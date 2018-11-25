Торт на сковороде - самые быстрые способы приготовления вкусного десерта

Торт на сковороде - одно из ярких достижений кулинарного искусства. Это оперативность, минимум хлопот и разнообразие рецептов, адаптированных под данную кухонную утварь, где коржи на «Медовик» и «Наполеон» выпекаются за пару минут. При этом никаких ограничений по выбору теста: его можно сделать на кефире, сметане, сгущенке или молоке.

Как приготовить торт на сковороде?

Существуют десятки рецептов того, как сделать торт на сковороде быстро и легко. Учитывая, что все торты имеют одно построение и состоят из 7- 9 коржей, переслоенных кремом, подход к приготовлению везде один: тесто замешивают, делят на порции, раскатывают в пласты, обрезают по диаметру сковороды и выпекают на сухой поверхности от 2 до 5 минут.

Чтобы готовая выпечка радовала не только вкусом, но и эстетикой, коржи для торта на сковороде должны быть одинаковых размеров и иметь аккуратный вид. Чтобы придать коржам форму, нужно приложить крышку от сковороды на раскатанное тесто и обрезать по кругу. Если рецептом предусмотрено охлаждение теста, не стоит этим пренебрегать. Охлаждение способствует клейкости теста - оно не будет рваться и прилипать.

Торт «Минутка» на сковороде

Самый быстрый торт на сковороде, получивший название «Минутка», вполне его оправдал.

Да, замешивание теста требует чуть больше времени, но зато выпекание занимает 60 секунд. При этом составляющие теста незатейливы, - мука, сгущенка, разрыхлитель и яйцо, так что торт заслуживает еще одно название - «самый простой».

Ингредиенты:

мука - 450 г;

сгущенка - 380 г;

яйцо - 1 шт.;

разрыхлитель - 10 г;

сливки 33% - 400 мл;

сахар - 80 г.

Приготовление

Взбейте сгущенку с яйцом, мукой и разрыхлителем. Раскатайте 8 коржей, обрежьте по лекалу. Выпекайте по минуте с каждой стороны. Взбейте сливки с сахаром. Смажьте коржи. Охлаждайте простой торт на сковороде 2 часа.

Торт «Наполеон» на сковороде - рецепт

Торт «Наполеон» на сковороде подкупает не только временем приготовления коржей, занимающих не более двух минут, но и готовностью в целом. Благодаря вариативному составу теста, разработанному специально для сковороды, коржи получаются мягче и пористей, лучше пропитываются заварным кремом, поэтому торт готов к употреблению через 3 часа.

Ингредиенты:

мука - 665 г;

яйца - 6 шт.;

сахар - 500 г;

масло - 300 г;

гашеная сода - 1 ч. ложка;

молоко - 1 л.

Приготовление

Взбейте 3 яйца с 250 г сахара, 625 г муки, 50 г масла и содой. Охлаждайте тесто 20 минут. Разотрите 3 яйца с 250 г сахара, добавьте 40 г муки, молоко и варите 10 минут. Остудите взбейте с 250 г масла. Испеките 14 коржей. Промажьте коржи кремом и охлаждайте торт на сковороде 3 часа.

Творожный торт на сковороде

Творожный торт на сковороде с заварным кремом - выпечка повышенной сочности. Творог добавляет тесту мягкости и влажности: оно получается эластичным, не рвется при раскатывании и быстро выпекается. Коржи имеют молочный привкус и хорошо работают в сочетании со сладковатым заварным кремом, который делает их еще нежней.

Ингредиенты:

мука - 320 г;

яйцо - 2 шт.;

творог - 250 г;

сахар - 240 г;

разрыхлитель - 10 г;

молоко - 500 г;

масло - 200 г.

Приготовление

Соедините яйцо, 120 г сахара, 40 г муки и молоко. Варите 10 минут. Остудите взбейте с маслом. Взбейте 120 г сахара с яйцом, добавьте творог, 280 г муки и разрыхлитель. Испеките 6 коржей. Переслоите заварным кремом . Торт творожный на сковороде охлаждается 4 часа.

Торт «Медовик» на сковороде

Медовый торт на сковороде - еще один вариант по скоростному приготовлению популярного лакомства без ловушек и сложностей. Кроме одной - мед лучше брать светлый и не терпкий, в противном случае, можно получить темные и горькие коржи. Что касается крема, однозначно - сметанный. Он быстро пропитает коржи, придав изделию приятную кислинку.

Ингредиенты:

масло - 100 г;

сметана - 750 г;

мед - 100 г;

сахар - 300 г;

мука - 450 г;

яйцо - 3 шт.;

сода - 1 ч. ложка.

Приготовление

Соедините мед, 120 г сахара и масло. Проварите , всыпьте соду и остудите. Добавьте яйца, 50 г сметаны и муку. Замесите тесто, оставьте его в холодильнике на 3 часа. Разделите на 7 частей, испеките коржи. Взбейте 700 г сметаны со 180 г сахара. Смажьте коржи кремом. Пропитывайте торт на сковороде 4 часа.

Торт на сковороде со сгущенкой - рецепт

Торт из сгущенки на сковороде - вкусное изделие с интересным подходом к составляющим. Суть в том, что тесто замешивается на обычной сгущенке, а крем - на вареной. Результат превосходит ожидания: коржи получаются тонкими, чуть хрустящими, со вкусом молока, который дублируется в креме. Единственный минус - длительное пропитывание.

