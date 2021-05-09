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Военно-полевая кухня: рецепты ветеранов

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Чем дальше отдаляются от нас 40-е годы прошлого столетия, тем сложнее представить нам, а особенно новым поколениям всю трагедию, пережитую нашей страной в те годы. Конечно, остаются фото и кинохроника, а также художественные фильмы. Но они увы не способны передать ни запах ни вкус тех лет, а ведь именно эти ощущения подчас говорят лучше тысяч слов. Чтобы немного восполнить этот пробел, здесь собраны некоторые из фронтовых и тыловых рецептов. Их основная ценность в том, что записаны они непосредственно со слов ветеранов - живых свидетелей той эпохи, которых, увы, с каждым годом остается с нами все меньше и меньше. Кулинарные рецепты лихих военных лет очень простые. Их основные ингридиенты - это кипяток, крупа, картошка, и, если очень повезет, тушенка. Но они так трогают душу, этой своей немудреностью и непосредственностью. И еще тем, что именно они были на праздничных столах наших дедушек и бабушек (а для многих и с приставкой пра-), которым своим трудом и мужеством завоевали для нас эту Победу. Внимательно прочтите, а еще лучше приготовьте некоторые из них и перенеситесь мысленно в ту эпоху. (Далее цитаты)

Фронтовой Кулеш

"Мой покойный Дед прошел всю Великую Отечественную Войну, служил в танковых войсках.

Когда я был подростком, он очень много рассказывал мне о войне, о быте солдат и т.п. В один из теплых дней августа (год не помню) он приготовил мне «Кулеш», как он выразился «по рецепту 1943» года – именно таким сытным блюдом (для очень многих солдат – последним в их жизни) кормили танковые экипажи ранним утром перед одним из величайших танковых сражений II мировой войны – «Битве на Курской дуге» …

А вот и рецепт :берем полкило грудинки на костях (можно заменить на тушенку). Срезаем мясо, а кости варим минут 15 минут в кипящей воду ( 1,5 - 2 литра). Добавляем 250 –300 грамм пшена и варим до готовности. 3-4 очищенные картошки, нарезаем крупными кубиками и отправляем туде же -Срезанное с костей мясо обжариваем с луком (2-3 луковицы) на сковороде и добавляем в кастрюлю. Варим блюдо до готовности, минут 10.Получается вкусное и сытное блюддо (то ли жидкая каша, то ли густой суп)."

Макароны «балтийские»

Со слов соседа-фронтовика-десантника по даче (боевой мужик! в здравом уме, в свои 90 лет по 3 км в день бегает, купается в любую погоду) данный рецепт активно использовался в праздничном меню (по случаю удачных сражений или побед флота) на кораблях Балтийского флота во времена II Мировой войны :

Ингридиенты: макароны (500гр), мясо (желательно на ребрышках, 500гр), лук репчатый (150-200гр)
-мясо варится до готовности, нарезается кубиками
-отвариваются до готовности макароны
-лук пассируется на сковороде до «золотистого» цвета
-мясо, макароны и лук смешиваем в казанке или кастрюле, добавляем немного мясного бульона и отправляем на 10-20 минут в горячую духовку (температурой 210-220 градусов).

Солянка «Тыловая»

Пишет Владимир УВАРОВ из Уссурийска, - «данное блюдо часто готовила в лихое время войны и в голодные послевоенные годы моя бабушка, ныне покойная. В чугунок она укладывала равные количества квашеной капусты и очищенной, нарезанной ломтиками картошки. Потом бабушка заливала воду так, чтобы она покрывала капустно-картофельную смесь. После этого чугунок ставят на огонь - тушиться. А за 5 минут до готовности надо добавить в чугунок поджаренный на постном масле шинкованный лук, пару лавровых листиков, поперчить, если нужно по вкусу, то и посолить. Когда все готово, надо накрыть посудину полотенцем и дать потомиться с полчаса. Такое блюдо, уверен, всем понравится. Бабушкин рецепт мы зачастую использовали и в сытные времена и ели эту “солянку” с удовольствием - пусть и не в чугунке, а в обычной кастрюле она тушилась».

