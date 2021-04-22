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"Гекеле" силезский салат для бутербродов. Рецепты польской кухни

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И в прошлые века сельдь попадала даже в очень удаленные от моря районы.

Консервировали рыбу в высококонцентрированном рассоле. Требовалось много времени, чтобы вымочить сельдь, прежде чем можно было подавать ее. Но в такой консервации она хранилась несколько недель, даже месяцев.

В Силезии (Силезия находится в Польше, небольшая область в Чехии и Гер-мании), сельдь традиционно использовалась для приготовления салата «гекеле», который так же популярен и сегодня.

Его ели каждый день.

Ингредиенты можно пропустить через кухонный комбайн или мелко нарезать. Второй способ определенно для нас подходит больше.

«Гекеле» едят с хлебом или отварным картофелем.

Это всего лишь несколько простых ингредиентов, но вместе они хороши на вкус.

  • 5 вымоченных ломтиков сельди
  • 3 яйца вкрутую
  • 2 маринованных огурца
  • 1 луковица средняя
  • 1 ст.лож горчицы
  • 1 ст.лож сливок(или майонез)
  • перец черный грубого помола
  • укроп

Приготовление:

Мелко нарежьте сельдь, яйца, огурцы, лук и укроп. Смешайте со сливками (или майонезом), перцем и горчицей. Перемешайте. Уберите в холодильник на несколько часов, дайте ароматам переженится друг с другом.

Приятного аппетита.

фото взято в открытом доступе в интернете

 

 

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