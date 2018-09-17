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Творожный десерт с запеченным виноградом

Творожный десерт с запеченным виноградом


В сезон винограда предлагаю порадовать себя и своих близких вкусным десертиком!!! Нежный творожный крем, кусочки печенья и сладкие запеченные ягодки винограда... Ммм!!! Легкий, изысканный и сочный десерт от которого тяжело удержаться!!! А приготовление занимает очень мало времени и под силу каждому))) Неприменно попробуйте!!!
 

Творожный десерт с запеченным виноградом

Творожный десерт с запеченным виноградом

Ингредиенты: 

  • 300 гр. мелкого зеленого винограда без косточек 
  • 100 гр. рассыпчатого печенья (со вкусом топлёного молока) 
  • 200 мл. сливок 33-38% 
  • 200 гр. обезжиренного творога 
  • сахарная пудра по вкусу 


Приготовление:
Виноград вымыть, обсушить бумажным полотенцем, выложить в форму для запекания и отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать 10-15 минут, или до мягкости. Остудить.

Сливки взбить с сахарной пудрой до густой пены, добавить творог и еще раз взбить. 
Печенье поломать на небольшие кусочки. 

В креманки, или прозрачные бокалы, выложить слой печенья, затем слой винограда и слой крема. Повторить все слои.
 

Творожный десерт с запеченным виноградом

Украсить десерт по вкусу, охладить в холодильнике и можно угощаться!!!

Приятного вам аппетита!!!
 

Творожный десерт с запеченным виноградом

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Пудрадесертывиноградкулинария
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