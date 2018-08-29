На нашем сайте есть много интересных рецептов варенья из вишни, я в этом сезоне приготовила и с имбирём, и с шоколадом, и хочу поделиться своим вариантом- с грецкими орехами!

Ингредиенты для «Вишневое варенье с орехами»:

Вишня — 500 г

Орехи грецкие — 50 г

Лимон (цедра и сок) — 1 шт

Сахар — 500 г

Рецепт «Вишневое варенье с орехами»:

Вишню перебрать, промыть и просушить. Удалить косточки любым удобным способом.

Затем поместить в кастрюлю или в глубокий сотейник и добавить сахар. Перемешать и на тихом огне довести до кипения. Варить, помешивая, 15 минут.



Грецкие орехи измельчить до желаемой крупности, положив в полиэтиленовый пакет и прокатав несколько раз скалкой. Можно предварительно орехи обжарить на сухой сковороде.

Через 15 минут добавить орехи, тёртую лимонную цедру и сок. Перемешать.

После закипания варить, помешивая, ещё 15-20 минут.

Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам и закатать. Такое лакомство удобно разливать в баночки 250 мл!

Хранить в прохладном месте!

Можно было добавить загуститель, но нам нравится такой вишнёвый сироп!







Источник