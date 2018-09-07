Гуляш, шурпа и другие супы, которые могут заменить целый обед

Кроме своей неоценимой пользы, настоящий густой суп имеет еще одно немаловажное достоинство - он позволит хозяйке неплохо сэкономить, ведь после доброй тарелки кавказской шурпы или же русской солянки необходимость во втором блюде отпадет сама собой. А это, кстати, поможет сберечь не только ваши деньги, но и время.

Представляем 5 невероятно сытных супов из разных стран мира.

Венгерский суп-гуляш

Гуляш Фото: Shutterstock.com/ Petr Jilek

500 г говядины

1 луковица

500 г картофеля

2 болгарских перца

2 помидора

2 зуб. чеснока

1 ч.л. томатной пасты

1 л мясного бульона

1 ст.л. сушеной паприки

Жир для жарки

Соль

Шаг 1. Мясо вымыть, обсушить и нарезать небольшими кубиками.

Шаг 2. Мелко нашинковать лук. Нарезать кубиками перец и помидоры.

Шаг 3. Почистить и нарезать кубиками картофель. Мелко порубить чеснок.

Шаг 4. Разогреть масло в кастрюле с толстым дном. Обжарить в нем лук, посолить. Добавить паприку и перемешать.

Шаг 5. Обжарить в сковороде мясо. Добавить его к луку. Положить чеснок и залить парой половников бульона.

Шаг 6. Тушить полтора часа, периодически помешивая.

Шаг 7. Добавить картофель, обжаривать 5 минут.

Шаг 8. Положить в кастрюлю помидоры, перец и томатную пасту. Добавить бульон, чтобы жидкость только покрывала овощи.

Шаг 9. Довести до кипения и варить на медленном огне 15-20 минут.

Шаг 10. Посолить и поперчить, закрыть крышкой и выдержать10-15 минут до подачи.

Кавказская шурпа

Шурпа Фото: Shutterstock.com

500 г баранины

5 картофелин

2 моркови

2 луковицы

2 болгарских перца

1 головка чеснока

2 яблока

1 лимон

Кинза, хмели-сунели, черный перец и соль

Шаг 1. Баранину сварить на небольшом огне, снимая пену, добавив луковицу. Варить бульон часа 1,5-2.

Шаг 2. Достать из бульона мясо, лук – выбросить.

Шаг 3. В слегка кипящий бульон добавить нарезанные картофель и морковь. Варить 30 минут на маленьком огне.

Шаг 4. Положить нарезанный кубиками перец.

Шаг 5. Нарезать сваренное мясо на куски и добавить в суп.

Шаг 6. Кинуть цельные яблоки в кастрюлю.

Шаг 7. Варить полчаса, потом яблоки извлечь и положить в суп крупно нарезанные помидоры.

Шаг 8. Нарубить мелко чеснок, добавить в суп, выдавить туда сок лимона. Томить суп еще 30 минут.

Шаг 9. Выключить, посолить и добавить пряности, дать настояться 10 минут. Подавать с зеленью.

Русская солянка

Фото: russianlook.com

500 г говядины

По 100-200 г любой варено-копченой колбасы, любого копченого мяса, сосисок, вареной колбасы

2 картофелины

3 соленых огурца

1 луковица

1 морковь

3 ст.л. томатной пасты

маслины

1 лимон

Соль, черный перец, зелень

Шаг 1. Сварить бульон, вынуть из него мясо и порезать на небольшие кусочки.

Шаг 2. Мелко нарезать лук и натереть морковь, обжарить сначала лук, потом добавить к нему морковь. Потомить на медленном огне.

Шаг 3. Мелко нарезать огурцы и добавить к зажарке. Добавить томатную пасту.

Шаг 4. Бульон держать на небольшом огне и добавить в него некрупно нарезанный картофель. И зажарку из овощей.

Шаг 5. Мелко нарезать копчености и сосиски. Обжарить их на сковороде с маслом.

Шаг 6. Положить в суп копчености.

Шаг 7. Когда сварится картофель, выдавить в суп сок из половинки лимона (можно меньше – по вкусу) и положить нарезанную на дольки вторую половинку лимона.

Шаг 8. Добавить в суп маслины, можно нарезанные кружочками. Жидкость от маслин вылить туда же. Прогреть суп 5-10 минут.

Шаг 9. Добавить пряности, закрыть крышкой и дать настояться. При подаче добавить зелень.

Немецкий айнтопф

Суп готовится по принципу: «Все, что есть в холодильнике». Поэтому в нем соседствуют фасоль с горохом, обычно не встречающиеся вместе.

Айнтопф Фото: Shutterstock.com

500 г говядины или свинины

300 г куриного филе

2 больших моркови

1 луковица

6 картофелин

250 г гороха

250 г фасоли

Растительное масло

Чеснок, соль и перец

Шаг 1. Горох и фасоль замочить на ночь.

Шаг 2. Мясо нарезать крупно, выложить в кастрюлю с парой ложек масла и ½ стакана воды.

Шаг 3. Овощи почистить и нарезать крупно. Потом добавить к мясу. Тушить 30 минут.

Шаг 4. Залить горячей водой, чтобы покрывала овощи. Положить специи, горох и фасоль.

Шаг 5. Тушить на слабом огне под крышкой 45 минут.

Шаг 6. Перемешать, посолить и поперчить, добавить раздавленный чеснок. Дать настояться под крышкой.

Итальянский каччукко

Для его приготовления используют много разных морепродуктов и рыбы. Говорят, что ее сортов должно быть не меньше, чем букв «c» в итальянском названии супа – cacciucco.

Каччукко Фото: Shutterstock.com

600 г мелкой рыбы

1 кг моллюсков

1 кг хорошей белой рыбы

6 небольших лангустинов (по желанию)

500 г помидоров

1 луковица

1 морковь

1 стебель сельдерея

3 зуб. чеснока

1 стакан красного вина

3 стакана рыбного бульона

3 ст.л. оливкового масла

2 см перчика пеперончино

Соль, петрушка

Шаг 1. Заранее подготовить рыбу и моллюсков, выпотрошить, почистить.

Шаг 2. Порезать лук, морковь, чеснок и сельдерей. Обжарить на масле.

Шаг 3. Когда лук станет золотистым, добавить в сковороду моллюсков и обжарить все вместе.

Шаг 4. Добавить вино и тушить 10 минут под крышкой.

Шаг 5. Вынуть моллюсков, вместо них положить мелкую рыбу и помидоры. Добавить 2 стакана бульона. Тушить 20 минут.

Шаг 6. Рыбу вынуть, протереть через сито и добавить все в суп.

Шаг 7. Добавить в суп моллюсков и перец, посолить. Варить еще 20 минут.

Шаг 8. Наконец, добавить белую рыбу и лангустинов. Долить бульон, поварить еще 20 минут.

Шаг 9. Дать настояться, подавать с зеленью.