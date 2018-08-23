Квашеные баклажаны с капустой

- 1,5 кг баклажан
- 400 г капусты
- 100 г моркови
- 2 сладких перца
- 2 зуб. чеснока
- можно еще перец чили по вкусу, кто любит. Я брала черный пререц
Готовим рассол:
1,5 литра воды и 70 г соли вскипятим и остудим
Баклажаны (желательно одного размера), помыть, отрезать плодоножку, проткнуть в нескольких местах вилкой или зубочисткой
Отварить (дать закипеть, оставить на 5 минут и вынуть)
За это время покрошить капусту, натереть морковь, порезать перец, выдавить чеснок, немного присолить и так оставить на некоторое время
Готовые баклажаны вынуть, чуть остудить
Затем разрезать пополам, отжать сок, нафаршировать капустой
Замотать слегка ниткой
Сложить в глубокую посуду
Залить охлажденным рассолом, сверху положить гнет. Я накрыла крышкой, а можно еще форму для выпечки поставить, а сверху банку с водой.
И ставим в теплое место на 3 дня ( у меня стояли в комнате)
Через 3 дня можно кушать.Оставшиеся баклажаны убрать в холодильник
Получается очень вкусно! Вот попробуйте сами!
Приятного аппетита!
П.С. Я сверху поливаю раст. маслом, так вкуснее!
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