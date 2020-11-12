Мойва — мелкая серебристая рыбка, длиной 10-13 см, очень хороша при минимальной кулинарной обработке. Её мясо очень питательно, насыщено витаминами (А, D) и микроэлементами, содержит много белка и полезного рыбьего жира. Один из самых простых способов приготовления мойвы — просто пожарить её. Лучше всего покупать свежемороженую рыбу морской заморозки (если только вы не живете где-нибудь на североатлантическом побережье), в этом случае рыба будет наилучшего качества.

Вам понадобится

Мойва 1000 г Мука пшеничная 100 г Перец черный молотый ½ ч.л. Соль 1 ч.л. Сушеный лук 1 ч.л. Укроп сушеный 1 ч.л.

Жареная мойва (этап 1)

Мойва 1000 г

Жареная мойва (этап 2)

Жареная мойва (этап 3)

Мука пшеничная 100 г Соль 1 ч.л. Укроп сушеный 1 ч.л. Сушеный лук 1 ч.л. Перец черный молотый ½ ч.л.

Жареная мойва (этап 4)

Жареная мойва (этап 5)

Жареная мойва (этап 6)