Лучшие рецепты вкусной диетической пиццы без теста

Желание быть стройной часто заставляет женщин отказываться от самой вкусной (и в большей степени — вредной для фигуры) еды. Это чревато срывами, в период которых измученная безвкусной пресной пищей дамочка в спешке несется к холодильнику и поглощает все то, что так долго было под запретом. Но подобных эксцессов можно избежать — достаточно лишь иногда позволять себе «запретное» блюдо, но в более здоровой вариации.
Любите пиццу, но не хотите поправляться? Готовьте любимое блюдо по лучшим диетическим рецептам!
1
Пицца с куриным фаршем
Ингредиенты:
- 400 г куриного филе;
- 1 яйцо;
- 50 г сыра; .
- 1 луковица;
- 1 помидор;
- грибы (шампиньоны) — 2-3 шт.;
- 2 ч/л томатной пасты;
- 2 зубчика чеснока;
- любимые специи и соль по вкусу.
Приготовление:
- Если используете готовый куриный фарш в качестве коржа для пиццы, проверьте не добавлено ли в него свиное сало.
Если же готовите фарш самостоятельно, то просто измельчите филе с луком и чесноком, добавьте к ним яйцо, посыпьте специями и солью, а затем выложите в форму для выпекания. Выпекать 20 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
- Готовый корж из фарша смажьте томатной пастой.
- Помидор и грибы нарежьте дольками и выложите на корж.
- Натрите на терке сыр и посыпьте пиццу. Добавьте специи и отправьте в духовку еще на 20 минут.
2
Пицца с творогом
Ингредиенты:
Для теста
- 100 г мягкого творога;
- 60 г кукурузной муки;
- 60 г рисовой муки;
- 1 яйцо;
- 1/2 ч/л разрыхлителя;
- 1 ч/л оливкового масла;
- соль по вкусу.
Для соуса
- 1 ч/л натурального йогурта;
- 1 ч/л томатной пасты;
- соль, перец и др. специи по вкусу.
Для начинки
- 1 томат;
- маринованный лук;
- маслины;
- шампиньоны — 2-3 шт.;
- сыр моцарелла — 3-4 шарика.
Приготовление:
- Смешайте муку, яйцо, творог, масло и соль. Хорошо перемешайте и дайте настояться в холодильнике примерно полчаса.
- Достаньте корж из холодильника и выложите его в форму для выпекания.
- Отправьте корж в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 15 минут.
- Йогурт, пасту и специи смешайте и намажьте на корж.
- Сверху выложите нарезанные дольками грибы, томат, лук, маслины и моцареллу.
- Снова отправьте пиццу в духовку на 20 минут.
3
Пицца с цветной капустой
Ингредиенты:
- 500 г замороженной цветной капусты;
- 1 яйцо;
- 15 г сыра пармезан;
- 20 г любого твердого сыра;
- 90 г сыра моцарелла;
- 2 томата;
- 100 г буженины из индейки;
- зелень;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Капусту нужно разморозить, затем взбить с помощью блендера до состояния пюре.
- Через марлю выжмите капустный сок.
- Капустное пюре переложите в миску, вбейте яйцо, посолите и добавьте пармезан, натертый на мелкой терке. Перемешайте.
- Выложите смесь ровным пластом в форму для выпекания.
- Готовить при температуре 190 градусов 15 минут.
- Твердый сыр натрите на мелкой терке, помидоры нарежьте дольками, буженину и моцареллу нарежьте тонкими ломтиками. Выложите ингредиенты на получившийся капустный корж, присыпьте тертым сыром.
- Готовить в духовке еще 15-20 минут, затем посыпать зеленью.
Свежие комментарии