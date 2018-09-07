Гуляш, шурпа и другие супы, которые могут заменить целый обед

Кроме своей неоценимой пользы, настоящий густой суп имеет еще одно немаловажное достоинство - он позволит хозяйке неплохо сэкономить, ведь после доброй тарелки кавказской шурпы или же русской солянки необходимость во втором блюде отпадет сама собой. А это, кстати, поможет сберечь не только ваши деньги, но и время.
Представляем 5 невероятно сытных супов из разных стран мира.
Венгерский суп-гуляш
Гуляш Фото: Shutterstock.com/ Petr Jilek
500 г говядины
1 луковица
500 г картофеля
2 болгарских перца
2 помидора
2 зуб. чеснока
1 ч.л. томатной пасты
1 л мясного бульона
1 ст.л. сушеной паприки
Жир для жарки
Соль
Шаг 1. Мясо вымыть, обсушить и нарезать небольшими кубиками.
Шаг 2. Мелко нашинковать лук. Нарезать кубиками перец и помидоры.
Шаг 3. Почистить и нарезать кубиками картофель. Мелко порубить чеснок.
Шаг 4. Разогреть масло в кастрюле с толстым дном. Обжарить в нем лук, посолить. Добавить паприку и перемешать.
Шаг 5. Обжарить в сковороде мясо. Добавить его к луку. Положить чеснок и залить парой половников бульона.
Шаг 6. Тушить полтора часа, периодически помешивая.
Шаг 7. Добавить картофель, обжаривать 5 минут.
Шаг 8. Положить в кастрюлю помидоры, перец и томатную пасту. Добавить бульон, чтобы жидкость только покрывала овощи.
Шаг 9. Довести до кипения и варить на медленном огне 15-20 минут.
Шаг 10. Посолить и поперчить, закрыть крышкой и выдержать10-15 минут до подачи.
Кавказская шурпа
Шурпа Фото: Shutterstock.com
500 г баранины
5 картофелин
2 моркови
2 луковицы
2 болгарских перца
1 головка чеснока
2 яблока
1 лимон
Кинза, хмели-сунели, черный перец и соль
Шаг 1. Баранину сварить на небольшом огне, снимая пену, добавив луковицу. Варить бульон часа 1,5-2.
Шаг 2. Достать из бульона мясо, лук – выбросить.
Шаг 3. В слегка кипящий бульон добавить нарезанные картофель и морковь. Варить 30 минут на маленьком огне.
Шаг 4. Положить нарезанный кубиками перец.
Шаг 5. Нарезать сваренное мясо на куски и добавить в суп.
Шаг 6. Кинуть цельные яблоки в кастрюлю.
Шаг 7. Варить полчаса, потом яблоки извлечь и положить в суп крупно нарезанные помидоры.
Шаг 8. Нарубить мелко чеснок, добавить в суп, выдавить туда сок лимона. Томить суп еще 30 минут.
Шаг 9. Выключить, посолить и добавить пряности, дать настояться 10 минут. Подавать с зеленью.
Русская солянка
Фото: russianlook.com
500 г говядины
По 100-200 г любой варено-копченой колбасы, любого копченого мяса, сосисок, вареной колбасы
2 картофелины
3 соленых огурца
1 луковица
1 морковь
3 ст.л. томатной пасты
маслины
1 лимон
Соль, черный перец, зелень
Шаг 1. Сварить бульон, вынуть из него мясо и порезать на небольшие кусочки.
Шаг 2. Мелко нарезать лук и натереть морковь, обжарить сначала лук, потом добавить к нему морковь. Потомить на медленном огне.
Шаг 3. Мелко нарезать огурцы и добавить к зажарке. Добавить томатную пасту.
Шаг 4. Бульон держать на небольшом огне и добавить в него некрупно нарезанный картофель. И зажарку из овощей.
Шаг 5. Мелко нарезать копчености и сосиски. Обжарить их на сковороде с маслом.
Шаг 6. Положить в суп копчености.
Шаг 7. Когда сварится картофель, выдавить в суп сок из половинки лимона (можно меньше – по вкусу) и положить нарезанную на дольки вторую половинку лимона.
Шаг 8. Добавить в суп маслины, можно нарезанные кружочками. Жидкость от маслин вылить туда же. Прогреть суп 5-10 минут.
Шаг 9. Добавить пряности, закрыть крышкой и дать настояться. При подаче добавить зелень.
Немецкий айнтопф
Суп готовится по принципу: «Все, что есть в холодильнике». Поэтому в нем соседствуют фасоль с горохом, обычно не встречающиеся вместе.
Айнтопф Фото: Shutterstock.com
500 г говядины или свинины
300 г куриного филе
2 больших моркови
1 луковица
6 картофелин
250 г гороха
250 г фасоли
Растительное масло
Чеснок, соль и перец
Шаг 1. Горох и фасоль замочить на ночь.
Шаг 2. Мясо нарезать крупно, выложить в кастрюлю с парой ложек масла и ½ стакана воды.
Шаг 3. Овощи почистить и нарезать крупно. Потом добавить к мясу. Тушить 30 минут.
Шаг 4. Залить горячей водой, чтобы покрывала овощи. Положить специи, горох и фасоль.
Шаг 5. Тушить на слабом огне под крышкой 45 минут.
Шаг 6. Перемешать, посолить и поперчить, добавить раздавленный чеснок. Дать настояться под крышкой.
Итальянский каччукко
Для его приготовления используют много разных морепродуктов и рыбы. Говорят, что ее сортов должно быть не меньше, чем букв «c» в итальянском названии супа – cacciucco.
Каччукко Фото: Shutterstock.com
600 г мелкой рыбы
1 кг моллюсков
1 кг хорошей белой рыбы
6 небольших лангустинов (по желанию)
500 г помидоров
1 луковица
1 морковь
1 стебель сельдерея
3 зуб. чеснока
1 стакан красного вина
3 стакана рыбного бульона
3 ст.л. оливкового масла
2 см перчика пеперончино
Соль, петрушка
Шаг 1. Заранее подготовить рыбу и моллюсков, выпотрошить, почистить.
Шаг 2. Порезать лук, морковь, чеснок и сельдерей. Обжарить на масле.
Шаг 3. Когда лук станет золотистым, добавить в сковороду моллюсков и обжарить все вместе.
Шаг 4. Добавить вино и тушить 10 минут под крышкой.
Шаг 5. Вынуть моллюсков, вместо них положить мелкую рыбу и помидоры. Добавить 2 стакана бульона. Тушить 20 минут.
Шаг 6. Рыбу вынуть, протереть через сито и добавить все в суп.
Шаг 7. Добавить в суп моллюсков и перец, посолить. Варить еще 20 минут.
Шаг 8. Наконец, добавить белую рыбу и лангустинов. Долить бульон, поварить еще 20 минут.
Шаг 9. Дать настояться, подавать с зеленью.
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