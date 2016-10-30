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Сырные “лодочки”

Сырные “лодочки”

Ингредиенты:

Пшеничный хлеб — 1 булка
Черные и зеленые оливки — 100 г
Зеленый лук — 2–3 стебля
Сливочное масло к. т. — 100 г
Майонез — 100 г
Твердый сыр (тертый) — 200 г

Приготовление:

1. Мелко нарежьте оливки и зеленый лук. Добавьте майонез, сыр и перемешайте.
2. Срежьте верхушку булки хлеба. Удалите мякиш с помощью ложки и/или ножа.
3. Смажьте стенки “лодочки” сливочным маслом. Распределите начинку.
4. Запекайте в духовке при 200 °С в течение 15–20 минут или до образования румяной корочки.
закускиСалатывкуснокулинария
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