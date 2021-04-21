5 рецептов картофельной запеканки в духовке

С картошкой можно экспериментировать, наверное, бесконечно. Это универсальный продукт, способный внести разнообразие в ежедневное меню каждого. Картофельная запеканка – отличное блюдо для семейного обеда или ужина. Мы подобрали 5 абсолютно разных, невероятно аппетитных и вкусных вариантов запеканки из картошки.

1. Запеканка как в детском садике

Если вы скучаете по той самой запеканке из детства, обязательно приготовьте ее дома по этому рецепту.

Ингредиенты:

Картофель – 1/2 кг;

Нежирная свинина – 150 г;

Говядина – 200 г;

Сливочное масло – 2 ст. л.;

Молоко – 70 мл;

Кефир – 70 мл;

Соль – по вкусу.

Для начала очистите картофель и отварите в подсоленной воде до готовности. Мясо пропустите через мясорубку, добавьте по вкусу соль и влейте кефир. Тщательно перемешайте. С готового картофеля слейте воду, разомните в пюре с добавлением сливочного масла. Выложите половину пюре ровным слоем на дно формы для запекания. Сверху распределите фарш, а затем – вторую половину картофеля. Отправьте запеканку в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40-50.

2. Картофельная запеканка «Три в одном»

На обед для всей семьи приготовьте невероятно сытную и вкусную запеканку с фаршем, картофелем и тушеной капустой.

Нам понадобится:

Мясной фарш – 400 г;

Картофельное пюре – 300 г;

Тушеная капуста – 200 г;

Яйцо – 2 шт.;

Маринованный огурчик – 2 шт.;

Майонез – 50 г;

Острый томатный соус – 1 ч. л.;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Соль и специи – по вкусу.

Огурцы натрите на крупной терке, отожмите лишнюю влагу. Выложите в глубокую мисочку фарш и вбейте 1 яйцо. Добавьте тушеную капусту и огурцы. Все как следует перемешайте.

Второе яйцо вбейте в пюре и тоже перемешайте. Жаропрочную форму смажьте маслом. На дно выложите фарш и разровняйте. Сверху – пюре. Для соуса соедините майонез с острым томатным соусом и перемешайте. Выложите соус на пюре.

Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 50 минут до готовности.

3. Шведская запеканка с красной рыбой

Для любителей рыбы этот рецепт будет очень кстати.

Ингредиенты:

Картофель – 200 г;

Лосось или семга – 250 г;

Сливки – 1 стакан;

Сливочное масло – 1 ст. л.;

Луковица – 1 шт.;

Мука – 1 ч. л.;

Соль, чеснок, сок лимона, зелень, специи – по вкусу.

Очистите картофель, вымойте и нарежьте тонкими ломтиками. Чуть подсолите и перемешайте. Рыбку нарежьте небольшими кусочками, предварительно удалив кожицу и кости. Сбрызните соком лимона, добавьте соль и при желании специи. Сливочное масло растопите на сковороде. Обжарьте измельченный лук до золотистого цвета, при желании добавьте чеснок.

Соедините в глубокой мисочке картофель, рыбу и лук. Аккуратно перемешайте и переложите в жаропрочную форму. Для приготовления заливки соедините муку со сливками, солью, специями и зеленью. Тщательно перемешайте и вылейте в форму. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 40 минут до готовности.

4. Картофельно-творожная запеканка

Очень нежное, сочное и аппетитное блюдо, которое обязательно стоит попробовать.

Ингредиенты:

Картофель – 1/2 кг;

Творог – 300 г;

Сметана – 70 г;

Яйцо – 3 шт.;

Соль, перец, зелень – по вкусу;

Растительное масло – 1 ст. л.

Картофель очистите и натрите на крупной терке. Выложите в глубокую мисочку и добавьте творог. Перемешайте. Вбейте яйца, добавьте сметану, соль, специи и измельченную зелень. Еще как перемешайте до однородности и переложите в жаропрочную форму. Отправьте в духовку и запекайте при температуре 190 градусов примерно 40 минут.

5. Запеканка с бататом

Еще один интересный рецепт. Блюдо не только вкусное и яркое, но еще и вегетарианское.

Нам понадобится:

Картофель крупный – 1 шт.;

Батат – 1 шт.;

Соевое молоко – 1 стакан;

Мука – 2 ст. л.;

Соль и специи – по вкусу;

Панировочные сухари – 2 ст. л.

Растительный спред – 40 г.

Для начала займемся соусом. В небольшой кастрюльке подрумяньте муку. Добавьте спред, соль и специи по вкусу. Влейте соевое молоко и, тщательно перемешивая, чтобы не образовались комочки, уварите соус до загустения.

Картофель и батат вымойте, очистите и нарежьте тонкими ломтиками. В жаропрочную форму выложите слой картофеля, смажьте соусом, затем слой батата. И так повторите слои несколько раз. Верх тщательно смажьте соусом и присыпьте панировочными сухарями.

Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте минут 50 до мягкости.

Выбирайте, какую запеканку попробуете повторить в домашних условиях уже сегодня. Приятного аппетита!