Традиционные блюда «по-вегетариански»: оливье и шуба

В течение года мы часто приглашаем гостей, что-то празднуем и традиционно собираем за большим праздничным столом всю семью. Пироги, запеченная курица, торты, напитки, салаты лишь малая часть всех праздничных угощений. Но что же делать тем, кто по той или иной причине отказался от мяса, рыбы и яиц? Неужели придется кушать лишь салат из капусты и запекать картошку дольками? А если вы отказались и от алкоголя, то праздничный стол сразу же выглядит грустно и уныло. Но на самом деле это не так! Вегетарианство не повод отказываться от своих любимых праздничных блюд, правда немного в ином исполнении.

Сегодня я расскажу про то, какие всеми любимые блюда могут порадовать вас и ваших гостей на праздничном столе и как сделать свои кулинарные шедевры вкусными, полезными, а главное — здоровыми.

Примерный список блюд для вегетарианского праздничного стола:

Салат «Оливье» с фасолью и адыгейским сыром

Салат «Под шубой» с водорослями нори

Вегетарианская рыба

Канапе с сыром и помидором, с кабачковой икрой, помидором и маслинами

Картофельная запеканка с овощами и сыром

Овощная лазанья

Котлеты из нута

Примерный список напитков для разнообразного стола:

Глинтвейн с корицей на основе апельсинового сока

Мохито с лаймом

Брусничный морс с медом

Безалкогольное шампанское, вино

Свежевыжатые соки

Травяные чаи

Давайте более подробно рассмотрим, как делать вегетарианские праздничные салаты любимые всеми с самого детства.

Оливье с фасолью и обжаренным адыгейским сыром

Без этих салатов не обходится ни один праздник.

Оливье в вегетарианском исполнении может быть с фасолью, с колбасой на основе пшеничного белка или с обжаренным адыгейским сыром. А иногда и со всем этим вместе. Самая любимая версия — это с фасолью и обжаренным сыром. Вместо майонеза я использую домашний сметанный соус.

Нам потребуется:

3 картофелины

2 средних моркови

полбанки соленых огурцов

100 гр. фасоли

300 гр. адыгейского сыра

зеленый горошек 1 банка

сметана

масло оливковое или подсолнечное

специи

Отвариваем картофель, морковь и фасоль. Фасоль необходимо предварительно замочить в холодной воде на 12 часов. Адыгейский сыр режем кубиками и обжариваем в специях (черный перец, хмели сунели, орегано, асафетида) и добавляем в салат.

Я не употребляю магазинный майонез уже очень давно и уже забыла его вкус. Не советую употреблять его в пищу, т.к. в нем содержится много трансжиров, негативно влияющих на наш организм. Домашний сметанный соус получается легким, вкусным и полезным. В сметану добавляем соль, черный перец и масло. Салат заправляем полученным соусом.

Оливье получается очень вкусным, а главное здоровым. Он не только порадует вас и ваших близких своим вкусом, но и принесет много пользы.

Салат «Под шубой»

Как это «Сельдь под шубой» без сельди? Просто, а главное — очень вкусно. Когда я готовлю этот салат для своих близких, у меня всегда спрашивают: «А он точно без сельди? Точно-точно?». Салат очень напоминает классическую версию, но в нем вместо сельди, которую едят и любят далеко не все, вкусные и полезные водоросли нори.

Нам потребуется:

картофель 3 шт

морковь — 3 шт

свекла — 2 шт

1 упаковка листов нори

сметана

оливковое или подсолнечное масло

специи

Салат готовится традиционно слоями: картофель — соус — лист нори — соус — морковь- соус — лист нори — соус и т.д. Верхний слой — свекла с соусом. Специи и соль добавляем по вкусу.

Наш салат получился очень вкусным и сочным. Приятного аппетита!

Пусть ваши столы всегда ломится от вегетарианских лакомств. Не отказывайте себе в любимых блюдах!