Грибной плов

Для всех любителей плова этот рецепт просто обязателен к приготвлению. Вам понадобятся рис, шампиньоны, морковь, лук, чеснок, масло растительное и специи.
|Время подготовки
|Время приготовления
|Порции
|15-20 минут
|35-45 минут
|4-5 порций
Ингредиенты
- Рис - 500 г
- Шампиньоны - 500 г
- Морковь - 3 шт.
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 1 головка
- Масло растительное - для жарки
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
Способ приготовления
- Нарежьте лук четверть-кольцами, морковку длинной тонкой соломкой.
- Шампиньоны нарежьте крупными ломтиками.
- Обжарьте лук и морковку на растительном масле прямо в казане.
- Затем добавьте нарезанный кубиками красный болгарский перец и слегка все обжарьте.
- Шампиньоны обжарьте отдельно на сковороде.
- Все объедините, добавьте соль и специи: куркуму, черный перец, острый молотый перец, барбарис, тмин, сушеные помидоры.
- Дальше не снимайте с огня, протушите. Засыпьте тщательно промытый рис и залейте блюдо кипятком, примерно, пальца на полтора выше уровня риса и тушите на минимальном огне минут 40 до полного выпаривания воды.
- Следите за тем, когда вода сравняется с рисом, в этот момент необходимо добавить чеснок, погрузить в рис целую головку чеснока.
- Затем накройте плов крышкой и не открывайте ее до полной готовности плова.
Как и с чем подавать
Готовый плов перемешайте , распределите по тарелкам, посыпьте сверху измельченной свежей зеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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