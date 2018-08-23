БУДЕТ ВКУСНО!

129 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Starikan Старенький25 декабря, 9:21
    холодец будет иметь изумительный вкус если положить в него мясо птицы, говядины рульку а лучше хвост, свиную рульку.....Холодец. Царское ...
  • Diana24 декабря, 22:56
    Ну и где вы здесь экономию увидели ? Гораздо дороже мяса обойдётся вся эта возня. Настоящее спасение для занятых - эт...Новогодние тартал...
  • Тамара Аристархова24 декабря, 13:42
    Спасибо!!!Традиционные блюд...

Квашеные баклажаны с капустой

304

Я брала:

  • 1,5 кг баклажан
  • 400 г капусты
  • 100 г моркови
  • 2 сладких перца
  • 2 зуб. чеснока
  • можно еще перец чили по вкусу, кто любит. Я брала черный пререц

Готовим рассол:
1,5 литра воды и 70 г соли вскипятим и остудим

Баклажаны (желательно одного размера), помыть, отрезать плодоножку, проткнуть в нескольких местах вилкой или зубочисткойКвашеные баклажаны с капустой

Отварить (дать закипеть, оставить на 5 минут и вынуть)Квашеные баклажаны с капустой

За это время покрошить капусту, натереть морковь, порезать перец, выдавить чеснок, немного присолить и так оставить на некоторое время
Квашеные баклажаны с капустой
Готовые баклажаны вынуть, чуть остудить
Квашеные баклажаны с капустой
Затем разрезать пополам, отжать сок, нафаршировать капустой
Квашеные баклажаны с капустой
Замотать слегка ниткой
Квашеные баклажаны с капустой
Сложить в глубокую посуду
Квашеные баклажаны с капустой
Залить охлажденным рассолом, сверху положить гнет. Я накрыла крышкой, а можно еще форму для выпечки поставить, а сверху банку с водой.
И ставим в теплое место на 3 дня ( у меня стояли в комнате)
Квашеные баклажаны с капустой
Через 3 дня можно кушать.Оставшиеся баклажаны убрать в холодильник
Квашеные баклажаны с капустой
Получается очень вкусно! Вот попробуйте сами!
Квашеные баклажаны с капустой

Приятного аппетита!

П.С. Я сверху поливаю раст. маслом, так вкуснее!

Источник

ЗакускисолимбаклажаныкулинариякапустаКвасим
512
Обсудить

Картина дня

наверх