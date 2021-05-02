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Соедините половинки помидор с яйцом и отправьте на противень. Через 20 минут наслаждайтесь результатом

От такого завтрака не откажется никто! Сочные помидоры, запечённые с яйцом, сыром и специями — и никакой жарки в масле! Без лишних усилий вы подадите вкуснейшее блюдо на стол, которое по достоинству оценят все домочадцы.

Соедините половинки помидор с яйцом и отправьте на противень. Через 20 минут наслаждайтесь результатом

Ингредиенты для завтрака:

  • 3 яйца;
  • 3 крупных помидора;
  • несколько перьев зеленого лука;
  • 50 + 50 гр твёрдого сыра;
  • соль, перец, майонез по вкусу;
  • растительное масло.

У помидоров отрежьте верхушку, удалите мякоть с семечками.

Соедините половинки помидор с яйцом и отправьте на противень. Через 20 минут наслаждайтесь результатом

Внутрь положите немного нарезанного зеленого лука и по кусочку твёрдого сыра (всего 50 гр).

Соедините половинки помидор с яйцом и отправьте на противень. Через 20 минут наслаждайтесь результатом

Вбейте по одному яйцу в каждый помидор.

Соедините половинки помидор с яйцом и отправьте на противень. Через 20 минут наслаждайтесь результатом

Противень слегка смажьте маслом. Помидор поставьте на отрезанные верхушки.

Соедините половинки помидор с яйцом и отправьте на противень. Через 20 минут наслаждайтесь результатом

Посолите, поперчите, добавьте немного майонеза и тёртого сыра (50 гр) на каждый кусочек.

Соедините половинки помидор с яйцом и отправьте на противень. Через 20 минут наслаждайтесь результатом

Запекайте при температуре 200 градусов в течение 20-25 минут. Подавайте на стол горячим!

Соедините половинки помидор с яйцом и отправьте на противень. Через 20 минут наслаждайтесь результатом

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