Соедините половинки помидор с яйцом и отправьте на противень. Через 20 минут наслаждайтесь результатом

От такого завтрака не откажется никто! Сочные помидоры, запечённые с яйцом, сыром и специями — и никакой жарки в масле! Без лишних усилий вы подадите вкуснейшее блюдо на стол, которое по достоинству оценят все домочадцы.

Ингредиенты для завтрака:

3 яйца;

3 крупных помидора;

несколько перьев зеленого лука;

50 + 50 гр твёрдого сыра;

соль, перец, майонез по вкусу;

растительное масло.

У помидоров отрежьте верхушку, удалите мякоть с семечками.

Внутрь положите немного нарезанного зеленого лука и по кусочку твёрдого сыра (всего 50 гр).

Вбейте по одному яйцу в каждый помидор.

Противень слегка смажьте маслом. Помидор поставьте на отрезанные верхушки.

Посолите, поперчите, добавьте немного майонеза и тёртого сыра (50 гр) на каждый кусочек.

Запекайте при температуре 200 градусов в течение 20-25 минут. Подавайте на стол горячим!