Суперская закуска на праздничный стол, готовим селедку Хе

Закуска из селедки одна из моих самых любимых. Сегодня предлагаю приготовить сельдь по-корейски. Готовиться она очень просто с добавлением моркови, лука и чеснока. Этот рецепт мне очень нравится своим ароматом и вкусом. Когда готовлю её на праздничный стол, она съедается мгновенно. Другое название этого блюдо селёдка Хе. Это просто отличный вариант для праздника или же для посиделок с друзьями, особенно хорошо если Ваши гости любят морковь по-корейски и другие корейские рецепты. Обязательно советую Вам приготовить, это очень вкусно. Как приготовить селёдку по-корейски смотрите в нашем пошаговом рецепте.

Ингредиенты:

Салака - 1 шт.

Лук - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Уксус 9% столовый - 75 мл

Чеснок - 2 зуб.

Соевый соус - 2 ст.л.

Кунжут - 1 ст.л.

Раст. масло - 2 ст.л.

Кориандр

Соль

Способ приготовления:

Одну селедку очищаем, оставляем лишь филейную часть. Нарезаем на порционные кусочки. Скидываем селедку в мисочку. Заливаем уксусом 9% столовым, примерно 75 мл. Оставляем сельдь на пол часа, время от времени перемешиваем.

Подготовим пока другие ингредиенты. Два небольших репчатых лука, нарезаем полукольцами. Одну морковь натираем на крупной терке или же на терке для морковки по корейски.

Два зубчика чеснока мелко рубим ножом. Отправляем все подготовленные ингредиенты в глубокую мисочку.

Добавляем сельдь, предварительно слив уксус. Вливаем две столовые ложки соевого соуса. Добавляем молотый кориандр. Солим по своему вкусу. Добавляем столовую ложку кунжута и две столовые ложки растительного масла.

Тщательно перемешиваем все ингредиенты и отправляем на пару часов в холодильник, чтобы закуска пропиталась специями.

Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже:

https://yandex.ru/efir?stream_id=voleHtayRWhs&from_block...