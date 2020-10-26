Тайваньский яичный пирог

Несмотря на то, что яичный пирог невероятно популярен в Японии, привезли его туда португальцы. В переводе с родного языка название звучит как «хлеб из Кастилии». Моряки любили этот десерт, ведь он не портился даже за месяцы плавания. А в историю угощение и вовсе вошло как тайваньский пирог.

Я готовлю пирог «Кастелла» в качестве самостоятельного десерта, но часто использовала его и в качестве основы для торта. Такой нежный получается бисквит! И ни грамма соды или разрыхлителя. Все дело в воздушном тесте и интересной технологии приготовления. Ведь выпекать японский пирог нужно на водяной бане прям в духовке!

Ингредиенты

Пшеничная мука 100 г Сливочное масло 100 г Молоко 100 мл Сахар 100 г Яйцо 6 шт. Ванильный экстракт по вкусу

Приготовление

Разогрейте молоко со сливочным маслом. Просейте муку и влейте молочную смесь. Перемешайте до однородности, а затем по одному добавляйте желтки, продолжая смешивать. Добавьте ванильный экстракт и хорошенько перемешайте. Взбейте белки с сахаром до пышной белой пены. Аккуратно смешайте белковую и желтковую массы. Вылейте получившееся тесто в форму для выпекания. Поставьте форму в емкость побольше и заполните последнюю водой. Отправьте конструкцию в разогретую до 150 °С духовку на 70 минут.

По желанию можно посыпать воздушный десерт сахарной пудрой или корицей. Если гости уже на пороге или вам не терпится поскорее начать чаепитие, просто смажьте пирог взбитыми сливками, джемом или вареньем. В любом исполнении получается волшебно!