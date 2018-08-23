мясо и овощи в собственном соку по-ёзгечуйски

Любовь и лето, дорогие друзья, вещи хоть и разные, но в чем-то все же схожие. В первую очередь тем, наверное, что их уход не может не вызвать легкую грусть и легкое сожаление. Жизнь продолжается, конечно, но куда деться от едва различимого щелчка, когда в очередной раз поворачивается колесико ее счетчика?

Много лет назад, после двухдневного перехода на лошадях, занесла меня нелегкая в богом забытый киргизский аул Ёзгечу (позже я узнал перевод этого слова: «Летняя переправа», что соответствовало сути, поскольку даже на лошадях туда можно было пройти только летом). Что я там делал и сколько был – не суть важно. Важно, что я влюбился в местную девчушку по имени Суусар, которая ходила в кирзовых сапогах. Без всякой задней мысли (пацаном был) я признался в этом Суусар. И она сказала: «Нет».

Было это в день моего отъезда из Ёзгечу. Накануне гостеприимные киргизы зарезали барашка, что-то уже варилось в котлах, а хозяйский мальчишка деловито взбивал в бурдюке забродивший кумыс. Суусар же предстояло в честь гостя приготовить коронное блюдо ёзгечуйцев, чем-то похожее на андижанскую дамламу.

— Мы очень разные, — сказала мне Суусар в ответ на мое признание. И, тонко нарезав несколько кусочков курдючного сала, выстлала им дно стоящего перед ней казана.

Вот так:

— Ты европеец, — продолжила она, указывая на белоснежные кусочки, — а я (указывая на цвет казана) – азиатка.

— Ну и что? — попытался возразить я, — все люди сделаны из одной плоти.

И положил поверх кусочков сала несколько бараньих косточек и относительно мелко нарезанное мясо. Вот так:

Суусар грустно улыбнулась, бросила поверх мяса щепотку соли, щепотку красного перца и щепотку растертой в ладонях зиры, от чего запах кислого молока, исходящий от ее волос, принял горячий и возбуждающий оттенок.

— У каждого, тем не менее, своя кровь — продолжила она, порезав на четыре части несколько некрупных помидоров. – У меня, например, пресная, как у этих овощей. И у моей матери она пресная… У тебя же не такая?

С этими словами Суусар выложила порезанные помидоры поверх мяса и косточек. Вот так:

Я не знал, какая у меня кровь. Но хуже всего, я не знал, что ответить. Подсолив слегка помидоры, я разрезал пополам вдоль три луковицы, мгновенно ощутив резь в глазах. Но слезу, думаю, выбил из глаз все же не лук, а мое молодое бессилие в аргументах (пацаном я был, повторяю, как многие из вас сейчас).

— Ест глаза, — чертыхнулся я, когда Суусар обратила внимание на бегущую по моей щеке слезу, — очень жесткий лук. И небрежно бросил разобранные половинки лука поверх помидоров. Вот так:

— Не огорчайся, — улыбнулась она так, как улыбаются проницательные восточные женщины и выбрала из стоящего рядом ведра две моркови. — В любом случае впереди у тебя такая же яркая и сладкая жизнь, как эти клубни.

Она уложила разрезанную пополам морковь рядом с брошенным мною луком и вновь всыпала щепотку соли, щепотку красного перца и щепотку растертой в ладонях зиры. Вот так:

— Без тебя, — упрямствовал я, — вряд ли жизнь будет яркой и сладкой. Скорее всего – горькой, как этот молодой чеснок.

Я снял кожицу с молодого овоща с таким остервенением, что шелуха полетела в казан. Это, конечно, никуда не годилось, благо Суусар с той же восточной, но уже покладистостью, быстро ее удалила. Я пытался воспользоваться моментом, чтобы ненароком перехватить ее ладонь или хотя бы ее коснуться. Но не успел, ограничившись тем, что положил чеснок рядом с морковью и луком. Вот так:

Тем временем она взяла баклажан, созревший настолько, что его иссиня-черная кожица спорила по цвету с тугой и черной косой Суусар.

— Вспоминая меня, — вновь с улыбкой проговорила она, срезая кожицу, — ты всякий раз, особенно в тяжелые моменты жизни, будешь чувствовать, как темное меняется на светлое и отлетает прочь, подобно этой шкурке. Светлое будет дробиться, как этот овощ, но меньше его не станет, ибо даже в разбитом зеркале есть своя прелесть – в виде новых, хоть и мелких, зеркал.

