Пирог из лаваша с куриной печенью. Я влюбилась в этот рецепт

Всем привет! Спешу с вами поделиться рецептом очень вкусного и сочного пирога из лаваша с куриной печенью. Я просто влюбилась этот рецепт. Я очень люблю пироги из лаваша за их простоту и вкус. Готовила пироги из лаваша с разными начинками, но эта начинка точно запомнится на долго. Даже дети оценили этот пирог с куриной печенью. Хотя думаю вы догадываетесь, что далеко не все дети хотят ее есть) Пора перейти к самому рецепту.

Пирог из лаваша с куриной печенью:

Лаваш - 2 шт.

Печень - 500 г

Морковь - 1 шт

Лук - 1 шт

Баклажан - 1-2 шт.

Яйцо - 1 шт.

Сыр - 120 г.

Соль и специи

Куриную печень хорошо моем, убираем прожилки и пленки.

Нарезаем печень на небольшие кусочки и измельчаем в блендере.

Нарезаем лук.

Морковь натираем на крупной терке.

Баклажан нарезаем соломкой.

В разогретую сковородку отправляем лук, морковь и баклажан. Тушим все минуты 3 периодически помешивая.

Теперь добавляем к овощам измельченную куриную печень. Жарим все до готовности. Не забываем мешать.

В конце соль и специи по вкусу.

Яйцо разделяем на белок и желток.

Белок отправляем к начинке и перемешиваем пока не схватится. Начинка готова.

Берем форму и на дно выкладываем 2 подходящих по размеру листа лаваша.

Лаваш должен создавать небольшие бортики. Выкладываем половину начинки и сверху посыпаем 40 г сыра.

На этот слой выкладываем еще два листа лаваша и далее остатки начинки и еще 40 г сыра.

И закрываем пирог еще 2 листами лаваша. Края верхнего лаваша и загибаю во внутрь. Смазываем пирог желтком и посыпаем 40 г сыра. Отправляем запекаться в разогретую духовку до 180 С на 15 минут.

Вкуснейший пирог из лаваша с куриной печенью готов. Очень сочный, вкусный и сытный пирог. Отличный вариант, как приготовить куриную печень и разнообразить меню.

А этот рецепт и другие варианты из куриной печени смотрите в видео:

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Приятного аппетита!