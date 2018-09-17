Овощное рагу с яблоками на зиму – вкусное ассорти из кабачков, сладкого перца, помидоров и яблок. Яблоки богаты пектином, поэтому рагу получается густым, кисло-сладким. Чтобы заготовки хорошо хранились и банки не взрывались, советую добавлять уксус и стерилизовать банки с рагу. Эти нехитрые манипуляции позволяют сберечь переработанный урожай до самой весны без потери вкуса. Вместо обычного уксуса советую использовать яблочный или винный, так получается вкуснее.

Овощное рагу с яблоками на зиму — необычно и очень вкусно

Кстати, с таким рагу получаются вкусные бутерброды. Поджарьте гренку в тостере, выложите на хлеб пару ложек кабачков с яблоками, затем кусок вареной колбасы или поджаренное яйцо, такой бутерброд – пальчики оближешь!

Время приготовления: 60 минут;

60 минут; Количество: 3 банки по 0.5 л.

Ингредиенты для овощного рагу с яблоками

1.5 кг кабачков;

1 кг яблок;

300 г моркови;

250 г лука;

500 г красных помидоров;

300 г болгарского перца;

3 ч.л. хлопьев паприки;

100 мл растительного масла;

60 г сахарного песка;

25 г поваренной соли;

45 мл винного уксуса.

Способ приготовления овощного рагу с яблоками на зиму

В глубокую жаровню или кастрюлю с толстым дном по очереди кладём измельченные овощи и фрукты.

Начинаем, как всегда, с репчатого лука. Без этого ингредиента не обходится ни одно овощное блюдо.

Итак, бросаем в кастрюлю мелко порубленный репчатый лучок.

Бросаем в кастрюлю мелко порубленный репчатый лук

Снимаем овощным скребком тонкий слой кожуры с морковки, затем натираем морковь на крупной овощной тёрке и бросаем в кастрюлю к луку.

Добавляем натёртую морковь

Спелые красные помидоры (можно перезрелые, но без гнили и признаков порчи), нарезаем кубиками, отправляем к луку и моркови. Вместо помидоров можно использовать готовое томатное пюре или пасту.

Помидоры нарезаем кубиками и отправляем к остальным овощам

Красный болгарский перец – сладкий и мясистый, разрезаем пополам, удаляем сердцевину с семенами, промываем холодной водой. Нарезаем перец мелко, бросаем следом за помидорами.

Добавляем в кастрюлю мелко порезанный перец

Овощным скребком снимаем кожуру с кабачка, разрезаем плод на две части, удаляем мягкую серединку с семенами. Мякоть кабачка нарезаем кубиками, кладём в кастрюлю.

Яблоки тщательно моем, вырезаем сердцевину. Нарезаем фрукты вместе с кожурой, также как кабачки. Добавляем нарезанные фрукты к остальным ингредиентам овощного рагу на зиму с яблоками.

Далее наливаем в кастрюлю растительное масло, насыпаем сахар и соль. Вместо растительного можно использовать оливковое масло или кукурузное. Также можно готовить с подсолнечным нерафинированным, если вам нравится запах семечек.

Добавляем кабачок

Режем яблоки, кладём в кастрюлю

Добавляем масло, соль и сахар

Закрываем кастрюлю плотно, готовим рагу на маленьком огне 45 минут после закипания.

Тушим овощное рагу с яблоками 45 минут

Насыпаем в рагу хлопья сладкой паприки и наливаем винный уксус, перемешиваем тщательно, снова нагреваем до кипения, снимаем с огня.

Добавляем паприку и винный уксус, снимаем с огня после закипания

Тщательно вымытые банки стерилизуем над паром. Кипятим крышки. Фасуем кабачки с яблоками в банки, уплотняем, чистым ножом удаляем пустоты, если они образуются в банках. Плотно завинчиваем крышками, стерилизуем в кипящей воде 12 минут (полулитровые банки).

Остывшие заготовки овощного рагу с яблоками на зиму можно хранить в городской квартире в тёмном, сухом, прохладном месте вдали от батарей центрального отопления.

Овощное рагу с яблоками на зиму можно хранить при комнатных температурах

Приятного аппетита!