Приготовлено с любовью: 7 романтических завтраков на 14 февраля

Пусть День святого Валентина не самый главный праздник в календаре. И все же влюбленные ждут его с нетерпением. Ведь это возможность снова признаться второй половинке в теплых чувствах и подарить несколько приятных мгновений. Самый простой и проверенный способ — преподнести романтический завтрак в постель. Немного времени, капелька фантазии, щедрая порция заботы — и все получится. Что же такого приготовить, расскажем прямо сейчас.

Яичница для романтиков

Для начала — оригинальный рецепт тоста с начинкой из глазуньи. Возьмем широкий ломтик хлеба и с помощью металлической формы для печенья в виде сердечка аккуратно вырежем серединку. Сбрызгиваем тост растительным маслом и слегка обжариваем с обеих сторон в сковороде с маслом. Аккуратно разбиваем в отверстие яйцо, чтобы желток остался целым. Готовим как обычную глазунью, в конце солим и перчим только белок. Подавайте тост горячим с помидорками черри и свежей зеленью.

Из оставшегося хлебного сердца получится отличный десерт. Подсушиваем мякиш в духовке, смазываем сливочным маслом и джемом. Несколько кружков банана карамелизуем в сливочном масле с сахаром и выкладываем на сладкий тост.

Вафли от всего сердца

Утонченных натур порадуйте рецептом вафель-сердечек в вафельнице.

В глубокой миске растираем 150 г размягченного сливочного масла с 3 ст. л. обычного сахара и пакетиком ванильного. Добавляем 3 яйца и взбиваем все венчиком. Не останавливаясь, вливаем 250 мл чуть теплого молока. Понемногу просеиваем 200 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и щепоткой соли, замешиваем густое гладкое тесто.

Вафельницу с ячейками в виде сердец смазываем растительным маслом, хорошо разогреваем, наполняем тестом. Выпекаем вафли примерно 5 минут, пока они аппетитно не зарумянятся. Подавайте воздушные бельгийские вафли сразу же, пока они еще не успели остыть, с густой сметаной или натуральным йогуртом.

Блинчики с признанием

Румяные панкейки в виде сердечек скажут о главном без слов. Взбиваем 2 яйца с 2 ст. л. сахара в пенистую массу. Вливаем 60 г растопленного сливочного масла, остудив до комнатной температуры. Просеиваем 300 г муки с щепоткой соли и 1 ч. л. разрыхлителя. Вымешиваем густую однородную массу без комочков и оставляем на 10–15 минут.

Разогреваем смазанную маслом сковороду с толстым дном. Формируем на ней небольшой высокий блин. Как только он зарумянится по самым краям снизу и покроется пузырьками сверху, переворачиваем на другую сторону и жарим до золотистого цвета. Готовые панкейки складываем стопкой, промазывая каждый сливочным маслом. Когда они немного остынут, с помощью фигурных формочек вырезаем сердечки. Подавайте панкейки с кленовым сиропом или медом, дополнив свежей малиной.

Кексы с сюрпризом

Как можно сделать кексики сердечками? Рецептов существует множество. Мы поделимся самым простым и быстрым в приготовлении. Замачиваем на час 100 г вяленой клюквы в роме или коньяке. Взбиваем миксером в густую массу 2 яйца, 100 г сахара и 200 г подтаявшего сливочного масла. Просеиваем 200 г муки с 2 ч. л. разрыхлителя, вымешиваем тесто. В конце вливаем 50 мл апельсинового сока, высыпаем цедру апельсина и замоченную в роме клюкву, еще раз все перемешиваем.

Нам обязательно понадобятся красивые силиконовые формочки в виде сердец. Смазываем их растительным маслом, наполняем на две трети тестом, ставим в духовку при 200 °C на 25–30 минут. Такие кексы можно испечь еще вечером — за ночь они станут только вкуснее. Подавайте их прямо в формочках, перевязав атласной ленточкой.

Маленькие радости

Кофе в постель для любимого действует безотказно. Дело остается за интересным десертом. Рецепт печенья в форме сердечек — именно то, что нужно. Натираем на терке 150 г сливочного масла, добавляем 150 г мелкого сахара и 2 яйца, тщательно перемешиваем. Подсыпаем в несколько приемов 250 г муки, 0,5 ч. л. соли, 1,5 ч. л. разрыхлителя, кладем ваниль на кончике ножа. Замешиваем мягкое пластичное тесто.

Раскатываем пласт толщиной 4–5 мм и с помощью формочек вырезаем печенье. Разделяем его на части и в половине печенья прорезаем отверстия формой-сердечком или ножом в центре. Получатся своего рода фигурные рамочки. Отправляем печенье на 7–10 минут в духовку при 200 °C. На готовые печенья без рамочек выкладываем повидло или джем из красных ягод и накрываем их печеньями с вырезанными сердечками, припорошенными сахарной пудрой.

Завтрак в Париже

Что может быть романтичнее завтрака по-французски? Для него вам пригодится рецепт круассанов в домашних условиях. Разводим в 120 мл теплого молока 3 ст. л. сахара и пакетик сухих дрожжей, оставляем в тепле на 15–20 минут. Перетираем в крошку 200 г муки и 150 г подмороженного сливочного масла, измельченного на терке. Вводим опару с щепоткой соли, замешиваем тесто и убираем в холодильник на полчаса.

Раскатываем из теста толстый прямоугольный пласт. Заворачиваем края к середине один на другой, сначала вдоль, а затем поперек. Снова раскатываем пласт и повторяем процедуру трижды. Теперь раскатываем тесто в очень тонкий пласт, нарезаем треугольниками и сворачиваем рогалики с загнутыми краями. Смазываем их смесью из желтка с молоком и выпекаем в духовке при 200 °C в течение 15–20 минут. Классические круассаны французы едят без начинки, макая их в кофе или горячий шоколад. Для заядлых сластен можно дополнить их медом, джемом или шоколадной пастой.

Утро начинается с фруктов

Некоторые даже в праздники не позволяют себе расслабляться и берегут фигуру. В таком случае порадуйте их здоровым завтраком. Рецепт фруктового салата с йогуртом точно пойдет организму на пользу и доставит удовольствие. Прелесть состоит в том, что брать можно абсолютно любые фрукты и ягоды. Главное, чтобы они были свежие и вкусные.

Снимаем с плода киви толстую кожицу и нарезаем полукружками. Разделяем на дольки апельсин, снимаем белые пленочки, сочную мякоть режем ломтиками. Рубим банан кружками, горсть свежей клубники — дольками, кольца ананасов — крупными кубиками. Перемешиваем все ингредиенты в салатнике, добавляем виноградины и зерна граната. Заправьте праздничный салат натуральным йогуртом и украсьте листьями свежей мяты.

Как видите, романтическое меню открывает безграничную свободу для кулинарного творчества. И это далеко не все блюда на 14 февраля, которые сделают утро ваших любимых прекрасным и незабываемым. Еще больше праздничных рецептов ищите на нашем сайте. А чем собираетесь порадовать вторую половинку вы? Поделитесь собственными идеями романтичного завтрака в комментариях.