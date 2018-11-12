Перепечи - рецепт вкусной и сытной выпечки с разными начинками

Перепечи – рецепт удмуртской старинной выпечки, представляющей собой своего рода ватрушку с различными мясными или овощными начинками и яичной заливкой. Подавать подобное угощение принято в горячем виде с пылу с жару, дополняя чаем или молоком.

Как приготовить перепечи?

В классическом исполнении готовятся перепечи удмуртские на открытом огне перед печью, чем и обусловлено название выпечки. Однако ничто не помешает испечь не уступающие классике изделия на современный манер в духовке.

В оригинале базой для выпечки являются тарталетки или корзиночки с невысокими бортиками из теста на основе ржаной муки, вместо которой можно использовать только пшеничную или смесь двух видов в произвольных пропорциях. Начинка для перепечей может быть приготовлена из мяса или рыбы, картофеля или капусты, грибов или сыра, тыквы или творога, других овощей. Наполнение перед выпеканием изделий заливают смесью из яиц и молока, благодаря чему изделия удаются сочными и не сухими.

Тесто для перепечей – лучший рецепт

Тесто для перепечей должно быть хорошо вымешанным, выдержанным не менее получаса, в меру крутым и хорошо раскатываться. В последнее время его замешивают преимущественно на пшеничной муке или заменяют большую или меньшую ее часть ржаной, приближая вариант основы для выпечки к давнему традиционному.

Ингредиенты:

маргарин или масло – 100 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 4 стакана;

молоко – 200 мл;

сахарный песок – 1 ст. ложка;

соль – 0,5 ч. ложки.

Приготовление

Соединяют маргарин с яйцами, молоком, солью и сахаром. Добавляют муку, замешивают тесто, дают полежать ему 30 минут. Разделяют мучной ком на 12-14 порций, раскатывают каждую до лепешки диаметром примерно 10 см. Защипывают по кругу края, формируя бортики.

Перепечи с мясом – рецепт

Перепечи с мясом – рецепт удмуртской выпечки, получивший популярность после выступления Бурановских бабушек на Евровидении 2012 года. Вкусными сытными изделиями бабушки угощали журналистов, тем самым подогрев интерес к своей национальной кухне и сделав подобную выпечку знаменитой и востребованной.

Ингредиенты:

тесто для перепечей – 1 порция;

фарш – 0,5 кг;

лук – 100 г;

яйца – 3 шт.;

молоко – 70 мл;

соль, перец, масло.

Приготовление

Замешивают тесто, оставляют для расстойки. Обжаривают на масле лук с фаршем, посолив и поперчив массу по вкусу. Раскатывают порции теста, формируют тарталетки с бортиками, располагают их на противне и наполняют фаршем. Взбивают яйца с молоком и щепоткой соли, заливают омлетной смесью фарш в тарталетках. Выпекают перепечи в духовке 20 минут при 180 градусах.

Перепечи с капустой

Перепечи – рецепт, который можно исполнить с капустой, потушив ее по собственной технологии или с применением изложенных далее рекомендаций. В отдельных случаях при желании начинку дополняют отваренными или обжаренными грибами, овощным ассорти из зеленого горошка, кукурузы, спассерованной моркови.

Ингредиенты:

тесто для перепечей – 1 порция;

капуста – 0,5 кг;

зеленый лук – 1 пучок;

яйца – 2 шт.;

молоко – 100 мл;

масло сливочное – 20 г;

соль, перец.

Приготовление

Подготавливают тесто. Шинкуют капусту, припускают ее на сливочном масле, добавив соль и перец. В конце тушения вмешивают зеленый лук, дают начинке остыть. Формируют заготовки из теста в виде тарталеток, заполняют их капустной массой. Взбивают яйцо, добавив соль, молоко, наливают смесь в тарталетки с капустой. Пекут перепечи с капустой и яйцом 25 минут при 200 градусах.

Перепечи с грибами – рецепт

Перепечи с грибами – рецепт, который можно исполнить с шампиньонами и, что особенно предпочтительно, с лесными грибами, которые предварительно отварить, или если позволяет сорт, сразу же обжарить на сковороде с маслом и луком. Вместо сметаны в грибную поджарку можно добавить немного домашних жирных сливок.

Ингредиенты:

тесто для перепечей – 1 порция;

грибы – 0,5 кг;

лук – 1 шт.;

сметана – 2 ст. ложки;

яйца – 2 шт.;

масло – 40 г;

соль, перец.

Приготовление

Замешивают тесто. Обжаривают на масле лук с грибами до испарения влаги и готовности, приправив в процессе по вкусу солью, перцем. В конце жарки вмешивают сметану, прогревают при помешивании минуту. Готовая начинка для перепечей из грибов раскладывается далее по заготовкам из теста в виде невысоких тарталеток. Дополняют изделия взбитыми с солью яйцами и выпекают при 200 градусах 20-25 минут.

Перепечи с картошкой – рецепт

Перепечи с картошкой – рецепт, посредством которого можно приготовить отличную оригинальную альтернативу тривиальным картофельным пирожкам. Взбитые яйца для смазывания подготовленных заготовок лучше дополнить сметаной вместо молока, что обеспечит изделиям дополнительный аппетитный румянец.

Ингредиенты:

тесто для перепечей – 1 порция;

картофель – 1 кг;

лук – 1 шт.;

сметана – 20 г;

яйцо – 1 шт.;

масло – 40 г;

соль, перец.

