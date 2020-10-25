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Когда нет времени, жарим грибы. Готовы уже через 10 минут

Когда нет времени, жарим грибы. Готовы уже через 10 минут

Времени на приготовления вкусного обеда или ужина часто не хватает. Этот рецепт как раз на такой случай: будем жарить грибы в чесноке и луке, готовы они будут уже через 10 минут.

Когда нет времени, жарим грибы. Готовы уже через 10 минут

На полкилограмма шампиньонов нам понадобится 2 зубчика чеснока, половина луковицы, полстакана любого белого вина, петрушка, тимьян, масло и соль.

У грибов предварительно срезаем ножку и промываем их в проточной воде.

Когда нет времени, жарим грибы. Готовы уже через 10 минут

Мелко шинкуем лук и чеснок.

Когда нет времени, жарим грибы. Готовы уже через 10 минут

Теперь на сковороде разогреваем оливковое масло и сразу насыпаем в него две щепотки тимьяна.

Когда нет времени, жарим грибы. Готовы уже через 10 минут

Следом добавляем на сковороду лук, полминуты обжариваем и высыпаем грибы. Через 4 минуты наливаем вино, солим, добавляем зелени и чеснок. Жарим еще 6 минут, все время помешивая. Сделайте огонь чуть ниже среднего, чтобы лук не подгорел.

Видеорецепт:

Приготовленные таким образом грибы в принципе не требуют других блюд. Кроме того, они будут вкусны и после того, как остынут.

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закускиблюда с грибами
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