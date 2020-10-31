Если вы хотите приготовить необычную закуску, предлагаю рецепт картофеля по-корейски. Это яркое, вкусное, аппетитное и красивое блюдо. Такой картофельный салат можно подать к столу в качестве гарнира, с мясом, птицей или рыбой, а еще он отлично смотрится в качестве начинки для лаваша. Остроту салата регулируем специями по своему вкусу. Приступим!

Ингредиенты

Картофель - 250 г

Масло растительное - 2 ст. л.

Соевый соус - 1 ст. л.

Уксус 9% - 1 ч.л.

Специи для моркови по-корейски - 0,5 ч.л.

Чеснок - 1 зубчик

Как приготовить картофельный салат по-корейски

Картофель очистить, вымыть и натереть на терке для корейской моркови. В кастрюле довести до кипения воду, картофель выложить в сито, сито установить в кастрюлю с кипящей водой, чтобы картошка была в воде. Таким образом проварить ее 1,5-2 минуты. Самое главное, не переварить картофельную стружку. Достать сито из кастрюли, переложить картофель в миску, добавить измельченный чеснок и специи для корейской моркови. Если ваши специи без соли, добавить щепотку соли. Добавить в картофельный салат горячее растительное масло. Следом добавить соевый соус и уксус. Перемешать все и оставить салат мариноваться на 3-4 часа. Периодически картошку нужно помешивать. Спустя время снять пробу. Картофель по-корейски украсить зеленью и подавать к столу.

Приятного аппетита!