Гороховый суп

Рецепт военно-полевой кухни, так кормили солдат на поле передовой.
Замочить горох на ночь в холодной воде. Можно добавить в него перловую крупу. На следующий день отварить, незадолго до готовности добавить картошку и предварительно обжаренные на сале, лук и морковку (добавляли и просто так, без обжарки). В последнюю очередь добавить тушенку.

Каша с чесноком

Ингридиенты: пшено (1 стакан), вода (3 стакана), подсолнечное масло, чеснок, лук и соль.
Обжариваем лук на растительном масле. Заливаем крупу холодной водой и ставим на огонь. Как только вода закипит, добавляем туда нашу поджарку, солим кашу и варим еще минут 5. Чистим и мелко нарезаем головку чеснока. Снимаем кашу с огня, добавляем в нее чеснок и, закрыв крышкой, заворачиваем в "шубу", пусть распарится. Каша получается ароматной, мягкой и нежной.

Гречневая каша

Ингридиенты: тушенка (1 банка, 300-400гр), гречневая крупа (300 гр), 3-4 стакана воды, 3-4 луковицы, соль, лавровый лист. Лук обжарить на сале. Перемешать в кастрюле между собой тушенку, гречневую крупу и жаренный лук. Залить водой, посолить и варить, помешивая, до готовности.

Хлеб «Ржевский»

Участник Ржевской операции В.А. Сухоставский вспоминал: «После ожесточенных боев нашу часть весной 1942 г. отвели в деревню Капково. Хотя эта деревня находилась в удалении от боев, но продовольственное дело налажено было слабо. Для пропитания мы сварили суп, а деревенские женщины принесли к нему хлеб «Ржевский», выпеченный из картофеля и отрубей. С этого дня у нас началось облегчение». Итак, рецепт: отварить картофель «в мундире», очистить, пропустить через мясорубку. Полученную массу выложить на противень, посыпанный отрубями и охладить. Добавить отруби, посолить быстро замешать тесто и, поместив в смазанную маслом форму, выпекать до готовности.

Пирог с гречкой

А вот рецепт очень вкусного пирога, который во время войны очень часто готовили жители сельской местности Урала, и который по настоящее время готовит моя любимая бабушка. Где я только не был, но вот такого рецепта нигде не встречал, кроме как у себя на Родине.В то время колхозы весь урожай отправляли на фронт. По карточкам давали минимум продуктов и люди выживали своим хозяйством. По праздникам, в деревне, где в то время проживала моя бабушка, делали пироги вот по такому рецепту :
Приготовить обычное дрожжевое тесто, отварить почти до готовности гречневую кашу (воду выпарить).Грибы обжарить с луком или тушить до готовности, затем остудить и смешать с кашей. Сделать пирог с тонкой верхней корочкой и выпекать в духовке до готовности. Результат будет очень вкусным, если предварительно сваренная гречневая каша будет рассыпчатой. Можно добавить в начинку обжаренный на сковороде фарш или тушенку.

Вобла на пару

Мне бабушка рассказывала, как они ели сушенную воблу. Для нас это рыбка, предназначенная под пивко. А бабушка говорила, что воблу (тарань ее называли почему- то), тоже выдавали по карточкам. Была она ооочень пересушенной и оооочень соленой.
Клали рыбку не очищая в кастрюльку, заливали кипятком, закрывали крышкой. Рыбка должна была стоять до полного остывания. (Наверное, лучше делать с вечера, а то не хватит терпения.) Затем варилась картошка, доставалась из кастрюльки рыбка, распаренная, мягкая и уже не соленая. Чистили и с картошечкой ели. Я пробовала. Бабушка как- то сделала разок. Знаете, и вправду вкусно!

«Макаловка»

Мелко нарезать предварительно замороженную тушенку. Поджарить на сале или растительном масле мелко нарезанный репчатый лук и морковь, добавить туда тушенку и немного воду. Потушить 5-7 минут на слабом огне. Есть макая хлеб в получившееся блюдо и накладывая на него сверху "густоту".

 

 

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