоны из говядины в духовке в фольге готовятся 15 минут.

Медальоны из говядины на гриле

Удачным решением для пикника станут говяжьи медальоны на гриле. Вполне реально приготовить такое блюдо и в домашних условиях. Для быстрой готовки нужно охлажденное мясо молодых животных. Если купили замороженное, то только без повторной заморозки. Лучше брать вырезку или филе. Говядина должна сохранять розовый или красный цвет.

Ингредиенты:

мясо – 450 кг;

соевый соус – 3 ст. л.;

майонез – 40 г;

мед – 20 г;

перец – 1 ч. л.

Приготовление

Смешать майонез, соус и мед. Мясо отбить, залить соусом, убрать на ночь в холод. Обжарить с двух сторон, по 7 минут на каждую. Медальоны из запеченной говядины поливают маринадом при готовке.

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