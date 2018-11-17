Картофельные клёцки с мясом — традиционное блюдо белорусской кухни. Наверное, все наши дедушки и бабушки готовили и любили это простое сельское блюдо, рецепт передавали из поколения в поколение, в каждой семье был свой кулинарный секрет и свои традиции. Делюсь с вами нашим семейным фирменным рецептом клёцек, по которому готовила бабушка. Блюдо, скажу вам честно, сытное, на каждый день не посоветую — фигура пострадает. Однако, по сравнению с жареной картошкой с котлетами, калорий всё-таки меньше.

Картофельные клёцки с мясом

Самое трудное в рецепте клёцек «надрать» картошку, хотя современные кухонные гаджеты облегчают эту нелёгкую задачу. Я же, по старинке, натираю картофель на мелкой тёрке, или использую «грубую мужскую силу», которая затем с аппетитом поглощает готовое блюдо.

Классический белорусский рецепт клёцек, конечно, со свининой. Выберите не очень жирное мясо, а ещё лучше возьмите домашний фарш, который наполовину состоит из свинины, наполовину — из говядины.

Время приготовления: 1 час

1 час Количество порций: 6

Ингредиенты для картофельных клёцок с мясом

450 г свиного фарша;

100 г репчатого лука;

1 кг сырого картофеля;

1 яйцо;

50 г пшеничной муки;

соль, специи;

сметана и укроп — для подачи.

Способ приготовления картофельных клёцок с мясом

Начинаем с мясного фарша. Его нужно хорошенько вымесить, чтобы клёцки держали форму и не разваливались при варке. Итак, кладём в миску фарш, добавляем мелко порубленный лук, солим и перчим по вкусу. Тщательно вымешиваем фарш, как тесто, и убираем в холодильник, чтобы отлежался и остыл.

Добавляем в фарш лук, солим и перчим. Тщательно вымешиваем

Картофель очищаем от кожуры, кладём в миску с холодной водой, чтобы не темнел.

На мелкой овощной тёрке трём картофель. Тёртая картошка темнеет на глазах, но пусть вас это не пугает, всё равно образовавшуюся жидкость нужно будет отжать.

Кстати, самое жестокое приспособление для тёрки картофеля я как-то встретила в деревне. Кусок железки был часто пробит большими гвоздями, получились неправильные дырки с рваными краями. Зато драники, которыми нас угостили, были самыми вкусными на свете.

Выкладываем натёртую картошку в сито, застеленное марлей. Затем скручиваем марлю и хорошенько отжимаем тёртую картошку, чтобы максимально выжать влагу из клёцек.

Очищаем картофель от кожуры

Трём картофель на мелкой овощной тёрке

Отжимаем тёртую картошку

Отжатую массу кладём в миску, насыпаем соль по вкусу, разбиваем куриное яйцо.

Далее добавляем пшеничную муку и всё тщательно перемешиваем. Получается довольно густое тесто, из которого просто лепить клёцки.

Теперь берём 3 столовые ложки теста и 2 столовые ложки мясного фарша. Из мясного фарша формируем овальную котлету, из картофельного теста круглую лепешку. Котлету помещаем в середину лепешки.

Добавляем соль и куриное яйцо

Добавляем пшеничную муку и тщательно перемешиваем

Помещаем мясную котлету в середину лепешки из картофельного теста

Облепливаем котлету тестом, делаем большие продолговатые клёцки.

Делаем большие продолговатые клёцки

Нагреваем 3 литра воды до кипения, солим, добавляем пучок свежей зелени, специи. Шумовкой выкладываем клёцки в кипящую воду. Варим примерно 20 минут на маленьком огне.

Варим клецки около 20 минут на маленьком огне

Сметану солим, добавляем мелко порубленный укроп. В тарелку наливаем несколько ложек сметаны, кладём клёцки, посыпаем зеленью и подаём к столу.

Для подачи наливаем несколько ложек сметаны, кладём клёцки, посыпаем зеленью

Картофельные клёцки с мясом готовы. Приятного аппетита. Готовьте с удовольствием!