Ингредиенты:

сгущенка - 380 г;

вареная сгущенка - 380 г;

мука - 450 г;

яйцо - 1 шт.;

сода - 1 ч. ложка;

масло - 200 г.

Приготовление

Взбейте обычную сгущенку с яйцом, мукой и содой. Раскатайте тесто в 8 коржей. Наколите вилкой и испеките. Взбейте вареную сгущенку с маслом. Смажьте коржи кремом и соберите торт.

Шоколадный торт на сковороде

Шоколадный торт на кипятке на сковороде удается всегда «на отлично». Коржи, заваренные на кипятке, получаются пористыми и воздушным. За счет рыхловатой структуры, мгновенно пропитываются кремом, становятся пышными и высокими, придавая бюджетной выпечке презентабельный вид. Торт особенно вкусен со сметанным кремом.

Ингредиенты:

мука - 375 г;

разрыхлитель - 1/2 ч. ложки;

сода - 5 г;

сахар - 250 г;

какао - 60 г;

яйцо - 1 шт.;

кипяток - 125 мл;

молоко - 125 мл;

масло - 50 мл;

сметанный крем - 600 г.

Приготовление

Перемешайте все сухие и жидкие компоненты( кроме кипятка). Влейте кипяток и замесите тесто. Выпекайте коржи, выливая по 100 мл теста на сковороду. Смажьте кремом и соберите торт. Пропитывайте торт шоколадный на сковороде 3 часа.

Торт «Сметанник» на сковороде

Сметанный торт на сковороде понравится тем, кто до сих пор хранит воспоминания о вкусе «Сметанника» советских лет, состоявшем из двух видов коржей: светлого и темного, из какао. Он готовится на мягком и влажном сметанном тесте, без добавления яиц. Вот почему тесто получается эластичным, а коржи - мягкими и долго хранят свежесть.

Ингредиенты:

сметана - 900 г;

мука - 500 г;

сахар - 480 г;

разрыхлитель - 10 г;

какао - 25 г.

Приготовление

Соедините 300 г сметаны с 300 г сахара, мукой и разрыхлителем и замесите тесто. Разделите тесто пополам. Добавьте в одну часть какао. Испеките 6 белых и 6 кофейных коржей. Взбейте 600 г сметаны со 180 г сахара. Смажьте коржи сметанным кремом. Сформуйте торт.

Торт «Рыжик» на сковороде - рецепт

Только настоящие ценители медового теста смогут отличить торт «Рыжик» на сковороде от «Медовика». «Рыжик» готовится с минимальным количеством меда. С одной стороны - мед придает коржам рыжий цвет, с другой - делает их недостаточно влажными. Это следует учесть и пропитывать торт не очень плотными кремами (сметанным или заварным).

Ингредиенты:

мука - 375 г;

масло - 30 г;

мед - 20 г;

сода - 1/2 ч. ложки;

сахар - 70 г;

яйцо - 1 шт.;

сметанный крем - 500 г.

Приготовление

Растопите масло, добавьте мед и соду. Доведите до кипения и снимите с огня. Разотрите яйцо с 70 г сахара, добавьте 30 г сметаны и муку. Соедините с медовой смесью и замесите тесто. Испеките 5 коржей. Соберите торт, промазывая коржи кремом.

Морковный торт на сковороде

Торт на сковороде - рецепт, способствующий не только вкусовому наслаждению, но и похудению. Речь идет о малокалорийном и полезном морковном торте, который готовится из тертой моркови, без сахара (сладости моркови вполне достаточно) на кефирном тесте. Коржи получаются мягкими и очень сочными и лучше всего сочетаются с творожным кремом.

Ингредиенты:

морковь - 250 г;

яйцо - 2 шт.;

мука - 70 г;

кефир - 240 мл;

сода - 1/2 ч. ложки;

обезжиренный мягкий творог - 360 г;

сахар - 40 г.

Приготовление

Перемешайте тертую морковь со всеми компонентами, кроме сахара и творога. Испеките 6 коржей. Взбейте сахар с творогом и смажьте коржи.

Кофейный торт на сковороде

Любой рецепт торта на сковороде в домашних условиях можно адаптировать под личные предпочтения. Например, если хочется быстрого, ароматного и не очень сладкого десерта - сделать торт на крепком кофе. Можно взять за основу любой рецепт теста. Однако, многие хозяйки предпочитают пользоваться универсальным - на сгущенном молоке.

Ингредиенты:

яйцо - 2 шт.;

маргарин - 200 г;

гашеная сода - 1 ч. ложка;

сгущенка - 250 г;

мука - 800 г;

крепкий черный кофе - 40 мл;

заварной крем - 500 мл.

Приготовление

Взбейте все компоненты. Охлаждайте тесто 20 минут. Испеките 8 коржей. Соберите торт, промазывая коржи заварным кремом.

Торт «Молочная девочка» на сковороде

Торт без духовки на сковороде - прекрасная возможность для воплощения рецептов, требующих кондитерских навыков. Кто хоть раз выпекал торт «Молочная девочка» в духовке, знает насколько сложно придавать жидкому тесту на сгущенке правильную форму. То же самое тесто ведет себя на сковороде идеально: равномерно ложится и не требует опыта от кулинаров.

Ингредиенты:

йогурт - 100 мл;

сгущенка - 380 г;

яйцо - 2 шт.;

разрыхлитель - 10 г;

мука - 250 г;

гашеная сода - 1 ч. ложка;

взбитые сливки - 500 г.

Приготовление