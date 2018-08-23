Квашеные баклажаны с капустой





Я брала:

1,5 кг баклажан

400 г капусты

100 г моркови

2 сладких перца

2 зуб. чеснока

можно еще перец чили по вкусу, кто любит. Я брала черный пререц

Готовим рассол:

1,5 литра воды и 70 г соли вскипятим и остудим



Баклажаны (желательно одного размера), помыть, отрезать плодоножку, проткнуть в нескольких местах вилкой или зубочисткой



Отварить (дать закипеть, оставить на 5 минут и вынуть)



За это время покрошить капусту, натереть морковь, порезать перец, выдавить чеснок, немного присолить и так оставить на некоторое время



Готовые баклажаны вынуть, чуть остудить



Затем разрезать пополам, отжать сок, нафаршировать капустой



Замотать слегка ниткой



Сложить в глубокую посуду



Залить охлажденным рассолом, сверху положить гнет. Я накрыла крышкой, а можно еще форму для выпечки поставить, а сверху банку с водой.

И ставим в теплое место на 3 дня ( у меня стояли в комнате)



Через 3 дня можно кушать.Оставшиеся баклажаны убрать в холодильник



Получается очень вкусно! Вот попробуйте сами!





Приятного аппетита!



П.С. Я сверху поливаю раст. маслом, так вкуснее!

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