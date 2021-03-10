Куриный суп с секретом! Пальчики оближешь

Куриная лапша относится к категории диетических блюд и многие ее недолюбливают за пресный вкус. Но все меняется, стоит добавить в бульон один непривычный ингредиент - жареную лапшу. Она сразу передает свой насыщенный копченый вкус бульону и суп многие уже не узнают: домашние просят его по 2 тарелки.

Сам бульон мы готовим как обычно. Правда, целую курицу брать не будем, а для простоты возьмем голени и крылышки.

Ждем, пока куриное мясо проварится в 2,5 литрах воды, снимаем пенку, после чего можно добавлять другие ингредиенты. Первым делом запускаем 2-3 порезанных соломкой картофелины.

Пока картофель варится, перейдем к зажарке. Она здесь важна, поскольку дает бульону большую часть вкуса. Измельчаем луковицу и обжариваем в масле до золотистой корочки, а следом запускаем морковь (одной крупной достаточно).

Как только овощи готовы, настал черед вермишели. Ее высыпаем прямо на сковороду, требуется 200 граммов.

Перемешиваем зажарку с вермишелью и ждем, пока лапша не начнет становиться золотистой.

На этом моменте ее пора отправить в кастрюлю к бульону. Еще 5 минут настаиваем лапшу и можно подавать!

Бульон получается насыщенным, ведь зажарка дает ему непередаваемый копченый аромат!

Суп просят повторить даже те, кто раньше при виде лапши кривил носом.

А на следующий день бульон настаивается и становится еще вкуснее!