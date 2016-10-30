Сырные “лодочки”

Ингредиенты:



Пшеничный хлеб — 1 булка

Черные и зеленые оливки — 100 г

Зеленый лук — 2–3 стебля

Сливочное масло к. т. — 100 г

Майонез — 100 г

Твердый сыр (тертый) — 200 г



Приготовление:



1. Мелко нарежьте оливки и зеленый лук. Добавьте майонез, сыр и перемешайте.

2. Срежьте верхушку булки хлеба. Удалите мякиш с помощью ложки и/или ножа.

3. Смажьте стенки “лодочки” сливочным маслом. Распределите начинку.

4. Запекайте в духовке при 200 °С в течение 15–20 минут или до образования румяной корочки.