Грибной плов

Для всех любителей плова этот рецепт просто обязателен к приготвлению. Вам понадобятся рис, шампиньоны, морковь, лук, чеснок, масло растительное и специи.

Время подготовки Время приготовления Порции 15-20 минут 35-45 минут 4-5 порций Ингредиенты Рис - 500 г

Шампиньоны - 500 г

Морковь - 3 шт.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 1 головка

Масло растительное - для жарки

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу Способ приготовления Нарежьте лук четверть-кольцами, морковку длинной тонкой соломкой. Шампиньоны нарежьте крупными ломтиками. Обжарьте лук и морковку на растительном масле прямо в казане. Затем добавьте нарезанный кубиками красный болгарский перец и слегка все обжарьте. Шампиньоны обжарьте отдельно на сковороде. Все объедините, добавьте соль и специи: куркуму, черный перец, острый молотый перец, барбарис, тмин, сушеные помидоры. Дальше не снимайте с огня, протушите. Засыпьте тщательно промытый рис и залейте блюдо кипятком, примерно, пальца на полтора выше уровня риса и тушите на минимальном огне минут 40 до полного выпаривания воды. Следите за тем, когда вода сравняется с рисом, в этот момент необходимо добавить чеснок, погрузить в рис целую головку чеснока. Затем накройте плов крышкой и не открывайте ее до полной готовности плова. Как и с чем подавать Готовый плов перемешайте , распределите по тарелкам, посыпьте сверху измельченной свежей зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!