Красную рыбу солим двумя способами

Свежайшую форель из Карелии я заказала через интернет. Вот до чего дошел прогресс: никуда и ходить не надо - привезли прямо к подъезду. Брала сразу 5 штук: парочку себе, а еще - маме и сестре.

Такой вот подарок сделала нам к 8 марту. К нашему глубокому разочарованию икры ни в одной из 5 рыбёх не было. Да и быть не могло - не сезон сейчас для икряных рыб. Икра, конечно, хорошо, особенно с учетом того, что входит в цену рыбки. Но зато мякоть у форели без икры гораздо вкуснее, чем у икряной.

По крайней мере знаю людей (особенно долго проживших в местах, где красной рыбы много), кто вообще рыбу, что была выпотрошена и оказалась с икрой, не едят. Разве что на суп ее пустят. Считают ее "бросовым" материалом - икру вынул, а рыбу - котам:) Ну, мы не столь избалованы, поэтому равно рады и икре, и рыбе.

В общем, в этот раз рыба хоть и без икры, зато для засолки - оптимальная. Посмотрите, какая "мякоть" - ничего не плывет, свежайшая, не особо жирная. Идеально!

Из своих двух рыб я одну поделила на стейки, а вторую засолила. Солю я способом, распространенным у нас на Севере - сухим. Он простой, требуем минимальной возни, а рыбку пробовать можно уже через 12 часов.

Итак, на килограмм рыбы берем 2 столовых ложки соли и 1 столовую ложку сахара. Смешиваем. Натираем этой смесью наше филе.

И убираем в прохладное место на 12 часов-сутки. Все! Можно добавить по вкусу другие специи: я бросила веточкуи пару веток, несколько горошин черного

Солить лучше в стеклянной посуде. Но я солила в этот раз в пластиковом вакуумном контейнере. Если есть, как у меня, вакууаматор, то можно и сразу в пакете солить - тоже отлично получается.

Хорошая вещь - блендер с вакууматором (использую насадку чаще, чем венчик для взбивания)

Вот так моя рыба выглядела через 12 часов. Она дала немного рассола и стала малосольной. Через сутки - идеально соленой. Хранить такую рыбу можно в холодильнике 5-7 дней, в вакууме - до 10. Если нужно сохранить дольше, то просто замораживаем. После разморозки она своих качеств и свойств не потеряет, только размораживайте в холодильнике.

Вот такая рыбка - объедение!

Теперь рецепт сестры. Она делает в рассоле. В 1 литре холодной (!) воды растворяет 4 столовых ложки соли, 2 столовых ложки сахара, добавляет несколько гвоздичинок, 5-6 горошин черного перца, сок примерно четверти лимона. В этот раствор на сутки опускает филе. Через сутки достает, обсушивает бумажными полотенцами и убирает на хранение в стеклянные банки. Излишки можно также заморозить. А подает она ее вот так - выбирает все косточки, пропускает через блендер и на бутербродики, типа пасты.

А я больше люблю кусочками - мой вариант вот! Вкусно и так, и этак! Пробуйте, солите сами, рыбка в сто раз вкуснее магазинной, а уж про пользу и вовсе молчу!

Приятного всем аппетита!