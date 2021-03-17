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Как сделать сыр из творога с орехами

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Качественный сыр стоит дорого — с этим ничего не поделаешь. Но и отдавать предпочтение сырному продукту не стоит! Глядя на цены и состав, невольно начинаешь задумываться, а так ли нужен в холодильнике сыр. Но это не беда для изобретательных хозяек. Сегодня расскажем, как приготовить сыр из творога.

И не просто сыр, а с грецкими орехами. Недаром сырную тарелку иногда подают с ними — это идеальное сочетание! Кроме того, добавить их не будет стоить вам никаких усилий. И сам процесс приготовления займет от силы пару часов.

Как сделать сыр из творога с орехами

Ингредиенты

Творог 400 г
Молоко 400 мл
Грецкие орехи 20 г
Сода 0,5 ч. л.
Соль 0,5 ч. л.
Зелень по вкусу

 

Приготовление

  1. Творог поместите в кастрюлю и залейте молоком. Нагревайте до отделения сыворотки и проварите еще несколько минут.Как сделать сыр из творога с орехами
  2. Процедите содержимое кастрюли через марлю и хорошенько выжмите.Как сделать сыр из творога с орехами
  3. Затем добавьте в массу нарубленные орехи, размягченное сливочное масло, соль и соду. Перемешайте.Как сделать сыр из творога с орехами
  4. Выложите полученную смесь в контейнер и поставьте в холодильник под гнет на несколько часов.Как сделать сыр из творога с орехами

Выбрать можно не только грецкие, но и другие виды орехов. Большой популярностью пользуется фундук, кешью и орехи пекан. А если вам не подходит ни один из этих вариантов, рекомендуем попробовать зелень и специи.

Если вы давно искали рецепт нежной закуски, сохраните наш рецепт! И не забудьте поделиться им с друзьями.

 

 

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