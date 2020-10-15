5 блюд без добавления мяса, которые насытят организм полезными веществами

Если вы по каким-то причинам решили есть меньше мяса или и вовсе надумали отказаться от него, прежде всего вам необходимо тщательно продумать свой рацион и ввести в него другие продукты, заменяющие белок и насыщающие организм полезными веществами. А чтобы блюда были нескучными, мы подобрали специально по такому случаю несколько рецептов, которые наверняка придутся многим по вкусу.

1. Бефстроганов из грибов

Бефстроганов из грибов.

Бефстроганов можно приготовить не только из сочного куска мяса, а и из грибов, например, шампиньонов. Как известно, они служат прекрасной альтернативой говядине, свинине, курятине и другим мясным продуктам, насыщая организм витамином D и калием.

Ингредиенты:

• Шампиньоны - 400-500 г;

• Лук репчатый среднего размера - 2 шт;

• Масло оливковое - для жарки;

• Чеснок - 4-6 зубчиков;

• Базилик зелёный (можно взять свежую петрушку) - 6-8 листочков;

• Мука - 2-3 ст.л;

• Овощной бульон - 2-3 стакана;

• Лапша - 100-150 г;

• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу;

• Сыр твёрдый - 50-80 г;

• Молоко - 0,5 стакана.

Грибной бефстроганов.

Способ приготовления:

• Грибы вымыть;

• Просушить;

• Нарезать ломтиками или пластинками;

• Лук очистить;

• Измельчить;

• Обжарить на масле до лёгкого румяного цвета;

• После добавить грибы;

• Перемешать;

• Жарить 10-12 минут;

• Чеснок измельчить (можно пропустить через пресс);

• Листья базилика или петрушки вымыть;

• Просушить, мелко нарезать;

• И вместе с чесноком отправить на сковороду к грибам;

• Обжарить ещё 2-3 минуты;

• Всыпать муку;

• Аккуратно перемешать;

• Добавить овощной бульон;

• Хорошенько перемешать;

• Довести до кипения и, уменьшив огонь, готовить около 5 минут

• Затем выложить в сковороду к грибам лапшу;

• Залить молоком;

• Добавить соль и перец;

• Готовить 10-12 минут, не накрывая крышкой и постоянно помешивать;

• Перед подачей щедро посыпать тёртым сыром.

2. Сырные наггетсы

Сырные наггетсы.

Сырные наггетсы – блюдо, которое также стоит попробовать приготовить тем, кто решил отказаться от мяса. Лучше всего для таких целей подойдёт тофу. Как правило он богат на сою, а она в свою очередь служит топливом для организма, насыщая его полезными веществами и утоляя чувство голода.

Ингредиенты:

• Сыр тофу - 350-400 г;

• Сухари для панировки - 1 стакан;

• Масло подсолнечное или оливковое - для жарки;

• Паприка сушёная - 0,5 ч.л;

• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу;

• Крахмал (желательно кукурузный) - 0,5 стакана;

• Молоко - 1 стакан;

Наггетсы из сыра.

Способ приготовления:

• Сыр нарезать на равномерные кусочки среднего размера;

• Завернуть в хлопковое полотенце (можно использовать плотные бумажные салфетки);

• Сделать гнёт из тяжёлой кастрюли или сковороды;

• Оставить на 40-50 минут (или до тех пор, пока не уйдёт лишняя жидкость);

• В этом время в глубокой ёмкости смешать масло подсолнечное, паприку, крахмал, сухари для панировки, соль, перец;

• Всё перемешать до однородной консистенции;

• В две другие ёмкости распределить крахмал и молоко;

• Снять гнёт;

• Развернуть полотенце;

• Достать кусочки сыра;

• И каждый по очереди обвалять в крахмале, затем в молоке, после в сухарях со специями;

• Выложить сырные кусочки на противень, предварительно застелив его пергаментом;

• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут;

• Затем перевернуть и запекать ещё 10-15 минут;

• Подавать со сметаной и зеленью, соусами или с остро-кислыми заправками из лимонного сока, мёда и специй.

3. Тефтели/фрикадельки из чечевицы

Фрикадельки из чечевицы.

Ни для кого не секрет, что чечевица считается одной из самых полезных среди всех бобовых. В ней содержится огромное количество белка, а также минералы, микроэлементы, клетчатка и углеводы – всё это помогает утолить голод без ощущения тяжести в желудке.

Ингредиенты:

• Чечевица оранжевая - 1 неполный стакан;

• Сухарики, дроблённые в крошку среднего размера - 5-6 ст.л;

• Чеснок - 5-6 зубчиков;

• Орехи грецкие - 3-4 ст.л;

• Смесь перцев молотая - 0,5 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Масло подсолнечное - для жарки;

• Помидоры консервированные в собственном соку (если нет, то можно использовать соус) - 1 стакан;

• Сыр твёрдый - 50-80 г;

• Микс зелени - 6-8 веточек.

