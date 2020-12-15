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Пюре из авокадо для бутербродов

Недавно я попробовал вкусные и необычные бутерброды с пюре из авокадо, рецептом которого спешу поделиться и с вами. Главный успех данного пюре — это конечно же спелые плоды авокадо. При выборе обязательно обратите внимание на мягкость плодов наощупь. Слегка мягкие плоды — самое то. Приступаем к приготовлению!

Пюре из авокадо для бутербродов

Чтобы приготовить пюре из авокадо и бутерброды нам понадобятся:

  • Авокадо — 2 шт. (крупные плоды)
  • Кедровые орешки — 2 ст. ложки
  • Сыр Рикотта — 2 ст. ложки
  • Паприка молотая — 1 ч. ложка (без верха)
  • Масло оливковое — 2 ст. ложки
  • Соль, перец — по вкусу
  • Хлеб для бутербродов (я использую чёрный, можете использовать любой на ваш вкус, в т. ч., чиабатту, багет и т. п.)
  • Помидоры — 2−3 шт. (средние)
  • Свежая зелень — для украшения
  • Блендер или ступка с пестиком — для приготовления пюре

Пюре из авокадо для бутербродов

Как приготовить пюре из авокадо для бутербродов

  1. Подготовим кедровые орешки, поджарив их на сковороде с тонким дном — 2−3 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Таким же способом подсушим хлеб для наших бутербродов — пару минут с каждой стороны. Можно использовать тостер.Пюре из авокадо для бутербродов
  2. Чистим авокадо. Разрезаем пополам по вдоль. Открываем плод на излом. Удаляем косточку авокадо при помощи ножа. Делаем диагональные надрезы внутри плода в одну и другую сторону (см.
     на фото), а затем, с помощью столовой ложки, извлекаем получившиеся кусочки авокадо для последующего использования.Пюре из авокадо для бутербродов
  3. Кусочки авокадо перекладываем в чашу блендера-измельчителя и делаем пюре в течение 2−3 минут, чтобы получилась однородная паста оливково-фисташкового цвета.Пюре из авокадо для бутербродов
  4. Добавляем в чашу с пюре авокадо поджаренные кедровые орешки и измельчаем ещё около минуты.Пюре из авокадо для бутербродов
  5. Пришло время добавить оливковое масло, паприку, посолить и поперчить наше поре из авокадо.Пюре из авокадо для бутербродов
  6. И финальным аккордом в приготовлении пюре будет добавление сыра Рикотта в наше пюре. Его можно размешать ложкой или с помощью блендера, недолго, около 30 секунд. И вот паста из авокадо готова. Осталось собрать бутерброды 😊Пюре из авокадо для бутербродов
  7. На кусочки хлеба намазываем пюре из авокадо, затем несколько тонких колечек помидора, а сверху украшаем свежей зеленью.Пюре из авокадо для бутербродов

Вот так несложно приготовить пюре из авокадо и бутерброды на его основе.

Пюре из авокадо для бутербродов

У меня получились вот такие бутербродики:

Пюре из авокадо для бутербродов

Пюре авокадо хранится недолго, т.к. теряет полезные свойства, поэтому лучше готовить его непосредственно перед приготовлением и хранить в холодильнике не более суток.

Приятного аппетита!

 

 

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