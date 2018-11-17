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Вкусные мясные рулетики из свинины с сыром

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Если вы сейчас в поиске новых оригинальных закусок на праздничный стол, или просто хотите приготовить что-нибудь вкусненькое на семейный ужин, то этот рецепт с фото именно для Вас! Рулетики из свинины с сыром в духовке – аппетитное и быстрое по времени приготовления мясное блюдо, которое можно подать на второе или в виде горячей закуски. Мясные рулетики можно запечь в духовой печи или пожарить на сковородке. Если вы сторонник правильного питания, рулетики можно приготовить на пару, заменив жирное свиное мясо диетическим куриным филе.

  • 400 г. свинины;
  • 100 -150 г. твердого сыра;
  • 1,5-2 ст.л. майонеза;
  • 1 ч.л. горчицы;
  • соль;
  • перец черный молотый;
  • 1 ст.л. растительного масла.

ингредиенты для рулетиков из свинины

Свиные рулетики с сыром, рецепт с фото пошагово

 

1. Кусок свежей свинины промываем под проточной водой и обсушиваем бумажным полотенцем. Если кусочек мяса оказался слишком жирным, то жир можно срезать.

моем мясо и обсушиваем

2. Нарезаем свинину вдоль на кусочки толщиной не более 3-5 мм. Для нарезки используем хорошо наточенный нож. А еще есть маленький лайфхак. Если мясо немного подморозить, то порежется оно тоньше, легче и ровнее.

нарезаем мясо ломтиками

3. Пластинки мяса отбиваем с помощью кухонного молотка. Чтобы не повредить волокна в мясе, а также не заляпать себя и кухню, укрываем свинину пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом.

Затем отбитые кусочки посыпаем солью и перцем. Сдабриваем все отбитые кусочки подготовленными любимыми специями с обеих сторон. Можно использовать разные сушеные травы, гранулированный чеснок, карри, куркуму, паприку.

отбивем кусочки свинины

4. Твердый сыр нарезаем брусочками средней толщины. В отдельной емкости смешиваем соус: 1 столовую ложку майонеза и 1 чайную ложку горчицы.

сыр нарезаем брусочками

5. Каждый кусочек свиного мяса смазываем подготовленным горчичным соусом. Это удобно делать силиконовой кисточкой, хотя подойдет и обычная чайная ложка. Затем на край мяса добавляем брусочек сыра и скатываем в рулет. Проделываем такую операцию со всеми оставшимися кусочками мяса.

смазывем мясо соусом и выкладываем кусочек сыра

6. В форму для выпечки добавляем немного растительного или сливочного масла, выкладываем подготовленные рулетики швом вниз и запекаем в духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут. Если мясные рулетики с сыром необходимо приготовить быстрее, то просто обжариваем их на сковороде, смазанной растительным маслом, до появления аппетитной корочки со всех сторон.

скручиваем рулетиком

7. Мясные рулетики с сыром оставляем немного остывать, перекладываем на украшенную зеленью тарелку и подаем к столу.

выпекаем в духовке 30 минут

Рулетики из свинины с сыром в духовке готовы. Вот такие они сочные, мягкие, ароматные и очень вкусные! Приятного аппетита!

рулетики из свинины с сыром рецепт с фото пошагово

Основные рекомендации по приготовлению свиных рулетиков с сыром:

  1. Мясо для рулетиков можно взять любое другое. С курицей или индюшатиной получится более диетический вариант закуски.
  2. Лучше взять ту часть свиного мяса, в которой меньше жировой прослойки: корейку, лопаточную часть, вырезку или нежную почечную часть.
  3. Начинку тоже можно разнообразить и добавить к сыру шпинат, базилик, рубленые орехи, дольки помидора или жареные шампиньоны. Получится тоже очень вкусно.
  4. Чтобы рулетики не распались во время приготовления, их лучше скрепить зубочистками или обмотать ниткой.
  5. Очень ароматные свиные рулетики получатся, если их сначала обжарить на сковороде, а затем протушить с вином и сливками.
  6. Мясные рулетики с сыром будут хорошо сочетаться с майонезом или кетчупом. Но лучше всего подчеркнут и дополнят вкус мясной закуски домашняя аджика или сливочно-горчичный соус.

рулетики из свинины с сыром рецепт с фото пошагово

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мясные блюдапраздничные блюдакулинария
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