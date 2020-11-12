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Жареная мойва

Жареная мойва

Мойва — мелкая серебристая рыбка, длиной 10-13 см, очень хороша при минимальной кулинарной обработке. Её мясо очень питательно, насыщено витаминами (А, D) и микроэлементами, содержит много белка и полезного рыбьего жира. Один из самых простых способов приготовления мойвы — просто пожарить её. Лучше всего покупать свежемороженую рыбу морской заморозки (если только вы не живете где-нибудь на североатлантическом побережье), в этом случае рыба будет наилучшего качества.

Вам понадобится

Мойва 1000 г
Мука пшеничная 100 г
Перец черный молотый ½ ч.л.
Соль 1 ч.л.
Сушеный лук 1 ч.л.
Укроп сушеный 1 ч.л.

Жареная мойва (этап 1)

Мойва 1000 г

Жареная мойва

Жареная мойва (этап 2)

Жареная мойва

Жареная мойва (этап 3)

Мука пшеничная 100 г
Соль 1 ч.л.
Укроп сушеный 1 ч.л.
Сушеный лук 1 ч.л.
Перец черный молотый ½ ч.л.

Жареная мойва

Жареная мойва (этап 4)

Жареная мойва

Жареная мойва (этап 5)

Жареная мойва

Жареная мойва (этап 6)

Жареная мойва

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