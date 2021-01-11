Апельсиновое желе с пряностями

Это замечательное желе объединяет в себе освежающие цитрусы и согревающие специи - корицу и бадьян. Это отличное лакомство для зимнего сезона, когда можно купить самые вкусные апельсины. Если вам лень давить свежий сок из апельсинов, вы можете использовать покупной сок из пакетов, но без сахара в составе.
Ингредиенты на 4-6 порций:
Основа
- вода300 мл.
- сахар150 грамм
- палочка корицы1 шт.
- полоска апельсиновой цедры3 шт.
- звездочка бадьяна3 шт.
- свежевыжатый апельсиновый сок600 мл.
- лимонный сок1 ст.л.
- желатин (2 ч.л. с горкой)15 грамм
Рецепт приготовления:
В ковшик кладем специи, сахар и апельсиновую цедру, вливаем воду.
Ставим на огонь и варим, пока не растворится сахар. Снимаем с огня и отставляем в сторону.
Желатин заливаем 200 мл апельсинового сока и оставляем разбухнуть.
Ставим на огонь и, постоянно, помешивая, доводим до растворения желатина. Не кипятим!
Соединяем желатиновую смесь, процеженный сироп, оставшийся апельсиновый и лимонный сок.
Разливаем по креманкам или стаканчикам.
Ставим в холодильник и даем застыть, около 4 часов.
Подаем.
Приятного аппетита!
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