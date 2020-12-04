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Грибной плов

Для всех любителей плова этот рецепт просто обязателен к приготвлению. Вам понадобятся рис, шампиньоны, морковь, лук, чеснок, масло растительное и специи.

Грибной плов

Время подготовки Время приготовления Порции
15-20 минут 35-45 минут 4-5 порций

Ингредиенты

  • Рис - 500 г
  • Шампиньоны - 500 г
  • Морковь - 3 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Чеснок - 1 головка
  • Масло растительное - для жарки
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу

Способ приготовления

  1. Нарежьте лук четверть-кольцами, морковку длинной тонкой соломкой.
  2. Шампиньоны нарежьте крупными ломтиками.
  3. Обжарьте лук и морковку на растительном масле прямо в казане.
  4. Затем добавьте нарезанный кубиками красный болгарский перец и слегка все обжарьте.
  5. Шампиньоны обжарьте отдельно на сковороде.
  6. Все объедините, добавьте соль и специи: куркуму, черный перец, острый молотый перец, барбарис, тмин, сушеные помидоры.
  7. Дальше не снимайте с огня, протушите. Засыпьте тщательно промытый рис и залейте блюдо кипятком, примерно, пальца на полтора выше уровня риса и тушите на минимальном огне минут 40 до полного выпаривания воды.
  8. Следите за тем, когда вода сравняется с рисом, в этот момент необходимо добавить чеснок, погрузить в рис целую головку чеснока.
  9. Затем накройте плов крышкой и не открывайте ее до полной готовности плова.

Как и с чем подавать

Готовый плов перемешайте , распределите по тарелкам, посыпьте сверху измельченной свежей зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

 

 

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пловблюда из грибов
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