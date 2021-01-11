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Апельсиновое желе с пряностями

Апельсиновое желе с пряностями

Это замечательное желе объединяет в себе освежающие цитрусы и согревающие специи - корицу и бадьян. Это отличное лакомство для зимнего сезона, когда можно купить самые вкусные апельсины. Если вам лень давить свежий сок из апельсинов, вы можете использовать покупной сок из пакетов, но без сахара в составе.

Ингредиенты на 4-6 порций:

Основа

  • вода
    300 мл.
  • сахар
    150 грамм
  • палочка корицы
    1 шт.
  • полоска апельсиновой цедры
    3 шт.
  • звездочка бадьяна
    3 шт.
  • свежевыжатый апельсиновый сок
    600 мл.
  • лимонный сок
    1 ст.л.
  • желатин (2 ч.л. с горкой)
    15 грамм

Рецепт приготовления:

В ковшик кладем специи, сахар и апельсиновую цедру, вливаем воду.

Апельсиновое желе с пряностями

Ставим на огонь и варим, пока не растворится сахар. Снимаем с огня и отставляем в сторону.

Желатин заливаем 200 мл апельсинового сока и оставляем разбухнуть.

Апельсиновое желе с пряностями

Ставим на огонь и, постоянно, помешивая, доводим до растворения желатина. Не кипятим!

Соединяем желатиновую смесь, процеженный сироп, оставшийся апельсиновый и лимонный сок.

Разливаем по креманкам или стаканчикам.

Апельсиновое желе с пряностями

Ставим в холодильник и даем застыть, около 4 часов.

Подаем.

Апельсиновое желе с пряностями

Приятного аппетита!

 

 

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