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Картофель по-корейски

Картофель по-корейски

Если вы хотите приготовить необычную закуску, предлагаю рецепт картофеля по-корейски. Это яркое, вкусное, аппетитное и красивое блюдо. Такой картофельный салат можно подать к столу в качестве гарнира, с мясом, птицей или рыбой, а еще он отлично смотрится в качестве начинки для лаваша. Остроту салата регулируем специями по своему вкусу. Приступим!

Ингредиенты

Картофель по-корейски

  • Картофель - 250 г
  • Масло растительное - 2 ст. л.
  • Соевый соус - 1 ст. л.
  • Уксус 9% - 1 ч.л.
  • Специи для моркови по-корейски - 0,5 ч.л.
  • Чеснок - 1 зубчик

Как приготовить картофельный салат по-корейски

  1. Картофель по-корейски

    Картофель очистить, вымыть и натереть на терке для корейской моркови.

  2. Картофель по-корейски

    В кастрюле довести до кипения воду, картофель выложить в сито, сито установить в кастрюлю с кипящей водой, чтобы картошка была в воде. Таким образом проварить ее 1,5-2 минуты. Самое главное, не переварить картофельную стружку.

  3. Картофель по-корейски

    Достать сито из кастрюли, переложить картофель в миску, добавить измельченный чеснок и специи для корейской моркови.

    Если ваши специи без соли, добавить щепотку соли.

  4. Картофель по-корейски

    Добавить в картофельный салат горячее растительное масло.

  5. Картофель по-корейски

    Следом добавить соевый соус и уксус.

  6. Картофель по-корейски

    Перемешать все и оставить салат мариноваться на 3-4 часа. Периодически картошку нужно помешивать.

    Спустя время снять пробу.

  7. Картофель по-корейски

    Картофель по-корейски украсить зеленью и подавать к столу.

Приятного аппетита!

 

 

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