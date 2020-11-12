Мойва — мелкая серебристая рыбка, длиной 10-13 см, очень хороша при минимальной кулинарной обработке. Её мясо очень питательно, насыщено витаминами (А, D) и микроэлементами, содержит много белка и полезного рыбьего жира. Один из самых простых способов приготовления мойвы — просто пожарить её. Лучше всего покупать свежемороженую рыбу морской заморозки (если только вы не живете где-нибудь на североатлантическом побережье), в этом случае рыба будет наилучшего качества.
Вам понадобится
|Мойва
|1000 г
|Мука пшеничная
|100 г
|Перец черный молотый
|½ ч.л.
|Соль
|1 ч.л.
|Сушеный лук
|1 ч.л.
|Укроп сушеный
|1 ч.л.
Жареная мойва (этап 1)
|Мойва
|1000 г
Жареная мойва (этап 2)
Жареная мойва (этап 3)
|Мука пшеничная
|100 г
|Соль
|1 ч.л.
|Укроп сушеный
|1 ч.л.
|Сушеный лук
|1 ч.л.
|Перец черный молотый
|½ ч.л.
Жареная мойва (этап 4)
Жареная мойва (этап 5)
Жареная мойва (этап 6)
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