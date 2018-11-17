Вкусные мясные рулетики из свинины с сыром

Если вы сейчас в поиске новых оригинальных закусок на праздничный стол, или просто хотите приготовить что-нибудь вкусненькое на семейный ужин, то этот рецепт с фото именно для Вас! Рулетики из свинины с сыром в духовке – аппетитное и быстрое по времени приготовления мясное блюдо, которое можно подать на второе или в виде горячей закуски. Мясные рулетики можно запечь в духовой печи или пожарить на сковородке. Если вы сторонник правильного питания, рулетики можно приготовить на пару, заменив жирное свиное мясо диетическим куриным филе.

400 г. свинины;

100 -150 г. твердого сыра;

1,5-2 ст.л. майонеза;

1 ч.л. горчицы;

соль;

перец черный молотый;

1 ст.л. растительного масла.

Свиные рулетики с сыром, рецепт с фото пошагово

1. Кусок свежей свинины промываем под проточной водой и обсушиваем бумажным полотенцем. Если кусочек мяса оказался слишком жирным, то жир можно срезать.

2. Нарезаем свинину вдоль на кусочки толщиной не более 3-5 мм. Для нарезки используем хорошо наточенный нож. А еще есть маленький лайфхак. Если мясо немного подморозить, то порежется оно тоньше, легче и ровнее.

3. Пластинки мяса отбиваем с помощью кухонного молотка. Чтобы не повредить волокна в мясе, а также не заляпать себя и кухню, укрываем свинину пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом.

Затем отбитые кусочки посыпаем солью и перцем. Сдабриваем все отбитые кусочки подготовленными любимыми специями с обеих сторон. Можно использовать разные сушеные травы, гранулированный чеснок, карри, куркуму, паприку.

4. Твердый сыр нарезаем брусочками средней толщины. В отдельной емкости смешиваем соус: 1 столовую ложку майонеза и 1 чайную ложку горчицы.

5. Каждый кусочек свиного мяса смазываем подготовленным горчичным соусом. Это удобно делать силиконовой кисточкой, хотя подойдет и обычная чайная ложка. Затем на край мяса добавляем брусочек сыра и скатываем в рулет. Проделываем такую операцию со всеми оставшимися кусочками мяса.

6. В форму для выпечки добавляем немного растительного или сливочного масла, выкладываем подготовленные рулетики швом вниз и запекаем в духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут. Если мясные рулетики с сыром необходимо приготовить быстрее, то просто обжариваем их на сковороде, смазанной растительным маслом, до появления аппетитной корочки со всех сторон.

7. Мясные рулетики с сыром оставляем немного остывать, перекладываем на украшенную зеленью тарелку и подаем к столу.

Рулетики из свинины с сыром в духовке готовы. Вот такие они сочные, мягкие, ароматные и очень вкусные! Приятного аппетита!

Основные рекомендации по приготовлению свиных рулетиков с сыром: