Перепечи - рецепт вкусной и сытной выпечки с разными начинками

Перепечи – рецепт удмуртской старинной выпечки, представляющей собой своего рода ватрушку с различными мясными или овощными начинками и яичной заливкой. Подавать подобное угощение принято в горячем виде с пылу с жару, дополняя чаем или молоком.
Как приготовить перепечи?
В классическом исполнении готовятся перепечи удмуртские на открытом огне перед печью, чем и обусловлено название выпечки. Однако ничто не помешает испечь не уступающие классике изделия на современный манер в духовке.
- В оригинале базой для выпечки являются тарталетки или корзиночки с невысокими бортиками из теста на основе ржаной муки, вместо которой можно использовать только пшеничную или смесь двух видов в произвольных пропорциях.
- Начинка для перепечей может быть приготовлена из мяса или рыбы, картофеля или капусты, грибов или сыра, тыквы или творога, других овощей.
- Наполнение перед выпеканием изделий заливают смесью из яиц и молока, благодаря чему изделия удаются сочными и не сухими.
Тесто для перепечей – лучший рецепт
Тесто для перепечей должно быть хорошо вымешанным, выдержанным не менее получаса, в меру крутым и хорошо раскатываться. В последнее время его замешивают преимущественно на пшеничной муке или заменяют большую или меньшую ее часть ржаной, приближая вариант основы для выпечки к давнему традиционному.
Ингредиенты:
- маргарин или масло – 100 г;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 4 стакана;
- молоко – 200 мл;
- сахарный песок – 1 ст. ложка;
- соль – 0,5 ч. ложки.
Приготовление
- Соединяют маргарин с яйцами, молоком, солью и сахаром.
- Добавляют муку, замешивают тесто, дают полежать ему 30 минут.
- Разделяют мучной ком на 12-14 порций, раскатывают каждую до лепешки диаметром примерно 10 см.
- Защипывают по кругу края, формируя бортики.
Перепечи с мясом – рецепт
Перепечи с мясом – рецепт удмуртской выпечки, получивший популярность после выступления Бурановских бабушек на Евровидении 2012 года. Вкусными сытными изделиями бабушки угощали журналистов, тем самым подогрев интерес к своей национальной кухне и сделав подобную выпечку знаменитой и востребованной.
Ингредиенты:
- тесто для перепечей – 1 порция;
- фарш – 0,5 кг;
- лук – 100 г;
- яйца – 3 шт.;
- молоко – 70 мл;
- соль, перец, масло.
Приготовление
- Замешивают тесто, оставляют для расстойки.
- Обжаривают на масле лук с фаршем, посолив и поперчив массу по вкусу.
- Раскатывают порции теста, формируют тарталетки с бортиками, располагают их на противне и наполняют фаршем.
- Взбивают яйца с молоком и щепоткой соли, заливают омлетной смесью фарш в тарталетках.
- Выпекают перепечи в духовке 20 минут при 180 градусах.
Перепечи с капустой
Перепечи – рецепт, который можно исполнить с капустой, потушив ее по собственной технологии или с применением изложенных далее рекомендаций. В отдельных случаях при желании начинку дополняют отваренными или обжаренными грибами, овощным ассорти из зеленого горошка, кукурузы, спассерованной моркови.
Ингредиенты:
- тесто для перепечей – 1 порция;
- капуста – 0,5 кг;
- зеленый лук – 1 пучок;
- яйца – 2 шт.;
- молоко – 100 мл;
- масло сливочное – 20 г;
- соль, перец.
Приготовление
- Подготавливают тесто.
- Шинкуют капусту, припускают ее на сливочном масле, добавив соль и перец.
- В конце тушения вмешивают зеленый лук, дают начинке остыть.
- Формируют заготовки из теста в виде тарталеток, заполняют их капустной массой.
- Взбивают яйцо, добавив соль, молоко, наливают смесь в тарталетки с капустой.
- Пекут перепечи с капустой и яйцом 25 минут при 200 градусах.
Перепечи с грибами – рецепт
Перепечи с грибами – рецепт, который можно исполнить с шампиньонами и, что особенно предпочтительно, с лесными грибами, которые предварительно отварить, или если позволяет сорт, сразу же обжарить на сковороде с маслом и луком. Вместо сметаны в грибную поджарку можно добавить немного домашних жирных сливок.
Ингредиенты:
- тесто для перепечей – 1 порция;
- грибы – 0,5 кг;
- лук – 1 шт.;
- сметана – 2 ст. ложки;
- яйца – 2 шт.;
- масло – 40 г;
- соль, перец.
Приготовление
- Замешивают тесто.
- Обжаривают на масле лук с грибами до испарения влаги и готовности, приправив в процессе по вкусу солью, перцем.
- В конце жарки вмешивают сметану, прогревают при помешивании минуту.
- Готовая начинка для перепечей из грибов раскладывается далее по заготовкам из теста в виде невысоких тарталеток.
- Дополняют изделия взбитыми с солью яйцами и выпекают при 200 градусах 20-25 минут.
Перепечи с картошкой – рецепт
Перепечи с картошкой – рецепт, посредством которого можно приготовить отличную оригинальную альтернативу тривиальным картофельным пирожкам. Взбитые яйца для смазывания подготовленных заготовок лучше дополнить сметаной вместо молока, что обеспечит изделиям дополнительный аппетитный румянец.
Ингредиенты:
- тесто для перепечей – 1 порция;
- картофель – 1 кг;
- лук – 1 шт.;
- сметана – 20 г;
- яйцо – 1 шт.;
- масло – 40 г;
- соль, перец.
Приготовление
- Замешивают тесто.
- Отваривают очищенный картофель, разминают до состояния пюре, добавив немного отвара и сливочное масло.
- Обжаривают на масле лук, добавляют к картофелю, наполняют массой сформированные из теста тарталетки.
- Взбивают яйцо, добавив соль и сметану, смазывают заготовки.
- Пекут перепечи с картошкой 20 минут при 200 градусах.
Перепечи с сыром
Вкусными, сытными и питательными будут изделия с сырной начинкой. Можно использовать перетертый твердый сыр, рассольные сорта или смешанный с зеленью творог. В данном случае можно приготовить тесто для перепечей на кефире, использовать как в классическом варианте молоко или заменить молочную основу водой.
Ингредиенты:
- тесто для перепечей – 1 порция;
- сыр – 0,5 кг;
- зелень и зеленый лук – по 1 пучку;
- сметана – 40 г;
- яйца – 2 шт.;
- молоко – 70 мл;
- перец.
Приготовление
- Замешивают тесто и через 40 минут формируют из него тарталетки.
- Перетирают сыр, смешивают стружку с измельченной зеленью и луком, добавив по желанию перец.
- Наполняют сырной массой тарталетки, доливают понемногу омлетной смеси из яйца и молока.
- Выпекают изделия 20 минут, установив температуру 200 градусов.
Перепечи с тыквой – рецепт
В качестве наполнения для подобной выпечки подойдет тыква, которую следует мелко нарезать или перетереть на терке, а затем припустить с маслом и обжаренным луком. Тесто на сметане на перепечи получается более мягким, нежным. Заготовки из такой основы выпекают традиционно на противне или в формах для кексов.
Ингредиенты:
- сметана – 1 стакан;
- яйца – 4 шт.;
- мука – 4 стакана;
- тыква – 0,5 кг;
- лук – 1 шт.;
- зелень – 0,5 пучка;
- молоко – 70 мл;
- соль, перец, масло.
Приготовление
- К сметане добавляют 2 яйца, чайную ложку соли и муку до достижения плотной, не липкой текстуры теста.
- Оставляют основу на 40 минут.
- Пассеруют на масле лук.
- Добавляют тыкву, соль, перец, припускают до мягкости овоща, добавив в конце зелень.
- Формируют перепечи, наполняют тыквенной начинкой и омлетной смесью из яйца и молока.
- Выпекают изделия 20 минут при 200 градусах.
Ржаные перепечи – рецепт
Перепечи из ржаной муки готовят с мясной начинкой из фарша с луком или сочетая компонент с обжаренными, отваренными грибами, капустой, вареными яйцами, зеленью. Зачастую для придания большей пластичности и клейкости тесту ржаную муку сочетают с пшеничной, добавив ее треть от общего количества или хотя бы пару ложек.
Ингредиенты:
- ржаная мука – 3 стакана;
- пшеничная мука – 1 стакан;
- сахар – 1 ст. ложка;
- маргарин – 60 г;
- молоко или вода – 1 стакан;
- яйца – 4 шт.;
- фарш – 0,5 кг;
- лук – 1 шт.;
- бульон – 100 мл;
- соль, перец, масло.
Приготовление
- Смешивают два вида муки, делают по центру углубление.
- Взбивают немного 2 яйца с сахаром и ложкой соли, добавляют молоко или воду, вливают к муке, замешивают тесто.
- Обжаривают мясо с луком, заполняют смесью сформированные из теста корзиночки.
- Наливают внутрь смесь из яиц и бульона, пекут изделия 20 минут при 200 градусах.
Перепечи с рыбой – рецепт
Перепечи – рецепт которых будет интересен всем почитателям домашней выпечки, легко приготовить с рыбой. Подойдет филе горбуши, лосося или других рыбных сортов. Продукт перекручивают на мясорубке или просто мелко нарезают, предварительно удалив косточки, а затем обжаривают с добавлением лука, специй до готовности.
Ингредиенты:
- тесто для перепечей – 1 порция;
- горбуша (филе) – 0,5 кг;
- лук – 1 шт.;
- масло – 50 г;
- яйца – 2 шт.;
- молоко – 50 мл;
- соль, перец.
Приготовление
- Замешивают тесто.
- Обжаривают с луком рыбу на сливочном масле, выкладывают в сформированные корзиночки из теста.
- Доливают в каждую понемногу смеси из яиц и молока.
- Пекут перепечи с горбушей 20 минут при 200 градусах.
Сладкие перепечи – рецепт
Сладкие перепечи с творогом – удачная вариация на тему ватрушек, которую можно приготовить с добавлением изюма, сухофруктов или ягод. Ароматизировать начинку можно ванилью или добавить в состав немного корицы. При использовании нежирного творога его дополняют для нежности вкуса ломтиком сливочного масла.
Ингредиенты:
- тесто для перепечей – 1 порция;
- творог – 0,5 кг;
- сахар – 2 ст. ложки;
- сметана – 50 г;
- яйца – 2 шт.;
- изюм – 50 г;
- ваниль.
Приготовление
- Замешивают тесто для перепечей, а через 40 минут лепят корзиночки с бортиками.
- Перемешивают творог с сахаром, сметаной, добавив яйца, распаренный изюм и ваниль.
- Заполняют корзиночки начинкой.
- Пекут перепечи с творогом 20 минут при 190 градусах.
Перепечи в мультиварке – рецепт
Перепечи с грибами и картошкой, мясом и луком, капустой и сыром или с другими комбинациями компонентов начинки легко приготовить с применением мультиварки. Недостатком подобного способа термической обработки изделий будет разве что небольшое их количество, которое можно испечь за один прием.
Ингредиенты:
- тесто для перепечей – 1 порция;
- картофель – 0,5 кг;
- грибы – 300 г;
- лук – 1 шт.;
- масло – 50 г;
- яйца – 2 шт.;
- бульон – 50 мл;
- соль, перец.
Приготовление
- Подготавливают тесто на перепечи, а после расстойки формируют из него корзиночки.
- Отваривают и разминают в пюре картофель.
- Обжаривают на масле лук с грибами.
- Смешивают картофельную и грибную массу, заполняют ею тарталетки.
- Заливают начинку смесью из яиц и бульона и помещают в чашу мультиварки на лист пергамента.
- Готовят изделия в режиме «Выпечка» 30 минут.
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