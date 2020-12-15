Недавно я попробовал вкусные и необычные бутерброды с пюре из авокадо, рецептом которого спешу поделиться и с вами. Главный успех данного пюре — это конечно же спелые плоды авокадо. При выборе обязательно обратите внимание на мягкость плодов наощупь. Слегка мягкие плоды — самое то. Приступаем к приготовлению!

Чтобы приготовить пюре из авокадо и бутерброды нам понадобятся:

Авокадо — 2 шт. (крупные плоды)

Кедровые орешки — 2 ст. ложки

Сыр Рикотта — 2 ст. ложки

Паприка молотая — 1 ч. ложка (без верха)

Масло оливковое — 2 ст. ложки

Соль, перец — по вкусу

Хлеб для бутербродов (я использую чёрный, можете использовать любой на ваш вкус, в т. ч., чиабатту, багет и т. п.)

Помидоры — 2−3 шт. (средние)

Свежая зелень — для украшения

Блендер или ступка с пестиком — для приготовления пюре

Как приготовить пюре из авокадо для бутербродов

Подготовим кедровые орешки, поджарив их на сковороде с тонким дном — 2−3 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Таким же способом подсушим хлеб для наших бутербродов — пару минут с каждой стороны. Можно использовать тостер. Чистим авокадо. Разрезаем пополам по вдоль. Открываем плод на излом. Удаляем косточку авокадо при помощи ножа. Делаем диагональные надрезы внутри плода в одну и другую сторону (см. на фото), а затем, с помощью столовой ложки, извлекаем получившиеся кусочки авокадо для последующего использования. Кусочки авокадо перекладываем в чашу блендера-измельчителя и делаем пюре в течение 2−3 минут, чтобы получилась однородная паста оливково-фисташкового цвета. Добавляем в чашу с пюре авокадо поджаренные кедровые орешки и измельчаем ещё около минуты. Пришло время добавить оливковое масло, паприку, посолить и поперчить наше поре из авокадо. И финальным аккордом в приготовлении пюре будет добавление сыра Рикотта в наше пюре. Его можно размешать ложкой или с помощью блендера, недолго, около 30 секунд. И вот паста из авокадо готова. Осталось собрать бутерброды 😊 На кусочки хлеба намазываем пюре из авокадо, затем несколько тонких колечек помидора, а сверху украшаем свежей зеленью.

Вот так несложно приготовить пюре из авокадо и бутерброды на его основе.

У меня получились вот такие бутербродики:

Пюре авокадо хранится недолго, т.к. теряет полезные свойства, поэтому лучше готовить его непосредственно перед приготовлением и хранить в холодильнике не более суток.

Приятного аппетита!