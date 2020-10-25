Когда нет времени, жарим грибы. Готовы уже через 10 минут

Времени на приготовления вкусного обеда или ужина часто не хватает. Этот рецепт как раз на такой случай: будем жарить грибы в чесноке и луке, готовы они будут уже через 10 минут.

На полкилограмма шампиньонов нам понадобится 2 зубчика чеснока, половина луковицы, полстакана любого белого вина, петрушка, тимьян, масло и соль.

У грибов предварительно срезаем ножку и промываем их в проточной воде.

Мелко шинкуем лук и чеснок.

Теперь на сковороде разогреваем оливковое масло и сразу насыпаем в него две щепотки тимьяна.

Следом добавляем на сковороду лук, полминуты обжариваем и высыпаем грибы. Через 4 минуты наливаем вино, солим, добавляем зелени и чеснок. Жарим еще 6 минут, все время помешивая. Сделайте огонь чуть ниже среднего, чтобы лук не подгорел.

Видеорецепт:

Приготовленные таким образом грибы в принципе не требуют других блюд. Кроме того, они будут вкусны и после того, как остынут.