Недавно я попробовал вкусные и необычные бутерброды с пюре из авокадо, рецептом которого спешу поделиться и с вами. Главный успех данного пюре — это конечно же спелые плоды авокадо. При выборе обязательно обратите внимание на мягкость плодов наощупь. Слегка мягкие плоды — самое то. Приступаем к приготовлению!
Чтобы приготовить пюре из авокадо и бутерброды нам понадобятся:
- Авокадо — 2 шт. (крупные плоды)
- Кедровые орешки — 2 ст. ложки
- Сыр Рикотта — 2 ст. ложки
- Паприка молотая — 1 ч. ложка (без верха)
- Масло оливковое — 2 ст. ложки
- Соль, перец — по вкусу
- Хлеб для бутербродов (я использую чёрный, можете использовать любой на ваш вкус, в т. ч., чиабатту, багет и т. п.)
- Помидоры — 2−3 шт. (средние)
- Свежая зелень — для украшения
- Блендер или ступка с пестиком — для приготовления пюре
Как приготовить пюре из авокадо для бутербродов
- Подготовим кедровые орешки, поджарив их на сковороде с тонким дном — 2−3 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Таким же способом подсушим хлеб для наших бутербродов — пару минут с каждой стороны. Можно использовать тостер.
- Чистим авокадо. Разрезаем пополам по вдоль. Открываем плод на излом. Удаляем косточку авокадо при помощи ножа. Делаем диагональные надрезы внутри плода в одну и другую сторону (см. на фото), а затем, с помощью столовой ложки, извлекаем получившиеся кусочки авокадо для последующего использования.
- Кусочки авокадо перекладываем в чашу блендера-измельчителя и делаем пюре в течение 2−3 минут, чтобы получилась однородная паста оливково-фисташкового цвета.
- Добавляем в чашу с пюре авокадо поджаренные кедровые орешки и измельчаем ещё около минуты.
- Пришло время добавить оливковое масло, паприку, посолить и поперчить наше поре из авокадо.
- И финальным аккордом в приготовлении пюре будет добавление сыра Рикотта в наше пюре. Его можно размешать ложкой или с помощью блендера, недолго, около 30 секунд. И вот паста из авокадо готова. Осталось собрать бутерброды 😊
- На кусочки хлеба намазываем пюре из авокадо, затем несколько тонких колечек помидора, а сверху украшаем свежей зеленью.
Вот так несложно приготовить пюре из авокадо и бутерброды на его основе.
У меня получились вот такие бутербродики:
Пюре авокадо хранится недолго, т.к. теряет полезные свойства, поэтому лучше готовить его непосредственно перед приготовлением и хранить в холодильнике не более суток.
Приятного аппетита!
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