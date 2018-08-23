Лучшие рецепты вкусной диетической пиццы без теста

Желание быть стройной часто заставляет женщин отказываться от самой вкусной (и в большей степени — вредной для фигуры) еды. Это чревато срывами, в период которых измученная безвкусной пресной пищей дамочка в спешке несется к холодильнику и поглощает все то, что так долго было под запретом. Но подобных эксцессов можно избежать — достаточно лишь иногда позволять себе «запретное» блюдо, но в более здоровой вариации.

Любите пиццу, но не хотите поправляться? Готовьте любимое блюдо по лучшим диетическим рецептам!

1

Пицца с куриным фаршем

Ингредиенты:

400 г куриного филе;

1 яйцо;

50 г сыра; .

1 луковица;

1 помидор;

грибы (шампиньоны) — 2-3 шт.;

2 ч/л томатной пасты;

2 зубчика чеснока;

любимые специи и соль по вкусу.

Приготовление:

Если используете готовый куриный фарш в качестве коржа для пиццы, проверьте не добавлено ли в него свиное сало.

Если же готовите фарш самостоятельно, то просто измельчите филе с луком и чесноком, добавьте к ним яйцо, посыпьте специями и солью, а затем выложите в форму для выпекания. Выпекать 20 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Готовый корж из фарша смажьте томатной пастой. Помидор и грибы нарежьте дольками и выложите на корж. Натрите на терке сыр и посыпьте пиццу. Добавьте специи и отправьте в духовку еще на 20 минут.

2

Пицца с творогом

Ингредиенты:

Для теста

100 г мягкого творога;

60 г кукурузной муки;

60 г рисовой муки;

1 яйцо;

1/2 ч/л разрыхлителя;

1 ч/л оливкового масла;

соль по вкусу.

Для соуса

1 ч/л натурального йогурта;

1 ч/л томатной пасты;

соль, перец и др. специи по вкусу.

Для начинки

1 томат;

маринованный лук;

маслины;

шампиньоны — 2-3 шт.;

сыр моцарелла — 3-4 шарика.

Приготовление:

Смешайте муку, яйцо, творог, масло и соль. Хорошо перемешайте и дайте настояться в холодильнике примерно полчаса. Достаньте корж из холодильника и выложите его в форму для выпекания. Отправьте корж в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 15 минут. Йогурт, пасту и специи смешайте и намажьте на корж. Сверху выложите нарезанные дольками грибы, томат, лук, маслины и моцареллу. Снова отправьте пиццу в духовку на 20 минут.

3

Пицца с цветной капустой

Ингредиенты:

500 г замороженной цветной капусты;

1 яйцо;

15 г сыра пармезан;

20 г любого твердого сыра;

90 г сыра моцарелла;

2 томата;

100 г буженины из индейки;

зелень;

щепотка соли.

Приготовление:

Капусту нужно разморозить, затем взбить с помощью блендера до состояния пюре. Через марлю выжмите капустный сок. Капустное пюре переложите в миску, вбейте яйцо, посолите и добавьте пармезан, натертый на мелкой терке. Перемешайте. Выложите смесь ровным пластом в форму для выпекания. Готовить при температуре 190 градусов 15 минут. Твердый сыр натрите на мелкой терке, помидоры нарежьте дольками, буженину и моцареллу нарежьте тонкими ломтиками. Выложите ингредиенты на получившийся капустный корж, присыпьте тертым сыром. Готовить в духовке еще 15-20 минут, затем посыпать зеленью.

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