Отличная альтернатива мясным фрикаделькам.

Способ приготовления:

• Чечевицу несколько раз промыть холодной водой;

• Затем залить холодной водой;

• Дать постоять 15-20 минут;

• После отправить в кастрюлю с тёплой слегка подсоленной водой;

• Довести до кипения и готовить не менее 25-30 минут;

• Затем хорошенько размять вилкой;

• Отставить кастрюлю в сторону;

• Чеснок измельчить;

• Орехи мелко-мелко подробить (можно размять каталкой);

• Сухари смешать с яйцом и подсолнечным маслом;

• Хорошенько перемешать;

• Затем добавить соль, перец, орехи, чеснок;

• Перемешать и высыпать в кастрюлю с чечевицей;

• Хорошенько вымесить;

• Сформировать фрикадельки среднего размера;

• Отправить на раскалённую сковороду, предварительно смазав маслом;

• Обжарить с каждой стороны до образования лёгкой румяной корочки;

• Затем добавить протёртые через сито помидоры вместе с соком (или соус);

• Перемешать;

• Протушить без крышки 2-3 минуты;

• Подавать с тёртым сыром и свежей мелко рубленной зеленью.

4. Картофельный рулет

Картофельный рулет.

Картошка настолько универсальна, что из неё можно приготовить всё, что угодно. Она отлично сочетается практически с любыми продуктами и ингредиентами. Особенно с грибами и ароматными специями. Тем более, если всё это сформировать в рулет и запечь в духовке!

Ингредиенты:

• Картофель среднего размера - 6-7 шт;

• Мука - 1 стакан;

• Шампиньоны - 250-350 г;

• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;

• Масло подсолнечное - 5-6 ст.л;

• Паста томатная - 2-3 ст.л;

• Соль - по вкусу;

• Сахар - по вкусу;

• Смесь сухих трав - по вкусу;

• Перец молотый - по вкусу;

• Укроп - 10-12 веточек;

• Вода - 1 на палец неполный стакан.

Рулет из картофеля с грибами.

Способ приготовления:

• Картофель вымыть;

• Очистить;

• Отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;

• Воду слить и размять до пюреобразного состояния;

• Оставить остывать до комнатной температуры;

• Грибы вымыть;

• Просушить;

• Мелко нарезать, обжарив с рубленным луком;

• Посолить и поперчить по вкусу;

• Аккуратно перемешать;

• Обжарить ещё 2-3 минуты и отставить в сторону;

• Затем стоит замесить тесто из картофеля, добавив в него муку и подсолнечное масло;

• Хорошенько вымесить;

• По столу расстелить пергамент или пищевую плёнку;

• Сверху выложить тесто и раскатать тонкий прямоугольный или квадратный пласт;

• Сверху ровным слоем выложить обжаренные с луком грибы;

• Аккуратно разровнять, оставляя свободные края;

• Сформировать рулет;

• Переложить на подготовленный противень или в форму для запекания;

• В миске смешать воду с сахаром, томатной пастой и сушёными травами;

• Получившимся соусом полить рулет;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку 20-25 минут;

• Перед подачей посыпать свежим укропом.

5. Пикантный жареный рис

Жареный рис с чесноком.

Жареный рис с чесноком – блюдо, которое будет оценено по достоинству гурманами и теми, кто привык пробовать что-то новое и оригинальное. Его можно приготовить как сухофруктами, так и с овощами. Поэтому выбирайте, какой вариант вам нравится больше, фантазируйте и наслаждайтесь вкуснейшей едой.

Ингредиенты:

• Рис длинный пропаренный - 1 стакан;

• Масло подсолнечное - 0,5 стакана;

• Чеснок - 1 крупная головка;

• Соль и специи - по вкусу;

• Ассорти орехов - 0,5 стакана.

Блюдо для гурманов.

Способ приготовления:

• Орехи крупно подробить ножом;

• Обжарить на сухой сковороде 5-6 минут;

• Снять с огня и пересыпать на бумажное полотенце;

• Чеснок нарезать тонкими пластинками;

• На той же сковороде, где жарились орехи, обжарить чеснок на масле до лёгкой золотистой корочки;

• Затем переложить на тарелку, застеленную бумажными салфетками;

• Рис отварить в слегка подсоленной воде до готовности;

• Остудить до комнатной температуры;

• Полстакана масла разогреть в глубокой сковороде;

• Высыпать туда рис;

• Посолить и поперчить;

• Аккуратно помешивая деревянной лопаткой, готовить не более 5-6 минут (или до образования легкой золотистой корочки);

• Готовый рис выложить на тарелки;

• Посыпать орехами и чесноком.