Апельсиновое желе с пряностями

Это замечательное желе объединяет в себе освежающие цитрусы и согревающие специи - корицу и бадьян. Это отличное лакомство для зимнего сезона, когда можно купить самые вкусные апельсины. Если вам лень давить свежий сок из апельсинов, вы можете использовать покупной сок из пакетов, но без сахара в составе.

Ингредиенты на 4-6 порций:

Основа

вода 300 мл.

сахар 150 грамм

палочка корицы 1 шт.

полоска апельсиновой цедры 3 шт.

звездочка бадьяна 3 шт.

свежевыжатый апельсиновый сок 600 мл.

лимонный сок 1 ст.л.

желатин (2 ч.л. с горкой) 15 грамм

Рецепт приготовления:

В ковшик кладем специи, сахар и апельсиновую цедру, вливаем воду.

Ставим на огонь и варим, пока не растворится сахар. Снимаем с огня и отставляем в сторону.

Желатин заливаем 200 мл апельсинового сока и оставляем разбухнуть.

Ставим на огонь и, постоянно, помешивая, доводим до растворения желатина. Не кипятим!

Соединяем желатиновую смесь, процеженный сироп, оставшийся апельсиновый и лимонный сок.

Разливаем по креманкам или стаканчикам.

Ставим в холодильник и даем застыть, около 4 часов.

Подаем.

Приятного аппетита!