Творожный десерт с запеченным виноградом



В сезон винограда предлагаю порадовать себя и своих близких вкусным десертиком!!! Нежный творожный крем, кусочки печенья и сладкие запеченные ягодки винограда... Ммм!!! Легкий, изысканный и сочный десерт от которого тяжело удержаться!!! А приготовление занимает очень мало времени и под силу каждому))) Неприменно попробуйте!!!







Ингредиенты:

300 гр. мелкого зеленого винограда без косточек

100 гр. рассыпчатого печенья (со вкусом топлёного молока)

200 мл. сливок 33-38%

200 гр. обезжиренного творога

сахарная пудра по вкусу



Приготовление:

Виноград вымыть, обсушить бумажным полотенцем, выложить в форму для запекания и отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать 10-15 минут, или до мягкости. Остудить.



Сливки взбить с сахарной пудрой до густой пены, добавить творог и еще раз взбить.

Печенье поломать на небольшие кусочки.



В креманки, или прозрачные бокалы, выложить слой печенья, затем слой винограда и слой крема. Повторить все слои.







Украсить десерт по вкусу, охладить в холодильнике и можно угощаться!!!



Приятного вам аппетита!!!

