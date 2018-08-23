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Лучшие рецепты вкусной диетической пиццы без теста

Лучшие рецепты вкусной диетической пиццы без теста

Желание быть стройной часто заставляет женщин отказываться от самой вкусной (и в большей степени — вредной для фигуры) еды. Это чревато срывами, в период которых измученная безвкусной пресной пищей дамочка в спешке несется к холодильнику и поглощает все то, что так долго было под запретом. Но подобных эксцессов можно избежать — достаточно лишь иногда позволять себе «запретное» блюдо, но в более здоровой вариации.

Любите пиццу, но не хотите поправляться? Готовьте любимое блюдо по лучшим диетическим рецептам!

Лучшие рецепты вкусной диетической пиццы без теста

1

Пицца с куриным фаршем

Ингредиенты: 

  • 400 г куриного филе;
  • 1 яйцо;
  • 50 г сыра; .
  • 1 луковица;
  • 1 помидор;
  • грибы (шампиньоны) — 2-3 шт.;
  • 2 ч/л томатной пасты;
  • 2 зубчика чеснока;
  • любимые специи и соль по вкусу.

Приготовление: 

  1. Если используете готовый куриный фарш в качестве коржа для пиццы, проверьте не добавлено ли в него свиное сало.
    Если же готовите фарш самостоятельно, то просто измельчите филе с луком и чесноком, добавьте к ним яйцо, посыпьте специями и солью, а затем выложите в форму для выпекания. Выпекать 20 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
  2. Готовый корж из фарша смажьте томатной пастой.
  3. Помидор и грибы нарежьте дольками и выложите на корж.
  4. Натрите на терке сыр и посыпьте пиццу.
    Добавьте специи и отправьте в духовку еще на 20 минут.

2

Пицца с творогом

Ингредиенты: 

Для теста

  • 100 г мягкого творога;
  • 60 г кукурузной муки;
  • 60 г рисовой муки;
  • 1 яйцо;
  • 1/2 ч/л разрыхлителя;
  • 1 ч/л оливкового масла;
  • соль по вкусу.

Для соуса

  • 1 ч/л натурального йогурта;
  • 1 ч/л томатной пасты;
  • соль, перец и др. специи по вкусу.

Для начинки

  • 1 томат;
  • маринованный лук;
  • маслины;
  • шампиньоны — 2-3 шт.;
  • сыр моцарелла — 3-4 шарика.

Приготовление: 

  1. Смешайте муку, яйцо, творог, масло и соль. Хорошо перемешайте и дайте настояться в холодильнике примерно полчаса.
  2. Достаньте корж из холодильника и выложите его в форму для выпекания.
  3. Отправьте корж в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 15 минут.
  4. Йогурт, пасту и специи смешайте и намажьте на корж.
  5. Сверху выложите нарезанные дольками грибы, томат, лук, маслины и моцареллу.
  6. Снова отправьте пиццу в духовку на 20 минут.

Лучшие рецепты вкусной диетической пиццы без теста

3

Пицца с цветной капустой

Ингредиенты: 

  • 500 г замороженной цветной капусты;
  • 1 яйцо;
  • 15 г сыра пармезан;
  • 20 г любого твердого сыра;
  • 90 г сыра моцарелла;
  • 2 томата;
  • 100 г буженины из индейки;
  • зелень;
  • щепотка соли.

Приготовление: 

  1. Капусту нужно разморозить, затем взбить с помощью блендера до состояния пюре.
  2. Через марлю выжмите капустный сок.
  3. Капустное пюре переложите в миску, вбейте яйцо, посолите и добавьте пармезан, натертый на мелкой терке. Перемешайте.
  4. Выложите смесь ровным пластом в форму для выпекания.
  5. Готовить при температуре 190 градусов 15 минут.
  6. Твердый сыр натрите на мелкой терке, помидоры нарежьте дольками, буженину и моцареллу нарежьте тонкими ломтиками. Выложите ингредиенты на получившийся капустный корж, присыпьте тертым сыром.
  7. Готовить в духовке еще 15-20 минут, затем посыпать зеленью.

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пиццахудеемвыпечкакулинария
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