Соедините половинки помидор с яйцом и отправьте на противень. Через 20 минут наслаждайтесь результатом

От такого завтрака не откажется никто! Сочные помидоры, запечённые с яйцом, сыром и специями — и никакой жарки в масле! Без лишних усилий вы подадите вкуснейшее блюдо на стол, которое по достоинству оценят все домочадцы.
Ингредиенты для завтрака:
- 3 яйца;
- 3 крупных помидора;
- несколько перьев зеленого лука;
- 50 + 50 гр твёрдого сыра;
- соль, перец, майонез по вкусу;
- растительное масло.
У помидоров отрежьте верхушку, удалите мякоть с семечками.
Внутрь положите немного нарезанного зеленого лука и по кусочку твёрдого сыра (всего 50 гр).
Вбейте по одному яйцу в каждый помидор.
Противень слегка смажьте маслом. Помидор поставьте на отрезанные верхушки.
Посолите, поперчите, добавьте немного майонеза и тёртого сыра (50 гр) на каждый кусочек.
Запекайте при температуре 200 градусов в течение 20-25 минут. Подавайте на стол горячим!
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