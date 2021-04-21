5 рецептов картофельной запеканки в духовке

С картошкой можно экспериментировать, наверное, бесконечно. Это универсальный продукт, способный внести разнообразие в ежедневное меню каждого. Картофельная запеканка – отличное блюдо для семейного обеда или ужина. Мы подобрали 5 абсолютно разных, невероятно аппетитных и вкусных вариантов запеканки из картошки.
1. Запеканка как в детском садике
Если вы скучаете по той самой запеканке из детства, обязательно приготовьте ее дома по этому рецепту.
Ингредиенты:
- Картофель – 1/2 кг;
- Нежирная свинина – 150 г;
- Говядина – 200 г;
- Сливочное масло – 2 ст. л.;
- Молоко – 70 мл;
- Кефир – 70 мл;
- Соль – по вкусу.
Для начала очистите картофель и отварите в подсоленной воде до готовности. Мясо пропустите через мясорубку, добавьте по вкусу соль и влейте кефир. Тщательно перемешайте. С готового картофеля слейте воду, разомните в пюре с добавлением сливочного масла. Выложите половину пюре ровным слоем на дно формы для запекания. Сверху распределите фарш, а затем – вторую половину картофеля. Отправьте запеканку в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40-50.
2. Картофельная запеканка «Три в одном»
На обед для всей семьи приготовьте невероятно сытную и вкусную запеканку с фаршем, картофелем и тушеной капустой.
Нам понадобится:
- Мясной фарш – 400 г;
- Картофельное пюре – 300 г;
- Тушеная капуста – 200 г;
- Яйцо – 2 шт.;
- Маринованный огурчик – 2 шт.;
- Майонез – 50 г;
- Острый томатный соус – 1 ч. л.;
- Растительное масло – 1 ст. л.;
- Соль и специи – по вкусу.
Огурцы натрите на крупной терке, отожмите лишнюю влагу. Выложите в глубокую мисочку фарш и вбейте 1 яйцо. Добавьте тушеную капусту и огурцы. Все как следует перемешайте.
Второе яйцо вбейте в пюре и тоже перемешайте. Жаропрочную форму смажьте маслом. На дно выложите фарш и разровняйте. Сверху – пюре. Для соуса соедините майонез с острым томатным соусом и перемешайте. Выложите соус на пюре.
Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 50 минут до готовности.
3. Шведская запеканка с красной рыбой
Для любителей рыбы этот рецепт будет очень кстати.
Ингредиенты:
- Картофель – 200 г;
- Лосось или семга – 250 г;
- Сливки – 1 стакан;
- Сливочное масло – 1 ст. л.;
- Луковица – 1 шт.;
- Мука – 1 ч. л.;
- Соль, чеснок, сок лимона, зелень, специи – по вкусу.
Очистите картофель, вымойте и нарежьте тонкими ломтиками. Чуть подсолите и перемешайте. Рыбку нарежьте небольшими кусочками, предварительно удалив кожицу и кости. Сбрызните соком лимона, добавьте соль и при желании специи. Сливочное масло растопите на сковороде. Обжарьте измельченный лук до золотистого цвета, при желании добавьте чеснок.
Соедините в глубокой мисочке картофель, рыбу и лук. Аккуратно перемешайте и переложите в жаропрочную форму. Для приготовления заливки соедините муку со сливками, солью, специями и зеленью. Тщательно перемешайте и вылейте в форму. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 40 минут до готовности.
4. Картофельно-творожная запеканка
Очень нежное, сочное и аппетитное блюдо, которое обязательно стоит попробовать.
Ингредиенты:
- Картофель – 1/2 кг;
- Творог – 300 г;
- Сметана – 70 г;
- Яйцо – 3 шт.;
- Соль, перец, зелень – по вкусу;
- Растительное масло – 1 ст. л.
Картофель очистите и натрите на крупной терке. Выложите в глубокую мисочку и добавьте творог. Перемешайте. Вбейте яйца, добавьте сметану, соль, специи и измельченную зелень. Еще как перемешайте до однородности и переложите в жаропрочную форму. Отправьте в духовку и запекайте при температуре 190 градусов примерно 40 минут.
5. Запеканка с бататом
Еще один интересный рецепт. Блюдо не только вкусное и яркое, но еще и вегетарианское.
Нам понадобится:
- Картофель крупный – 1 шт.;
- Батат – 1 шт.;
- Соевое молоко – 1 стакан;
- Мука – 2 ст. л.;
- Соль и специи – по вкусу;
- Панировочные сухари – 2 ст. л.
- Растительный спред – 40 г.
Для начала займемся соусом. В небольшой кастрюльке подрумяньте муку. Добавьте спред, соль и специи по вкусу. Влейте соевое молоко и, тщательно перемешивая, чтобы не образовались комочки, уварите соус до загустения.
Картофель и батат вымойте, очистите и нарежьте тонкими ломтиками. В жаропрочную форму выложите слой картофеля, смажьте соусом, затем слой батата. И так повторите слои несколько раз. Верх тщательно смажьте соусом и присыпьте панировочными сухарями.
Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте минут 50 до мягкости.
Выбирайте, какую запеканку попробуете повторить в домашних условиях уже сегодня. Приятного аппетита!
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