С этими словами, разрезав баклажан на несколько частей, она положила его рядом с морковью, луком и чесноком. Вот так:

В то время я изучал Лорку, а вернее — его «Сомнамбулический романс» в оригинале («Любовь моя, цвет зеленый, зеленого ветра всплески …»), который очень приличествовал моменту. Но я решил его не читать киргизкой девушке на испанском, на котором он звучал бы убедительнее, а как перевести романс на киргизский, я тоже не знал. Поэтому я взял пару болгарских сладких перцев, удалив из них семена.

— Тоска моя будет зеленой, как этот перец, и осколки твоих зеркал будут только множить эту тоску, — продолжил упрямствовать я, уложив порезанные пополам перцы рядом с баклажаном. Вот так:

Она молча вынула из другого ведра несколько сморщенных картофелин, и я шестым чувством уловил в этом жесте последний, решающий аргумент.

— Я старше тебя на целых восемь лет.

Из-под сморщенной кожицы картофелин все же блеснула на солнце их чистая и гладкая плоть. Разрезав клубни, Суусар положила их рядом с моей зеленой тоской, добавив щепотку соли, щепотку красного перца и щепотку растертой в ладонях зиры. Вот так:

Тогда я взял маленький кочан капусты, в листьях которой иногда находят детей, и разрезал его вдоль на небольшие дольки в надежде, что хоть через эти разрезы раздастся тонкое младенческое попискивание, способное растопить камень женского сердца. Мне казалось, я даже услышал этот писк Но Суусар поспешно взяла каждую дольку и нанесла на срезы тонкий слой мОя (аналог нашего топленого или сливочного масла) так, как мы обычно мажем маслом бутерброд. И положила дольки поверх картофеля, добавив перечные стручки, щепотку соли, щепотку перца и щепотку растертой в ладонях зиры. Вот так:

Что я мог сделать? Только устлать капусту, подобно кладбищенским цветам, веточками джамбула. Вот так:

Суусар поняла мой жест, еще раз грустно улыбнулась и плотно закрыла казан крышкой. Вот так:

Надо мной же, кажется, захлопнули крышку гроба, загнав по краям 9 медных гвоздей.

Я разжег очаг и, как только дрова прогорели, поставил на него казан, оставив гореть одну единственную головешку, как символ последней надежды, которая, конечно, теплится в каждом из нас. Вот так:

Суусар одобрительно кивнула головой, ибо у нас был по крайней мере еще час, в течение которого можно было ощущать слабое горение надежды, зажигая новое полешко от догорающего. И я неожиданно для себя запел. Первое, что пришло в мою тогда практически мальчишескую голову. Вот так:

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Между тем прощальное ёзгечуйское блюдо в собственном соку поспело. Мы выложили его на тарелку согласно местным традициям, чтобы наполнить запахи гор, тронутых осенью, ароматами нарождающегося лета, ибо никому не хотелось с ним расставаться. Вот так:

А распрощались мы в сумерках, поскольку переход от Ёзгечу до Кара-Алмы, где меня ждала машина, был намечен на раннее утро. Но тут я сделал две, на мой взгляд, непростительные ошибки. Во-первых, я решил запечатлеть наше расставание на мой старенький «Зенит», спрятав его в кустах и взведя язычок автоспуска (Суусар ни в какую не соглашалась фотографироваться).

Во- вторых, я сказал ей «Прошай», даже не пытаясь в темноте вглядеться в ее раскосые глаза. Дома, проявив пленку, я обнаружил, что на снимке, кроме меня, больше никого нет.

Вам приятного аппетита, а мне – приятных воспоминаний.

PS. Ингредиенты (на 3-4 порции):

Полкило бараньего, свиного или телячьего мяса с косточками

50 граммов курдючного или свиного сала

3 средние луковицы

Две небольшие моркови

6-7 некрупных спелых помидоров (которые и обеспечат основной сок блюду)

1 баклажан

1 головка чеснока

2 сладких перца

1 стручок жгучего перца

Небольшой (граммов 300 кочан капусты)

50 граммов сливочного масла, чтобы смазать им вилки капусты

Соль, красный перец, зира по вкусу, но с последовательностью их укладки, указанной в тексте

Пучок джамбула, либо базилика, либо кинзы.

3-4 средние картофелины

Блюдо готовится на очень медленном огне под плотно прикрытой крышкой (с грузом) около часа. Бюджет не имеет значения. Рекомендуемый напиток – кумыс.

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