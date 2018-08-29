Тортилья с овощами на гриле





Предлагаю приготовить закуску из тортильи на гриле - сочная начинка и хрустящая лепешка!



тортилья 6 шт

куриная грудка по вкусу копченная

перец сладкий по вкусу

помидор

огурец

лук красный

капуста пекинская

сыр полутвердый 200 г

томатный соус 4 ст.л

майонез 2 ст.л

чеснок 3 зуб.

укроп 1 пучок



В принципе, эту закуску можно подготовить и дома - все нарезать и сформировать - тогда на природе останется только "подогреть" на гриле.

Все ингредиенты начинки выбирайте строго на свой вкус - тут нет строгой инструкции. То же касается и мяса - у меня вот копченая куриная грудка; но прекрасно подойдет и ветчина, и колбаса, и даже вчерашний шашлык... Я просто покажу свой вариант, со своим набором продуктов.



Итак, мясо курицы нарежьте брусочками.



Сыр натрите на крупной терке.



Пекинскую капусту тонко нашинкуйте.



Такие овощи как огурец и сладкий перец нарежьте тонкими полосками, лук - полукольцами, ну а помидор - небольшими кубиками.



Для соуса надо смешать томатный соус с майонезом, измельченным укропом и чесноком.



Теперь собираем все вместе. Сначала смажьте тортилью 1 столовой ложкой соуса и присыпьте натертым сыром.



Теперь наложите желаемое количество овощей и мяса.



Осталось только сложить все конвертиком - сначала загните низ, а потом и края.

Для фиксации можно еще закрепить все зубочисткой.Вот в таком виде, сложив начиненные тортильи в подходящую емкость, и везите на природу.А уже на месте останется только сложить тортильи на решетку и обжарить на углях недолго, пока красиво зарумянятся.Осторожно! не провороньте, могут подгореть!Достаточно быстрый и невероятно вкусный перекус готов! Можно угощаться!Кстати, если в ваши планы не входит разведение огня, то подготовленные тортильи можно легко поджарить и дома на сковородке. Даже в остывшем виде они не потеряют во вкусе - начинка останется сочной, а тортилья хрустящей.

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