Приготовление

Замешивают тесто. Отваривают очищенный картофель, разминают до состояния пюре, добавив немного отвара и сливочное масло. Обжаривают на масле лук, добавляют к картофелю, наполняют массой сформированные из теста тарталетки. Взбивают яйцо, добавив соль и сметану, смазывают заготовки. Пекут перепечи с картошкой 20 минут при 200 градусах.

Перепечи с сыром

Вкусными, сытными и питательными будут изделия с сырной начинкой. Можно использовать перетертый твердый сыр, рассольные сорта или смешанный с зеленью творог. В данном случае можно приготовить тесто для перепечей на кефире, использовать как в классическом варианте молоко или заменить молочную основу водой.

Ингредиенты:

тесто для перепечей – 1 порция;

сыр – 0,5 кг;

зелень и зеленый лук – по 1 пучку;

сметана – 40 г;

яйца – 2 шт.;

молоко – 70 мл;

перец.

Приготовление

Замешивают тесто и через 40 минут формируют из него тарталетки. Перетирают сыр, смешивают стружку с измельченной зеленью и луком, добавив по желанию перец. Наполняют сырной массой тарталетки, доливают понемногу омлетной смеси из яйца и молока. Выпекают изделия 20 минут, установив температуру 200 градусов.

Перепечи с тыквой – рецепт

В качестве наполнения для подобной выпечки подойдет тыква, которую следует мелко нарезать или перетереть на терке, а затем припустить с маслом и обжаренным луком. Тесто на сметане на перепечи получается более мягким, нежным. Заготовки из такой основы выпекают традиционно на противне или в формах для кексов.

Ингредиенты:

сметана – 1 стакан;

яйца – 4 шт.;

мука – 4 стакана;

тыква – 0,5 кг;

лук – 1 шт.;

зелень – 0,5 пучка;

молоко – 70 мл;

соль, перец, масло.

Приготовление

К сметане добавляют 2 яйца, чайную ложку соли и муку до достижения плотной, не липкой текстуры теста. Оставляют основу на 40 минут. Пассеруют на масле лук. Добавляют тыкву, соль, перец, припускают до мягкости овоща, добавив в конце зелень. Формируют перепечи, наполняют тыквенной начинкой и омлетной смесью из яйца и молока. Выпекают изделия 20 минут при 200 градусах.

Ржаные перепечи – рецепт

Перепечи из ржаной муки готовят с мясной начинкой из фарша с луком или сочетая компонент с обжаренными, отваренными грибами, капустой, вареными яйцами, зеленью. Зачастую для придания большей пластичности и клейкости тесту ржаную муку сочетают с пшеничной, добавив ее треть от общего количества или хотя бы пару ложек.

Ингредиенты:

ржаная мука – 3 стакана;

пшеничная мука – 1 стакан;

сахар – 1 ст. ложка;

маргарин – 60 г;

молоко или вода – 1 стакан;

яйца – 4 шт.;

фарш – 0,5 кг;

лук – 1 шт.;

бульон – 100 мл;

соль, перец, масло.

Приготовление

Смешивают два вида муки, делают по центру углубление. Взбивают немного 2 яйца с сахаром и ложкой соли, добавляют молоко или воду, вливают к муке, замешивают тесто. Обжаривают мясо с луком, заполняют смесью сформированные из теста корзиночки. Наливают внутрь смесь из яиц и бульона, пекут изделия 20 минут при 200 градусах.

Перепечи с рыбой – рецепт

Перепечи – рецепт которых будет интересен всем почитателям домашней выпечки, легко приготовить с рыбой. Подойдет филе горбуши, лосося или других рыбных сортов. Продукт перекручивают на мясорубке или просто мелко нарезают, предварительно удалив косточки, а затем обжаривают с добавлением лука, специй до готовности.

Ингредиенты:

тесто для перепечей – 1 порция;

горбуша (филе) – 0,5 кг;

лук – 1 шт.;

масло – 50 г;

яйца – 2 шт.;

молоко – 50 мл;

соль, перец.

Приготовление

Замешивают тесто. Обжаривают с луком рыбу на сливочном масле, выкладывают в сформированные корзиночки из теста. Доливают в каждую понемногу смеси из яиц и молока. Пекут перепечи с горбушей 20 минут при 200 градусах.

Сладкие перепечи – рецепт

Сладкие перепечи с творогом – удачная вариация на тему ватрушек, которую можно приготовить с добавлением изюма, сухофруктов или ягод. Ароматизировать начинку можно ванилью или добавить в состав немного корицы. При использовании нежирного творога его дополняют для нежности вкуса ломтиком сливочного масла.

Ингредиенты:

тесто для перепечей – 1 порция;

творог – 0,5 кг;

сахар – 2 ст. ложки;

сметана – 50 г;

яйца – 2 шт.;

изюм – 50 г;

ваниль.

Приготовление

Замешивают тесто для перепечей, а через 40 минут лепят корзиночки с бортиками. Перемешивают творог с сахаром, сметаной, добавив яйца, распаренный изюм и ваниль. Заполняют корзиночки начинкой. Пекут перепечи с творогом 20 минут при 190 градусах.

Перепечи в мультиварке – рецепт

Перепечи с грибами и картошкой, мясом и луком, капустой и сыром или с другими комбинациями компонентов начинки легко приготовить с применением мультиварки. Недостатком подобного способа термической обработки изделий будет разве что небольшое их количество, которое можно испечь за один прием.

Ингредиенты:

тесто для перепечей – 1 порция;

картофель – 0,5 кг;

грибы – 300 г;

лук – 1 шт.;

масло – 50 г;

яйца – 2 шт.;

бульон – 50 мл;

соль, перец.

Приготовление